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Молдова візьме участь у створенні Спеціального Трибуналу над РФ, - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм Молдавським колегою Ніком Попеску, обговорили євроінтеграцію та злочини РФ.
Про це Кулеба написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Продуктивна розмова з колегою і добрим другому Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році", - йдеться у дописі".
Сказано також, що Попеску повідомив про рішення Молдови доєднатися до створення Спеціального Трибуналу в справі злочину агресії проти України. Кулеба додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.
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а стимул до вчинення цих злочинів.