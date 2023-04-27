Резніков про те, коли закінчиться війна: це марафон, а не спринт
Війна - це марафон, а не спринт, і сказати, наскільки українці зараз ближче до "фінішу" та коли вона закінчиться, неможливо.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю РБК-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми біжимо марафон. Сказати, за скільки ми знаходимося кілометрів від фінішу, не можу, це дуже умовне порівняння. Поки що весь цей етап ми успішно пробігли. ... Мені б хотілося сказати, що ми на стільки-то кілометрів ближче до фінішу, але не можу цього сказати", - заявив Резніков.
Цей марафон, за його словами, можна порівняти з бігом пересіченою місцевістю, під час якого неясно, що попереду.
"Ми не знаємо ґрунту, ми не знаємо перепаду рельєфу, не знаємо яка буде погода. У класичних ралі гонщики заздалегідь проїжджають свій маршрут, штурман знає, що на нього завтра чекає. А ось ралі рейди, коли сів і погнав, на кшталт серії Париж-Дакар, тобі дають тільки роудбук із прив'язками до місцевості, щоб ти не загубився. Але ти не знаєш, що на тебе чекає попереду", - додав Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
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И еще тысяча деревьев.
Однако это марафоном зеленая власть не считает...
Марафон для них война...
Бізнес на крові?
Баригі?
Ні?
Чи не так, зелені ушльопки?
кінець війни,це вибори, їхній програш а далі,
відповідальність за те що вони ************....
спасіння у них одно
вкрасти голоси + мудрий нарід схаває заслугу, боневтік!!!
і не бачити українцям волі
і питання лише часу, коли почнеться громадянська
бо з такими замашками, зелені довго не протягнуть
та й у людей терпець на нолі..
але людям заважає війна а слугам, саме війна допомагає творити беспрєдєл
И не важно сколько продлится "марафон". Важно что необходимо делать чтобы ПОБЕДИТЬ в этом "марафоне". Но такие "мелочи" Резникова, по всей видимости, не интересуют ...
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Р. Бернс
И это так печально....