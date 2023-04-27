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Новини Війна
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Резніков про те, коли закінчиться війна: це марафон, а не спринт

резніков

Війна - це марафон, а не спринт, і сказати, наскільки українці зараз ближче до "фінішу" та коли вона закінчиться, неможливо.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми біжимо марафон. Сказати, за скільки ми знаходимося кілометрів від фінішу, не можу, це дуже умовне порівняння. Поки що весь цей етап ми успішно пробігли. ... Мені б хотілося сказати, що ми на стільки-то кілометрів ближче до фінішу, але не можу цього сказати", - заявив Резніков.

Читайте: Дипломатичний шлях завершення війни можливий, але малоймовірний, - Резніков

Цей марафон, за його словами, можна порівняти з бігом пересіченою місцевістю, під час якого неясно, що попереду.

"Ми не знаємо ґрунту, ми не знаємо перепаду рельєфу, не знаємо яка буде погода. У класичних ралі гонщики заздалегідь проїжджають свій маршрут, штурман знає, що на нього завтра чекає. А ось ралі рейди, коли сів і погнав, на кшталт серії Париж-Дакар, тобі дають тільки роудбук із прив'язками до місцевості, щоб ти не загубився. Але ти не знаєш, що на тебе чекає попереду", - додав Резніков.

Також читайте: Резніков: Контрнаступ станеться несподівано. Коли він почнеться, всі зрозуміють

Автор: 

прогноз (1380) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+25
"якщо ми закінчимо війну, то в нас не буде можливості маніпулювати з яйцями, по 17"
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27.04.2023 13:03
+23
Довбойоб ти очкастий! Війна - смерті,горе,розруха! а для тебе це марафон....В Бахмут підар їдь!
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27.04.2023 13:04
+22
Ну ти тупориле зелена шулопонь. Шо ти мелеш йди збирай сухарі підар ти дирявий. Марафон в нас на телебаченні зробив найвиличнівішивиший підор **********.
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27.04.2023 13:04
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"якщо ми закінчимо війну, то в нас не буде можливості маніпулювати з яйцями, по 17"
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27.04.2023 13:03 Відповісти
не переймайтеся, у них завжди будуть можливості, вони для того у владу лізуть. Зарад можливостей. Для себе. Не для нас.
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27.04.2023 13:13 Відповісти
тоді яйцями рЄзнікова маніпулюватиме прокурор
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27.04.2023 13:15 Відповісти
який прокурор? той, який свій?
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27.04.2023 13:23 Відповісти
Вони ще матимуть можливість красти на "великій відбудові"...
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27.04.2023 13:27 Відповісти
це в них план-максимум.
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27.04.2023 13:28 Відповісти
чого ви так вважаєте? План-максимум, озвучила та втілила бородата бабця Беня- це 100млрд. від кацапів та голокост для українців.
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27.04.2023 14:37 Відповісти
на розмінування просять 30 млрд долл. Хотєлка в зелені зашкалює!
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27.04.2023 14:26 Відповісти
Зе-марафон ?...Щось знайоме.
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27.04.2023 14:06 Відповісти
МАРАФОН - слово- мрія Зелених по Фрейду , надовго марафонити при владі
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27.04.2023 14:38 Відповісти
Де яйця, спрінтер!?
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27.04.2023 13:04 Відповісти
на базарах по 3.20, оптові закупки в виробника мабудь вже по півтори -дві гривні. Маржа росте
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27.04.2023 14:28 Відповісти
Ну ти тупориле зелена шулопонь. Шо ти мелеш йди збирай сухарі підар ти дирявий. Марафон в нас на телебаченні зробив найвиличнівішивиший підор **********.
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27.04.2023 13:04 Відповісти
Довбойоб ти очкастий! Війна - смерті,горе,розруха! а для тебе це марафон....В Бахмут підар їдь!
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27.04.2023 13:04 Відповісти
Всім потрібно заспокоїтись, все буде вчасно, і в найкращому вигляді. Не треба розхитувати себе і інших надмірною емоційністю, треба перебувати в балансі...
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27.04.2023 13:05 Відповісти
Ещё через пару десятков километров главный спонсор "марафонца" убедительно попросит сойти с дороги.
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27.04.2023 13:07 Відповісти
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27.04.2023 13:07 Відповісти
Остін дивиться на нього як на лайно
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27.04.2023 14:36 Відповісти
Марафон -- головне щоб яиця не мішали бігти .
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27.04.2023 13:07 Відповісти
Пилять,опять этот гондон тут...
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27.04.2023 13:08 Відповісти
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27.04.2023 13:11 Відповісти
Ви вже країну промарахвонили, підари зелені.
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27.04.2023 13:09 Відповісти
«И результат - почти 14 тысяч километров дорог за два года программы «Большое строительство». Обновлено и построено - то, что мы сегодня видим согласно статистике, - более 40% основной сети дорог Украины, которые соединяют большие и маленькие города, все важные украинские регионы», - сказал Владимир Зеленский.
И еще тысяча деревьев.
Однако это марафоном зеленая власть не считает...
Марафон для них война...
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27.04.2023 13:09 Відповісти
А що хтось запитував цього кацо рєзнікава коли закінчиться війна, що воно відповідає?
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27.04.2023 13:12 Відповісти
Чим довше йде марахвон - тим більше яєць і яблук можна продати.
Бізнес на крові?
Баригі?
Ні?
Чи не так, зелені ушльопки?
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27.04.2023 13:14 Відповісти
а чи хочуть вони кінця війни???
кінець війни,це вибори, їхній програш а далі,
відповідальність за те що вони ************....
спасіння у них одно
вкрасти голоси + мудрий нарід схаває заслугу, боневтік!!!
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27.04.2023 13:14 Відповісти
Ну, якщо вони зможуть представити кінець війни, як перемогу (відвоювати максимум територій, прискорений вступ до ЄС (НАТО під питанням) - то Зєльц 100% стане національним героєм у мудрого наріду, і виграє вибори без перешкод. Або взагалі на такій хвилі піднесеться до автократа аля міні-хуйло.
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27.04.2023 13:19 Відповісти
мудрий нарід + ресурс
і не бачити українцям волі
і питання лише часу, коли почнеться громадянська
бо з такими замашками, зелені довго не протягнуть
та й у людей терпець на нолі..
але людям заважає війна а слугам, саме війна допомагає творити беспрєдєл
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27.04.2023 13:26 Відповісти
До того, вони хітріші за яника, і за час війни наприймають таких репресивних законів, що янику і не снилися.
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27.04.2023 13:57 Відповісти
Так, блд, це справді грьбаний Зє-марафон. Не шашлички, не поржать, а йо@баний кривавий марафон.
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27.04.2023 13:15 Відповісти
Рєзніков - міністр оборони, чи спортивний коментатор? 🤔
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27.04.2023 13:15 Відповісти
в його ж хату бімба не прилетіла!! ніхто ж його близьких не загинув! він жеж без роботи та зарплати не залишився! то чому б йому і не поспішати?
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27.04.2023 13:27 Відповісти
G2 воно.
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27.04.2023 13:27 Відповісти
Марахвонець перед фінішем без яєць
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27.04.2023 15:02 Відповісти
А гроші ******* ,ніби 100-метрівка
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27.04.2023 13:17 Відповісти
Да он поэт, ***!
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27.04.2023 13:26 Відповісти
Цей майстер порівнянь...
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27.04.2023 13:30 Відповісти
Читаю коменти і немає що і добавити!
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27.04.2023 13:33 Відповісти
Щоб ти з'їв і не пиз*ів!
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27.04.2023 13:34 Відповісти
Це він Буданова зараз як назвав?....
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27.04.2023 13:36 Відповісти
Те, що війна це кривавий марафон для нашого народу вже і так зрозуміло а от ви краще скажіть коли закінчиться наш ганебний телемарафон і повернуть етеру нормальні телеканали?
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27.04.2023 13:44 Відповісти
А коли хоча б закінчиться "тєлємарахвон"?
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27.04.2023 13:44 Відповісти
Удобненько так Резников "забыл" сказать, что в марафоне побеждает самый подготовленный.
И не важно сколько продлится "марафон". Важно что необходимо делать чтобы ПОБЕДИТЬ в этом "марафоне". Но такие "мелочи" Резникова, по всей видимости, не интересуют ...
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27.04.2023 13:45 Відповісти
війна - джек-пот.. для хитрожопих зебілів, бєнь-дермаків-татарових-гнидьманцевих і самого Найвеличнівшивого, бо Українці давно б уже знесли зебанду, якби не ситуація, яку воно саме й створило...
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27.04.2023 13:49 Відповісти
Воно кругом.. Як набридло !
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27.04.2023 13:49 Відповісти
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

Р. Бернс
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27.04.2023 13:53 Відповісти
Вам, крадіям при владі, вигодно щоб ця війна була якнайдовше! Не всі гроші своровалии!!!
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27.04.2023 14:23 Відповісти
шо значить марафон,буданов казав літом уже в Ялті))))
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27.04.2023 14:32 Відповісти
Рейтинги вказують на те що влада не проти марафону.
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27.04.2023 15:50 Відповісти
Війну , з масовими вбивствами , катуваннями , руйнуваннями , назвати марафоном, може тільки кінчений цинік .
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27.04.2023 16:02 Відповісти
К сожалению это похоже на правду. Несмотря на то, что всем хочется 2-3 недели и шашлыки жарить...
И это так печально....
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27.04.2023 16:03 Відповісти
русские у границы были еще с лета 2021 года, Зеленский с крышей ОПЗЖ Дерьмаком и Татаровым нас готовил к шашлыкам а теперь у нас то ли спринт то ли марафон, то ли яйца в килограммах то ли в литрах....., Клоуны сами же своим бездействиям звали этих узурпаторов.
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27.04.2023 22:26 Відповісти
 
 