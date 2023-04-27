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Табачник Дмитро (156) Балицький (35) Федоров Іван (559)

Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

табачник

Ексміністр освіти Дмитро Табачник став радником так "званого" глави Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік".

Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На окупованій території Запорізької області загарбники почали формувати "народне ополчення"

Федоров також зазначив, що Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії".

Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров 01

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+19
Як думаєте, як краще - "радник зрадника" чи "зрадник радника",
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27.04.2023 15:43
+14
Блестящая карьера, да Димон?
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27.04.2023 15:40
+11
якби не втік Лох то зараз би був радником у команді Зе разом із Татаровим та Портновим
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27.04.2023 15:58
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Блестящая карьера, да Димон?
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27.04.2023 15:40 Відповісти
Ай да дмитрик, ай да сукин син.
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27.04.2023 18:18 Відповісти
Як думаєте, як краще - "радник зрадника" чи "зрадник радника",
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27.04.2023 15:43 Відповісти
там мабуть краще - радник у зрадник,,,),,,
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27.04.2023 16:48 Відповісти
Зрадник зрадника
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27.04.2023 20:43 Відповісти
Об цього треба було б засмажити!
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27.04.2023 15:56 Відповісти
Хорошая карьерная лестница у бывшего министра началась, как в фильме Афоня, от Якова до всякова. Кстати, сам Балицкий не так давно был частым гостем на Прямом, что он там делал не понятно.
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27.04.2023 15:57 Відповісти
його на Прямий присилала його ж партія "опоблок". І його там не раз морально чехвостили.
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27.04.2023 16:06 Відповісти
Могут ошибаться, но может это был такой ход программ. Летчика военной авиации, не так просто отчехвостить. Разве что, если все на одного, тогда да. По правилам)
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27.04.2023 16:20 Відповісти
якби не втік Лох то зараз би був радником у команді Зе разом із Татаровим та Портновим
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27.04.2023 15:58 Відповісти
Як несподівано! Неначе Медведчук у Криму! Дімка піши заповіт, (накрав же в Україні). Завтра про тебе некрологи писати будуть.
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27.04.2023 16:00 Відповісти
От саме оцю гніду було б шикарно аби хтось підірвав в машині...
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27.04.2023 16:03 Відповісти
Таваріщі! Нє забивайтє о новом "Законе об антісємітізьмє"! (юридичний пістуц)
Там можна спокійно посадити на 100 років українського, корабельного кота, котрий в Хайфі образив ізраїльську мишу.
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27.04.2023 16:04 Відповісти
тлябь, скільки зрадників української незалежності було у владі в попередніх роках... І що, хто буде заперечувати, що за 30 мало зроблено саме через цих зрадників? Тільки не називайте всіх поголовно зрадниками; бо так можна буде договоритись до того, щоб "зрадниками" виявились і Віктор Пинзеник, і Віктор Ющенко, і Юрій Костенко, і Іван Заєць та інші...
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27.04.2023 16:04 Відповісти
Якби ж то було.
Вони нікуди не ділися.
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27.04.2023 16:18 Відповісти
І ця куйня, фактично "рулило" нашою освітою на протязі років двадцяти..
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27.04.2023 16:06 Відповісти
От чому усі гниди що у верхівкі крадуть у народа України ,потім виїзжають спокійно хто в рашку хто в монако і там живуть на крадені кошти,а народ в ніщеті живе уже 30 років, коли це закінчиться ,скоро наші слуги теж смиються с награбованим за кордоном ,вони ж бачать що попєрєднікам нічого нема ,і так покругу.
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27.04.2023 16:08 Відповісти
Да тому що, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають.
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27.04.2023 18:22 Відповісти
Нездивований...
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27.04.2023 16:15 Відповісти
Жізнь удалась - да, Собачнік?
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27.04.2023 16:16 Відповісти
Цікаво, а свого кума нинішнього ректора НАУ і одіозного регіонала Максима Луцького коли до себе забере.
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27.04.2023 16:23 Відповісти
а луцький досі на посаді ректора. це просто ******* сором, їх же, падюк, стріяти треба.
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27.04.2023 21:48 Відповісти
Все по плану, якби захопили Київ, то міністром МВС зараз був Татаров.
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27.04.2023 16:27 Відповісти
кєнт хєрмака-татаова-луцького
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27.04.2023 16:33 Відповісти
Це ж надо бути настільки йо*нутим, щоб вступити у це гівно наприкінці життя
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27.04.2023 16:37 Відповісти
Україні ой як потрібна Недержавне Управління ЛІКвідаторів. Яке б множило на нуль покидьків.
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27.04.2023 16:45 Відповісти
+++
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27.04.2023 18:24 Відповісти
Табачнік з 2014 переховувася в Ізраїлі (він етнічний богоізбранний) але вирішив і сам долучитися до розбудови русскава міра....Цікаво,а де штатні тролі з центру Візенталя з їх заїздженою цитатою про те скільки Ізраїль надіслав допомоги Україні?
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27.04.2023 16:50 Відповісти
тупое быдло...
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27.04.2023 16:50 Відповісти
Напомню ещё в который раз с 14 г. Не патриотично конечно. Майдан не стал революцией. К сожалению. Настоящая революция всегда порождает Конвент и Гревскую площадь с гильотиной. И только после этого новый мир, новая дорога, достигнутая очередная цель, и полное отсутствие желания оглядываться назад--- ведь не на что. Пора все сначала.
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27.04.2023 17:04 Відповісти
Я что-то не пойму!! У нас , В УКраине , СБУ есть или нет?? То Сальдо , которого надо было бы давно уничтожить, имеет бизнес в Лондоне, и спокойно живёт на окупированной территории, то пророссийский министр освиты-Табачник -ворюга, спокойно гуляет запорожской и херсонской областями...как у себя дома во дворе.. Не страна . а проходной двор, особенно, для жидов......А Ющенко хуже зрадника!!-кличка его в политических кругах "патологический бездельник"" Пять лет просидел в кресле президента Украины и ничего не делал .для укрепления Украины , а продолжал всё разваливать и продавать в Украине вместе с Каптельманшей..-тимошенко-ворюгой...
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27.04.2023 18:57 Відповісти
ця скотина дуже хитра... не думаю, що шукав цю посаду... кацапи дали рознарядку й направили, кошерний, взяв під козирьок... Це дає право на конфіскацію всього, що було в обрізаного в Україні.
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27.04.2023 19:18 Відповісти
А міг би стати радником міністра освіти серьожки шкарлета. Прикро, той звільнився
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27.04.2023 21:37 Відповісти
Коли
Україна позбудеться колишніх а це ще довгий і важкий шлях тоді народу і державі буде добре
Бо старі пердуни живуть ностальгією СРСР ось тому вони і є зрадниками думають відновити СРСР
В треба їх якомога швидше позбутися.. ..
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29.06.2023 16:13 Відповісти
 
 