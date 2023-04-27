ППО - пріоритет №1 для України, - Резніков

Для України отримання ППО є пріоритетом 1, бо це безпека по всій країні - і у Львові, і у Вінниці, і в Тернополі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і в Житомирі. Тому що "прилетіти" може будь-куди.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно - це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого", - пояснив міністр.

Резніков наголосив, що країна має виживати, а для цього ППО - це №1.

"Ми маємо систему радянську, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО. Принципово вже вирішено, які це системи, а тепер треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них", - зазначив очільник Міноборони.

Своєю чергою він звернув увагу, що авіаційна платформа - це також частина ППО.

"Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме "лакуни", провали наявних у нас систем радянського зразка", - додав Резніков.

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