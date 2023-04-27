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Новини За кордоном
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Молдова візьме участь у створенні Спеціального Трибуналу над РФ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

попеску,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм Молдавським колегою Ніком Попеску, обговорили євроінтеграцію та злочини РФ.

Про це Кулеба написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ. 

"Продуктивна розмова з колегою і добрим другому Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році", - йдеться у дописі".

Сказано також, що Попеску повідомив про рішення Молдови доєднатися до створення Спеціального Трибуналу в справі злочину агресії проти України. Кулеба додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.

Читайте: Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба
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одразу згодні топити у Дністрі
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27.04.2023 20:43 Відповісти
Мені одному цікаво в яких в'язницях вони відбуватимуть покарання, бо якщо в європейських то це для них не покарання....
а стимул до вчинення цих злочинів.
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27.04.2023 21:35 Відповісти
 
 