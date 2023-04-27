Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров
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Ексміністр освіти Дмитро Табачник став радником так "званого" глави Запорізької області Євгена Балицького.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік".
Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - йдеться в повідомленні.
Федоров також зазначив, що Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії".
Топ коментарі
+19 Лысый коротышка
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+14 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
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+11 Leon e9048d82
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Там можна спокійно посадити на 100 років українського, корабельного кота, котрий в Хайфі образив ізраїльську мишу.
Вони нікуди не ділися.
Україна позбудеться колишніх а це ще довгий і важкий шлях тоді народу і державі буде добре
Бо старі пердуни живуть ностальгією СРСР ось тому вони і є зрадниками думають відновити СРСР
В треба їх якомога швидше позбутися.. ..