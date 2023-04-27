Резніков про те, коли закінчиться війна: це марафон, а не спринт

Війна - це марафон, а не спринт, і сказати, наскільки українці зараз ближче до "фінішу" та коли вона закінчиться, неможливо.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми біжимо марафон. Сказати, за скільки ми знаходимося кілометрів від фінішу, не можу, це дуже умовне порівняння. Поки що весь цей етап ми успішно пробігли. ... Мені б хотілося сказати, що ми на стільки-то кілометрів ближче до фінішу, але не можу цього сказати", - заявив Резніков.

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Цей марафон, за його словами, можна порівняти з бігом пересіченою місцевістю, під час якого неясно, що попереду.

"Ми не знаємо ґрунту, ми не знаємо перепаду рельєфу, не знаємо яка буде погода. У класичних ралі гонщики заздалегідь проїжджають свій маршрут, штурман знає, що на нього завтра чекає. А ось ралі рейди, коли сів і погнав, на кшталт серії Париж-Дакар, тобі дають тільки роудбук із прив'язками до місцевості, щоб ти не загубився. Але ти не знаєш, що на тебе чекає попереду", - додав Резніков.

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