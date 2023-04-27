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Бахмут(Артемівськ) (1480) Череватий Сергій (165)

Бахмут майже не придатний для життя, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже непридатним для життя через значні руйнування. Цивільних, котрі вирішили залишитися у місті, важко евакуювати.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Він додав, що навіть окупанти називають місто другим Сталінградом.

"Він (Бахмут, - ред.) істотно знищений. Навіть самі вороги називають його другим Сталінградом. Можливо, вони щось інше хочуть цим сказати, але цим вони показали ступінь знищення міста. Воно на сьогодні майже не придатне для життя, більшість будівель суттєво пошкоджено", - розповів Череватий.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Бахмуті окупанти намагаються просуватися вперед по тілах свої загиблих, - НГУ

Як зазначив речник Східного угруповання військ, у місті також є і цивільні, які відмовилися залишати своє житло. Нині їх важко евакуювати через інтенсивні бойові дії у міській забудові.
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Топ коментарі
+5
Чет не сильно работает, полгода обстреливают, а захватить так и не вышло.
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27.04.2023 22:45
+4
Та це всім зрозуміло.. це труна касапської цивілізації.. да буде саме так..
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27.04.2023 22:30
+4
Так говорять тоді, коли вже остаточно вирішено залишити якесь місто.
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27.04.2023 22:43
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Та це всім зрозуміло.. це труна касапської цивілізації.. да буде саме так..
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27.04.2023 22:30 Відповісти
"...у місті також є і цивільні, які відмовилися залишати своє житло". Ху#ла ждали? Дождались.
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27.04.2023 22:32 Відповісти
десь траплялася статистика, може хтось пошукає, я з пам'яті - 40% населення бахмута проголосувало за ОПЗЖ, а 30 за "какаяразница"
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27.04.2023 22:40 Відповісти
Что мешает обстреливать Баххмут артой, как московиты? Нужно перенимать у московитов рабочие тактики.
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27.04.2023 22:35 Відповісти
Чет не сильно работает, полгода обстреливают, а захватить так и не вышло.
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27.04.2023 22:45 Відповісти
глаза открыл,статист
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27.04.2023 22:39 Відповісти
Так говорять тоді, коли вже остаточно вирішено залишити якесь місто.
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27.04.2023 22:43 Відповісти
Якщо ЗСУ там щось залишать, це вже не буде містом.
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27.04.2023 22:47 Відповісти
Там Мадяр на дрони збирає, не ************** донатимо. Вже 15 000 000 зібрали, треба ще стільки же
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27.04.2023 22:47 Відповісти
дорогу проложемо відновимо - "з тіеї сторони теж люди , які поважають інфрасктуру!"
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27.04.2023 22:49 Відповісти
Якось правильно називайте того речника -Черевий, Черевуватий чи Череватий? Добре? Бо негарно, Цензор.
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27.04.2023 22:52 Відповісти
кажуть врачікі, от тільки мізкі не відновлюються.
брешуть мабуть...
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27.04.2023 22:52 Відповісти
героїн не втік!
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27.04.2023 22:57 Відповісти
вмію завязувати петлі як треба.
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27.04.2023 23:00 Відповісти
Майже? Ви жартуєте?

Речника - до Бахмуту, для практичного підвердження своїх слів.
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27.04.2023 23:23 Відповісти
ЗСУ уходят с многоэтажек. В телеге видео подрыва 10-этажки где долго держали оборону.
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27.04.2023 23:46 Відповісти
Страшну ціну платить Схід за прихильність до кацапів....
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27.04.2023 23:51 Відповісти
остались мародеры и бомжи...
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28.04.2023 00:07 Відповісти
остались ждуни.... викинути пора вже з голови думки про їх евакуацію. контррозвідка потрібна виявляти "цікавих", тих, хто продає наші позиції і ліквідувати на місці...
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28.04.2023 00:22 Відповісти
заметьте кацапы стирают населеные пункты где проживали адепты рускага мира после победы над рашизмом надо будет организовывать автобусные туры для оставшейся ваты
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28.04.2023 09:17 Відповісти
 
 