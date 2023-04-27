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Путін (21420) Ердоган (754)

Ердоган провів телефонну розмову із Путіним: Обговорили, зокрема, Україну

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Зазначається, що вони обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси.

"У контексті війни РФ та України, Ердоган не виключив обговорення нових ініціатив за допомогою робочої групи, яку пропонується створити. Також, обговорено ситуацію в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Путін, у свою чергу, побажав якнайшвидшого одужання Ердогану.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердогану стало зле у телеефірі.

Він скасував передвиборчі мітинги через хворобу, ЗМІ пишуть, що в нього інфаркт міокарда.

Пізніше влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана

Читайте: Путін може 27 квітня відвідати Туреччину, - Ердоган

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Эрдоган: - мені пох на Туреччину - тобі пох на РФ... давай про Україну!
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27.04.2023 17:03
+4
О, а казали, що Ердоган отримав інфаркт.
Цікаво, а чи може таке бути, що й йому зроблять двійників, як *******?)
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27.04.2023 17:01
+4
Про що можуть поговорити двоє старих (71 і 69) як не про свої хвороби. Путін розповів про свою онкологію та проблеми з кістками, Ердоган про наслідки інфаркту. Поділилися один з одним рецептами перевірених засобів від запору і на вушко розповіли якими видами Віагри користуються
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27.04.2023 17:14
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Upokoites' s mirom pan Putin ta pan Erdogan! Amin'
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27.04.2023 16:59 Відповісти
хуjло та пердоган
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27.04.2023 18:14 Відповісти
О, а казали, що Ердоган отримав інфаркт.
Цікаво, а чи може таке бути, що й йому зроблять двійників, як *******?)
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27.04.2023 17:01 Відповісти
так вже консультується з цього питання з досвідченим
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27.04.2023 18:15 Відповісти
Эрдоган: - мені пох на Туреччину - тобі пох на РФ... давай про Україну!
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27.04.2023 17:03 Відповісти
Обговорити вони можуть тільки хто скількі разів срав сьогодні і їв таблетку
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27.04.2023 17:03 Відповісти
dva debila - eto sila
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27.04.2023 17:04 Відповісти
Йому Господь друге життя дав, а воно дурне касапутіну дзвонить..воістину касап..
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27.04.2023 17:04 Відповісти
Ну, вот и поговорили два людоеда (с).
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27.04.2023 17:05 Відповісти
Мабуть про постачання Байрактарів говорили..(сарказм)
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27.04.2023 17:07 Відповісти
Два номінанта на дихання Чейн-Стокса обговорюють своє політичне майбуття.
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27.04.2023 17:07 Відповісти
А це точно він був, а не двійник, чи пранкер?
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27.04.2023 17:10 Відповісти
Про що можуть поговорити двоє старих (71 і 69) як не про свої хвороби. Путін розповів про свою онкологію та проблеми з кістками, Ердоган про наслідки інфаркту. Поділилися один з одним рецептами перевірених засобів від запору і на вушко розповіли якими видами Віагри користуються
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27.04.2023 17:14 Відповісти
Турция, это ситуативный партнёр и не более, достаточно посмотреть на карту, чтобы увидеть,

она не является никому дружественной страной, поэтому, нужно держаться от неё на расстоянии.
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27.04.2023 17:23 Відповісти
🤣🤣🌹🌹🌹
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27.04.2023 17:26 Відповісти
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры:
--- Кхе-кхе-кхе
--- Охохо ...
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27.04.2023 17:24 Відповісти
пердь, пердь, гик, гик))
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27.04.2023 17:27 Відповісти
мабуть повідомив пуйла, що буде відходити від справ, і щоб пуйло не бикувало в Сирії.
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27.04.2023 17:26 Відповісти
Две особы, которые должны принимать таблетки, пить кефир и посещать тёплый сортир, решают судьбы миллионов людей....
По ходу, этот мир сошёл с ума !
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27.04.2023 17:45 Відповісти
- Оце ще раз поговорю з ****** - і помирати можна!
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27.04.2023 18:29 Відповісти
https://www.facebook.com/100010025612671/posts/1941859272824908/?mibextid=cr9u03
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27.04.2023 18:59 Відповісти
 
 