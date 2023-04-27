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Міжнародна допомога Україні цьогоріч може перевищити $42 млрд, - Пишний

Новини Цензор.НЕТ Економіка

доллар,долар

У Національному банку очікують, що обсяг міжнародної допомоги у поточному році може перевищити 42 млрд доларів США, що сприятиме зростанню міжнародних резервів до 35 млрд дол.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Загалом у цьому році обсяг надходжень від міжнародних партнерів може перевищити 42 млрд дол. Надходження від партнерів, зокрема, сприятимуть зростанню міжнародних резервів до більш ніж 35 млрд дол. США наприкінці цього року", - сказав Пишний.

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Він підкреслив, що це посилить спроможність Національного банку й надалі підтримувати курсову стійкість та поступово пом’якшувати валютні обмеження.
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Це данина.. за нашу боротьбу зі злом..
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27.04.2023 16:14 Відповісти
Копійки.Одна тисячна їхнього ВВП.Україна тримає світ
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27.04.2023 17:25 Відповісти
 
 