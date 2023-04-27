Дипломатичний шлях завершення війни можливий, але малоймовірний, - Резніков

Дипломатичний шлях завершення війни можливий, але не за теперішнього керівництва Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломатичний шлях можливий, коли слабшають ресурси агресора, але він все одно хоче щось виторгувати. Він захоче виторгувати зняття якихось санкцій, можливість щось продавати, торгувати, щоби за щось жити. Його конкретні власники скарбниці захочуть нею скористатися, вони захочуть перестати бути ізгоями, щоб їхні діти десь навчалися. Вони шукатимуть, торгуватимуться. А торг – це вже дипломатія. Тільки у ній головна одиниця – цифри", - зазначив міністр.

Резніков сказав, що дипломатичний шлях можливий, але малоймовірний, зокрема це не станеться при теперішньому керівництві РФ.

"Думаю, вже з тими, хто змінить їхній режим. Вони можуть залишитися ідеологічно тими ж, але прізвища будуть іншими і їм буде легше кивати на попередників, мовляв, це вони все зіпсували. Вони зіпсували все, що тільки можна було. Візьмемо будь-яку лінійку царів Російської імперії, які будували Росію, "велику імперію" – я думаю, вони б самі задушили чинний режим. Тому що хотіли відсунути НАТО якнайдалі, а отримали 1200 км кордону з Фінляндією. Ми також стали сьогодні країною НАТО де-факто", - сказав очільник Міноборони.

Також Резніков заявив, що бажання реваншу буде після поразки росіян у цій війні.

"Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага – так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу", - додав він.

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