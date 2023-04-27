Молдова візьме участь у створенні Спеціального Трибуналу над РФ, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм Молдавським колегою Ніком Попеску, обговорили євроінтеграцію та злочини РФ.

Про це Кулеба написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Продуктивна розмова з колегою і добрим другому Попеску. Обговорили кроки, необхідні для початку переговорів про вступ до ЄС у 2023 році", - йдеться у дописі".

Сказано також, що Попеску повідомив про рішення Молдови доєднатися до створення Спеціального Трибуналу в справі злочину агресії проти України. Кулеба додав, що вже 35 країн працюють над створенням трибуналу.

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