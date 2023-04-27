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ППО - пріоритет №1 для України, - Резніков

nasams

Для України отримання ППО є пріоритетом 1, бо це безпека по всій країні - і у Львові, і у Вінниці, і в Тернополі, і в Одесі, і в Харкові, і в Києві, і в Житомирі. Тому що "прилетіти" може будь-куди.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно - це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого", - пояснив міністр.

Резніков наголосив, що країна має виживати, а для цього ППО - це №1.

"Ми маємо систему радянську, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО. Принципово вже вирішено, які це системи, а тепер треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них", - зазначив очільник Міноборони.

Своєю чергою він звернув увагу, що авіаційна платформа - це також частина ППО.

"Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме "лакуни", провали наявних у нас систем радянського зразка", - додав Резніков.

Також читайте: Резніков: Контрнаступ станеться несподівано. Коли він почнеться, всі зрозуміють

Автор: 

ППО (3153) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+22
Рєзнік, дай монету для колекції.
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27.04.2023 09:54
+17
Пріорітет для України N1 - знищити Віслюка-зрадника і його шапітолій.
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27.04.2023 09:57
+15
Пріоритет N1 - позбутися кацапських щурів в ОПі і в командуванні, інакше вони помножать всі наші зусилля на ноль.
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27.04.2023 09:58
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А F-16?...Все, перевзувся?...Цирк...
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27.04.2023 09:54 Відповісти
Тільки хотіла відзначити.
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27.04.2023 09:59 Відповісти
Своєю чергою він звернув увагу, що авіаційна платформа - це також частина ППО. Джерело:
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27.04.2023 10:02 Відповісти
Я не читаю цього "великого", бо що може знати юрист про потреби Армії ? Тільки як не зашкваритися на кримінальних справах при закупівлі для ЗСУ
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27.04.2023 10:11 Відповісти
Рєзнік, дай монету для колекції.
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27.04.2023 09:54 Відповісти
МІНІСТР ОБОРОНИ - МАРОДЕР !!!! І ЦЕ В ВОЮЮЧІЙ КРАЇНІ .
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27.04.2023 10:05 Відповісти
Зезедент теж мародер на крові.
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27.04.2023 10:15 Відповісти
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27.04.2023 10:23 Відповісти
Шо Зеля перевершив самого Галабаротьку? Між іншим я не соєвий.
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27.04.2023 18:49 Відповісти
Українці - МІЦНІ ТЕХНАРИ . Можно разом з США ЧИ ІЗРАЇЛЕМ зробити нову систему ЗАЛИЗНИЙ КУПОЛ . Тому що досізахист від кацапських обстрілів не дуже надійний.
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27.04.2023 09:54 Відповісти
Пріорітет для України N1 - знищити Віслюка-зрадника і його шапітолій.
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27.04.2023 09:57 Відповісти
Сказав би по іншому - замінити. Але на кого?
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27.04.2023 11:19 Відповісти
Немає у мудрого наріду ким замінити піськограя? Ну тоді нехай лишається піськограй!
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27.04.2023 11:21 Відповісти
Пріоритет N1 - позбутися кацапських щурів в ОПі і в командуванні, інакше вони помножать всі наші зусилля на ноль.
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27.04.2023 09:58 Відповісти
Он как ерунда у быка болтается туда-сюда.
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27.04.2023 10:02 Відповісти
В ресурсе дипстейт есть такая функция - "календарь". Очень рекомендую назначенцу Резникову поклацать на неё в обратном периоде: апрель-март-февраль и т.д., глядя на Донецко-Луганский фронт. А потом поговорим о "приоритете № 1" и о "безопасности Львова, Винницы, Тернополя и т.п."
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27.04.2023 10:03 Відповісти
" ППО - пріоритет №1 для України, - Резніков" ... а також ІІЧКИ ПО 17 ГРН !!!
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27.04.2023 10:04 Відповісти
Сраний піараст...
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27.04.2023 10:11 Відповісти
Звідки він позичив слово "лакуни" - ані в українській, ані в англійській не знайшов використання цього терміну в військовому сленгу, лише медичне - "пустоти" в кістках, мозку?
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27.04.2023 10:15 Відповісти
Лакуна (анатомія) - у тварин і людини - проміжки між елементами тканин, а також деякі щілини між органами; не мають власної стінки

)))))))))))
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27.04.2023 10:37 Відповісти
Мабуть вичитав у своєму анамнезі після мрт головного мозку.
Лікар так і написав-голова Альоші згодиться тільки для того,щоб молода дружина лупала об неї варені яйця.Лисину тільки протирати раз на тиждень 5% розчином хлору.
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27.04.2023 10:44 Відповісти
То якого дідька ваш найвеличніший боневтік замість ракет асфальти клав? Га?!!!
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27.04.2023 10:18 Відповісти
Адекватний міністр оборони та президент найбільший пріорітет для України
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27.04.2023 10:24 Відповісти
Яйцеголовий
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27.04.2023 10:51 Відповісти
А хто в нас вождь мародерів...??? ВініРЄ
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27.04.2023 11:23 Відповісти
Приорітет-яйці по 17 грн а для України ПРО.
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27.04.2023 11:54 Відповісти
Сміялись та критикували Порошенко за те що в 2014 році міністром оборони призначив Гелетея але на відміну від Резнікова він був причетний до військвої справи бо носив погони.Враження від "Слуг наріду"що більшість з них це пацієнт психічних лікарень а офіс президента резидентура ФСБ а сам президент ніяк не може вийти з ролі Голоборотька та переграє свою роль хоча сміху тут таки мало бо плаиимо кровью і тисячами життів гомадян України та знищенням економіки та міст та сіл.
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27.04.2023 12:12 Відповісти
Проснулось, убоге...
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27.04.2023 12:18 Відповісти
Ні Сум, ні Чернігова, знову
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27.04.2023 13:37 Відповісти
 
 