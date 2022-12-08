Міжнародна допомога Україні може до кінця року перевищити $31 млрд, - НБУ

Національний банк очікує, що за підсумками року обсяги міжнародної допомоги перевищать 31 мільярд доларів.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив під час брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"У другому півріччі 2022 року міжнародні партнери суттєво розширили фінансову підтримку України, що стало вагомим чинником збереження макрофінансової стабільності. Очікується, що за підсумками цього року обсяги міжнародної допомоги перевищать 31 млрд дол США", - сказав очільник НБУ.

Також фінансова допомога від міжнародних партнерів, необхідна для фінансування дефіциту бюджету та відновлення економіки буде надходити й у 2023 році.

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Він нагадав, що вже озвучені попередні домовленості про надання Європейським Союзом 18 млрд євро, а також близько $10 млрд від США.

"Як і цього року, очікується, що значна частка цих коштів надходитиме у вигляді грантів, що не збільшуватиме боргове навантаження України у післявоєнний період", - наголосив Пишний.

Також НБУ досягнув прогресу в перемовинах з МВФ щодо укладення нової Моніторингової програми із залученням Ради Фонду. Її фінальне затвердження сприятиме залученню фінансування від інших міжнародних донорів у 2023 році.

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У Нацбанку очікують, що після завершення Моніторингової програми Україна зможе отримати доступ до програми розширеного фінансування.

Також тривають перемовини щодо фінансування й з іншими країнами-партнерами та міжнародними фінансовими організаціями.