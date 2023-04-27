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США (14430) допомога і підтримка (819) Неїжпапа Олексій (63)

Віцеадмірал Неїжпапа та віцеадмірал США Іші обговорили ситуацію у Чорному та Азовському морях

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

неїжпапа

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Шостого флоту ВМС США віцеадміралом Томасом Іші, під час якої вони обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання матеріально-технічної допомоги і підготовки особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ. 

Неїжпапа "поінформував іноземного колегу про поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, спричинену злочинними діями російської федерації".

Основними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів і підготовка особового складу українських ВМС. Значну увагу було приділено питанням посилення протимінної безпеки.

Наприкінці зустрічі Неїжпапа висловив слова вдячності народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та подякував іноземному колезі за постійну допомогу.

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27.04.2023 20:07 Відповісти
Це добре !
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27.04.2023 20:20 Відповісти
Та нема ж в нас ніякого флоту в Азово-Чорноморському регіоні і параша шо хоче те і робить порушуючи всі міжнародні договори морського права. Це ще один доказ імпотентності НАТО перед беспределом параши. Параша захопила міжнародні води усіх поставила раком і всі починая з ООН трусливо повзають перед мерзотою на колінах благаючи дати дозвіл на проплив в міжнародних водах. О який ще ситуаціі більше року можно розмовлять
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27.04.2023 20:24 Відповісти
Столько ранее об этом говорилось. В стране не имеющей почти военного флота есть адмиралы. Как же все дёшево у нас. За 25 лет последних улетело в офшоры сотни миллиардов зелени, и знаем кто, сколько, где, с чего, когда и сегодня гудит--- и глухарь!
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28.04.2023 07:22 Відповісти
 
 