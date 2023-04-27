Таких сильних обстрілів Миколаєва не було від початку року. Люди відвикли, була паніка, - мер Сєнкевич
Востаннє росіяни так сильно обстрідювали Миколаїв 31 грудня 2022 року.
Про це мер міста Олександр Сєнкевич заявив в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відтоді в обласному центрі було відносно тихо, тому сьогодні "була невеличка паніка".
Мер уточнив, що удару було завдано ракетами "Калібр", а не С-300, як припускали раніше.
"Пошкоджена історична будівля, це адміралтейство. Пошкоджені багатоповерхівки. Вікна, двері, балкони. Вночі газовики та електрики відключили усіх від постачання, і треба сказати, що в одному з мікрорайонів внаслідок удару немає світла", - сказав Сєнкевич.
Наразі міська влада не отримувала звернень щодо відселення з пошкоджених будинків, сказав міський голова, проте він звернув увагу на те, що постраждалі в шоковому стані і отримують медичну допомогу.
"Ми підраховуємо кількість людей, яку треба розселити. Цю інформацію будемо мати до кінця дня… Жодних військових об’єктів і військових у місті немає і не залишилось, тому що вони пересунулись на лінію фронту. І Миколаїв став містом таким транзитним для наших військових, тому військових об’єктів тут немає", - сказав Сєнкевич.
Минулої ночі росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.
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