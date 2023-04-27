У російській неволі перебувають 19 319 українських дітей, - Зеленська

У російській неволі перебувають понад 19 тисяч українських дітей.

Про це сьогодні під час віртуального виступу на сесії ПАРЄ у Страсбурзі розповіла перша леді, дружина Президента України Олена Зеленська, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Примусова депортація українських дітей - ця тема дуже болить Україні. Тому дякую, що долучилися до боротьби за наших дітей та за їхнє дитинство. Чужих дітей не буває. Є багато свідчень жахливих воєнних злочинів у війні, яку росія веде проти України. Але цей є особливим, тому що спрямований проти тих, хто є найбільш вразливими та найменш захищеними. І цей злочин відбувається просто зараз, в той час, як ми говоримо", - сказала Олена Зеленська.

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Вона розповіла європейським політикам кілька історій на прикладах конкретних дітей, що побували у російській неволі.

Про хлопчика Сашка, який жив із своєю мамою, на ім'я Сніжана у Маріуполі. Після того, як місто оточили російські війська, вони пережили жахливі обстріли, голод та спрагу. Наприкінці окупанти їх розлучили, не дозволивши навіть попрощатися. росіяни говорили, що Сашко не потрібен власній матері та що його прийме нова родина в росії. Сашко врятувався, тому що зміг подзвонити власній бабусі. Його мати все ще перебуває у російській неволі.

Дівчинка, на ім'я Кіра, 12 років, також проживала у Маріуполі із своїм батьком. Потім прийшли росіяни і почали руйнувати місто. Батько загинув під бомбами. Окупанти вивезли дівчинку в Донецьк. Її вдалося повернути лише завдяки неймовірним зусиллям держави та громадянського суспільства, тисячам людей, які змогли повернути онуку її рідній бабусі.

Ще одна родина – батько Євген, син Матвій та дві маленькі дочки – Святослава й Олександра - також до війни жили в Маріуполі. Після знищення міста окупанти почали процес так званої "фільтрації" тих, хто вижив. Батька кинули за ґрати, дітей направили в сирітський будинок, і далі – у росію. Дітей вдалося знайти й визволити в останній момент у одному з дитячих будинків неподалік від москви, де дітей мали віддати на "усиновлення" вже наступного дня.

Всі ці історії, за словами Олени Зеленської, є свідченням існування цілої технології, за допомогою якої російські загарбники викрадають українських дітей, вбивають їхніх батьків та насильно вивозять до росії.

"Це ті історії, які мають щасливе завершення, коли діти були повернуті. Зараз ми маємо 361 таку історію. Але є набагато більш вражаючі цифри. 19 319. Це кількість дітей, які все ще перебувають у російській неволі. Але ця цифра не є остаточною. Ми не знаємо, що відбувається з нашими дітьми на окупованих територіях", - зазначила перша леді України.

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Вона підкреслила: за кожним таким показником – зруйноване життя, і не лише дитини, але й всієї родини, яка вже ніколи не матиме спокою. Цей злочин відбувається просто зараз, саме тому час має критично велике значення. Кожен день, кожна година у неволі руйнує психіку дітей та їх родин. Саме тому Україна потребує не лише висловленого занепокоєння, але ефективної допомоги від усього світу, щоб звільнити цих дітей та повернути їх додому, до рідних людей.

"Нам потрібен не лише порятунок для цих дітей, але й правосуддя. Ґаазький трибунал назвав імена двох підозрюваних у цій депортації, але в реальності їх тисячі. Тому що це - не випадковий злочин, це - політика, свідомий механізм, який росія використовує, щоб перетворити наших дітей на чужинців, вилучити їх з родин, позбавити імен, пам’яті, мови й коріння", - наголосила дружина Президента.

"Адвокати можуть розповісти більше, чому цей злочин проти дітей є геноцидом. Я хочу говорити як людина, як мати двох дітей. Коли наші діти зростають, ми всі хочемо для них кращої долі, розповідаємо їм, що є вірним та хибним, добрим та поганим. Але цей злочин - це суцільне зло. Це не метафора, це реальність… Ми переконуємо дітей, що добро завжди перемагає. Зараз час це довести. Ми маємо врятувати наших дітей, фізично і морально, якщо ми дійсно є відповідальними та усвідомлюємо різницю між добром та злом", - додала Олена Зеленська.

Вона наголосила, що права людини не мають кордонів. Загроза для українських дітей означає небезпеку для дітей у цілому світі. Викрадення дітей, тортури та вбивства їх батьків - це атака не лише на Україну, це атака на все міжнародне право, на принципи співіснування, це виклик для спільних цінностей, для самого розуміння різниці між добром та злом.

Це той випадок, коли порятунок може прийти лише від усього світу. Тож створімо такий світ для наших дітей, дозволимо їм вірити у людей. Щоб, попри те, крізь що їм довелося пройти, вони могли нам знову довіряти", - завершила свій виступ дружина Президента України.

Депутати ПАРЄ зустріли її слова аплодисментами.