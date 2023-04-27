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Новини Війна
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Таких сильних обстрілів Миколаєва не було від початку року. Люди відвикли, була паніка, - мер Сєнкевич

олександр,сєнкевич

Востаннє росіяни так сильно обстрідювали Миколаїв 31 грудня 2022 року.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич заявив в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відтоді в обласному центрі було відносно тихо, тому сьогодні "була невеличка паніка".

Мер уточнив, що удару було завдано ракетами "Калібр", а не С-300, як припускали раніше.

Дивіться: Окупанти вдарили по Миколаєву "Калібрами" з акваторії Чорного моря. Кількість пораненних зросла до 23 осіб, - ОК "Південь". ФОТОрепортаж

"Пошкоджена історична будівля, це адміралтейство. Пошкоджені багатоповерхівки. Вікна, двері, балкони. Вночі газовики та електрики відключили усіх від постачання, і треба сказати, що в одному з мікрорайонів внаслідок удару немає світла", - сказав Сєнкевич.

Наразі міська влада не отримувала звернень щодо відселення з пошкоджених будинків, сказав міський голова, проте він звернув увагу на те, що постраждалі в шоковому стані і отримують медичну допомогу.

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"Ми підраховуємо кількість людей, яку треба розселити. Цю інформацію будемо мати до кінця дня… Жодних військових об’єктів і військових у місті немає і не залишилось, тому що вони пересунулись на лінію фронту. І Миколаїв став містом таким транзитним для наших військових, тому військових об’єктів тут немає", - сказав Сєнкевич.

Минулої ночі росіяни обстріляли Миколаїв. 1 людина загинула, 23 постраждали.

Автор: 

Миколаїв (1794) обстріл (28274) Сєнкевич Олександр (229)


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Топ коментарі
+9
Одні усталі, другі відвикли, а треті просрали "бо дуже складний рельєф". Головне по гівномарафону все ОК, ППО їде, чмобіки розбігаються, контрнаступ ось ось почнеться. А по факту, дуже важка ситуація на Сході України та діряве ППО на Півдні. Україною керує фсбшний агент "козир", СБУ взагалі філія фсб, бойових офіцерів тягають по судах, а корупція квітне та пахне. Ця Країна точно переможе? Ви впевнені цьому?
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27.04.2023 11:21
+6
відвикли?це ті самі,що "усталиотвойні" ще у 19му
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27.04.2023 10:58
+6
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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27.04.2023 11:08
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відвикли?це ті самі,що "усталиотвойні" ще у 19му
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27.04.2023 10:58 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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27.04.2023 11:08 Відповісти
Одні усталі, другі відвикли, а треті просрали "бо дуже складний рельєф". Головне по гівномарафону все ОК, ППО їде, чмобіки розбігаються, контрнаступ ось ось почнеться. А по факту, дуже важка ситуація на Сході України та діряве ППО на Півдні. Україною керує фсбшний агент "козир", СБУ взагалі філія фсб, бойових офіцерів тягають по судах, а корупція квітне та пахне. Ця Країна точно переможе? Ви впевнені цьому?
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27.04.2023 11:21 Відповісти
З язика зняв. 100 .
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27.04.2023 11:25 Відповісти
Дякую за гарний коментар!!!РЕСПЕКТ!!!

Виборці Бідосика продовжують вірити «новинам» пана Кирила Буданова, який відверто обманював піпл, що операції з вагнерівцями ніколи не було, або що війна з російськими окупантами закінчиться до кінця 2022 року, а в січні 2023 року пересічні громадяни будуть «мочити ноги в Чорному морі біля берегів Ялти».

Шанувальники «Марафону» мовчки проковтнуть його чергове марення і не поперхнуться. Пропагандисти офісу президента чітко засвоїли, що головне в їхній роботі - гарно розповісти з екрану «зомбоящика», якою буде Україна за влади «95 кагалу», де рватимуться лише петарди, долар буде по вісім, а чотири мільйони поляків приїдуть на заробітки в Україну.

Дурити населення і вводити в оману «95 кагал» доручив також пану Подоляку, який запевняв глядачів «Марахфону», що Білорусь ніколи не буде обстрілювати ракетами і дронами Україну.

Серед депутатів зеленої Ради ми бачимо московіта Максима Бужанського, який назвав Революцію Гідності - «нацистським» Майданом і захищав діда бабаєва, коли Президент США містер Байден назвав путіна «вбивцею».

«У липні 2020 року Бужанський потрапив в базу Миротворця. У профілі Бужанського на https://myrotvorets.center/criminal/buzhanskij-maksim-arkadevich/ сайті Миротворця сказано, що його дії «дестабілізують ситуацію в країні».

Будьте дуже уважні, фільтруйте інфу, коли слухаєте аналітиків: Андрія Піонтковського (російський математик та журналіст),

Юрія Швець (колишній радянський розвідник українського походження), Андрія Ілларіонова (екс-радник президента снігової Нігерії в.путіна), Марка Солоніна (росіянин), Олега Жданова (відеоблогер, полковник запасу ЗСУ), та стендап-коміка Сергія Притулу. Цей список може бути неповним.

Посилання: https://babel.ua/ru/news/49666-eto-nerealno-glava-gur-budanov-oproverg-prichastnost-specsluzhb-ukrainy-k-vagnerovskoy-specoperacii
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27.04.2023 11:51 Відповісти
"Там дуже складний рельєф". Вся Миколаївська область - один рівний стіл. Їдеш - суцільна рівнина, яйце можна котити
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27.04.2023 12:44 Відповісти
Саме так. Спочатку профукали запуск "калібрів", а потім на рівнинному, "дуже складному" рельєфі їх не побачили. Ба більше, у місті навіть тривоги не було, з"явилось оповіщення і то в телефонах вже після вибухів.
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27.04.2023 15:21 Відповісти
Може меру пора слідувати ПРИКЛАДУ Таких міст як Чернівці
САМИЙ ЧАС ПОЗБАВЛЯТИСЯ КАЦАПСЬКОЙ ПЛЕСНЯВИ

УПЦ МП позбавили права користування землями у Чернівцях Джерело:
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27.04.2023 11:30 Відповісти
Погрузили людей в беспечность своим марафоном, потом удивляются, что у людей паника. Нужно грамотно работать с людьми, чтобы они всегда были готовыми к обстрелам, тем более в прифронтовых областях.
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27.04.2023 14:09 Відповісти
 
 