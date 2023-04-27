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Новини Війна
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Дипломатичний шлях завершення війни можливий, але малоймовірний, - Резніков

резніков

Дипломатичний шлях завершення війни можливий, але не за теперішнього керівництва Росії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Дипломатичний шлях можливий, коли слабшають ресурси агресора, але він все одно хоче щось виторгувати. Він захоче виторгувати зняття якихось санкцій, можливість щось продавати, торгувати, щоби за щось жити. Його конкретні власники скарбниці захочуть нею скористатися, вони захочуть перестати бути ізгоями, щоб їхні діти десь навчалися. Вони шукатимуть, торгуватимуться. А торг – це вже дипломатія. Тільки у ній головна одиниця – цифри", - зазначив міністр.

Резніков сказав, що дипломатичний шлях можливий, але малоймовірний, зокрема це не станеться при теперішньому керівництві РФ.

"Думаю, вже з тими, хто змінить їхній режим. Вони можуть залишитися ідеологічно тими ж, але прізвища будуть іншими і їм буде легше кивати на попередників, мовляв, це вони все зіпсували. Вони зіпсували все, що тільки можна було. Візьмемо будь-яку лінійку царів Російської імперії, які будували Росію, "велику імперію" – я думаю, вони б самі задушили чинний режим. Тому що хотіли відсунути НАТО якнайдалі, а отримали 1200 км кордону з Фінляндією. Ми також стали сьогодні країною НАТО де-факто", - сказав очільник Міноборони.

Також Резніков заявив, що бажання реваншу буде після поразки росіян у цій війні.

"Тому потрібен міжнародний трибунал, умовний "Нюрнберг-2", де би він не відбувався. Хтось вважає, що Гаага – так, це символічно, хоча я б робив у Маріуполі чи Харкові. Хоча б засідання трибуналу", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО - пріоритет №1 для України, - Резніков

Автор: 

Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+7
Шо з яйцями, дипломат хєров?
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27.04.2023 11:42
+6
Якраз при ділах бо якби не НАТО ми б уже партизанами бігали .
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27.04.2023 11:51
+4
Ну шо там з яйцями?
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27.04.2023 11:44
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Шо з яйцями, дипломат хєров?
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27.04.2023 11:42 Відповісти
Міністр оборони - МАРОДЕР !!!
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27.04.2023 12:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=V03mNK3DI0g https://www.youtube.com/watch?v=V03mNK3DI0g

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27.04.2023 12:19 Відповісти
Уберите уже этого поца с новостей...
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27.04.2023 11:43 Відповісти
Що воно меле? Філософію розвів.
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27.04.2023 11:43 Відповісти
Та ти вже закриєш свою хліборізку сьогодні. Піздять і піздять зайбав вже. Йди збирай сухарі бо сядеш та на довго.
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27.04.2023 11:44 Відповісти
Ну шо там з яйцями?
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27.04.2023 11:44 Відповісти
Одна надія на НАТО І ВСУ бо путя закусив удила .
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27.04.2023 11:47 Відповісти
Поки у нас війна НАТА не при ділах.
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27.04.2023 11:48 Відповісти
Якраз при ділах бо якби не НАТО ми б уже партизанами бігали .
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27.04.2023 11:51 Відповісти
как говаривали - наверное проворовалиь, потому как заговорили о патриотизме... уже кто бы говорил...
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27.04.2023 11:50 Відповісти
Якщо раптом здерти всі яйця, і закуисити яблуками. Чому б не кричати "гойда"?
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27.04.2023 11:51 Відповісти
Пане Резніков, якщо вважаєш себе розумною людиною - не роззявляй рота!
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27.04.2023 11:51 Відповісти
В кінці промови треба б було щось англійською , наприклад " ту би о нот ту би"....
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27.04.2023 11:59 Відповісти
як вже застібали ці "геополітичні" балаболки...
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27.04.2023 12:02 Відповісти
да ты скот обрезанный милиардером с должности министра МО уйдешь когда по Днепру мировую подпишешь и в израиле в Герцлии с сотен тысяч убиенных гоев ржать будешь, чмо ты пучеглазое
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27.04.2023 12:06 Відповісти
мародер нах
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27.04.2023 12:09 Відповісти
Зельониє знову запустили хвилю "перемовини". Все і всюди закидується ця тема. Щоб мудрий зе-нарід це сприйняв і звик.
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27.04.2023 12:16 Відповісти
зе-нарід це хто? ботоферма чи віряне паші-мерседеса? вони мабуть в захваті обсікалися коли про "Томос це термос почули".
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27.04.2023 12:22 Відповісти
ну на торгах-то цей пан знається, без сумінву.
А коли корупціонери продають національні інтереси це дипломатія?
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27.04.2023 12:21 Відповісти
Пускай рашисты договариваются с теми кого они убили. Если мертвые встанут и скажут что они все прощают оркам тогда так и быть. А чтобы переговоры состоялись нужно орков отправить на тот свет, так сказать для урегулирования перемирия.
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27.04.2023 12:25 Відповісти
Дипломатический пусть окончания войны теоретически возможен, при условии ареста путлера и

всей его шайки, преданию их международному суду, полного вывода всех рашистских

отморозков с территории Украины ,а так же полной выплаты репараций, все остальные разговоры

это от лукавого.
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27.04.2023 12:38 Відповісти
 
 