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Російські окупанти ввечері завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

костянтинівка

Увечері 27 квітня ворог завдав ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи й коледжу, проти житлової забудови.

Увечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім про обстріл Миколаєва: Удар був незвичним, 113 днів місто жило без обстрілів

Автор: Володимир Янченко
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JaWernulsa

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6h

Тупі, не знають, що треба до #шашликів готуватись. Коли чекаєш наступу

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28.04.2023 02:46 Відповісти
Скільки читаю новини, жодного разу не бачив повідомлення аби рашистська ракета поцілила у конче-заспу. Тому у мене виник логічний висновок: або цей заповідник корупціонерів, українофобів і кацапської агентури охороняється найкращим ПРО в країні, або рашисти принципово по своїм подєльнікам не б'ють.
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28.04.2023 05:55 Відповісти
Конче-Заспа є центром прийняття рішень і як показала історія, не на користь України
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28.04.2023 06:43 Відповісти
 
 