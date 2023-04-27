Віцеадмірал Неїжпапа та віцеадмірал США Іші обговорили ситуацію у Чорному та Азовському морях

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Шостого флоту ВМС США віцеадміралом Томасом Іші, під час якої вони обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання матеріально-технічної допомоги і підготовки особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.

Неїжпапа "поінформував іноземного колегу про поточну ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, спричинену злочинними діями російської федерації".

Основними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів і підготовка особового складу українських ВМС. Значну увагу було приділено питанням посилення протимінної безпеки.

Наприкінці зустрічі Неїжпапа висловив слова вдячності народу Сполучених Штатів Америки за підтримку України та подякував іноземному колезі за постійну допомогу.

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