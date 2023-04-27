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Російські окупанти ввечері завдали ракетного удару по Костянтинівці, - Зеленський
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Увечері 27 квітня ворог завдав ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.
Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У Миколаєві вже завершився розбір завалів на місці ракетного удару, який стався сьогодні вночі. Понад 20 поранених, одна людина загинула… Мої співчуття рідним і близьким. Ракетами пошкоджені десятки звичайних будинків, два навчальні заклади. "Калібри" проти школи й коледжу, проти житлової забудови.
Увечері ще один ракетний удар був завданий по Костянтинівці Донецької області. Пошкоджено теж школу, лікарню, житлові будинки. На жаль, є постраждалі люди", - зазначив Зеленський.
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Тупі, не знають, що треба до #шашликів готуватись. Коли чекаєш наступу