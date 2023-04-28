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У Мелітопольському районі 20 окупантів померли через отруєння невідомою речовиною, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні Генштабу.
Топ коментарі
+51 ZoV KobZona
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+45 Белла Богун 47d4cda8
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+35 Марина Нєчаєва 65f96ff6
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Скоро на экранах раZZеи:
"300 стекломойцев" 😂
- "Динатуратум !" 🤗
https://ria-m.tv/ua/news/318083/u_melitopoli_vidkrito_polyuvannya_na_zradnikiv_podrobitsi_vechirnogo_vibuhu_(video_foto).html
Терміново налагодити масові постачання життевонеобхідної речовини до кацапії!
Аби хоч тисяч зо п'ять.
З летальним кінцем.
Що цікаво, в совкових джерелах і в наших теперішніх про застосування "зброї масового знищення кацапів" ще в 1943 році не сказано ні слова.
Стекломоем весь пропах
Это радость
Со слезами на глазах."