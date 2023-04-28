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У Мелітопольському районі 20 окупантів померли через отруєння невідомою речовиною, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,ліквідація

У тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили понад 65 атак ворога на 3 напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
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28.04.2023 07:51
+45
Або метиловий спирт, або денатурат, козломордим байдуже, що пити. Давно треба метил в промислових масштабах в пляшки розливати і кацапів частувати
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28.04.2023 07:51
+35
Кажуть - не гуманно...а дарма...дешевше ракет і 100 відсоткова смертність..
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28.04.2023 07:54
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Грибочків поласували .
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28.04.2023 07:49 Відповісти
Черешні мелітопольської.
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28.04.2023 08:57 Відповісти
Ймовірніше що салом, наше сальце теж ворожих потвор нищить.
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28.04.2023 09:15 Відповісти
👏👏👏👏👍👍👍👍😂‼️СЛАВА ПАРТИЗАНАМ‼️❤️💙💛
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28.04.2023 09:51 Відповісти
Пили "боярышник на этиловом спирте", закусывали устрицами не первой свежести
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28.04.2023 09:52 Відповісти
Яка гарна новина, на цілий день.
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28.04.2023 07:49 Відповісти
Файно )
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28.04.2023 07:49 Відповісти
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28.04.2023 07:51 Відповісти
Проржався зранку )))))))))))))
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28.04.2023 07:56 Відповісти
+💯!

Скоро на экранах раZZеи:

"300 стекломойцев" 😂
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28.04.2023 08:38 Відповісти
Або метиловий спирт, або денатурат, козломордим байдуже, що пити. Давно треба метил в промислових масштабах в пляшки розливати і кацапів частувати
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28.04.2023 07:51 Відповісти
Кажуть - не гуманно...а дарма...дешевше ракет і 100 відсоткова смертність..
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28.04.2023 07:54 Відповісти
Бо, нажаль, всього лише 20(.
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28.04.2023 07:57 Відповісти
При союзі дітей лякали амерами і НАТО - мовляв їх агенти спеціально пригощають дітей отруйними конфетами і жувальною гумкою з лезами або товченим склом))) треба б було виробництво таких ласощів налагодити..тільки для дорослих..
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28.04.2023 08:11 Відповісти
Ні хрєна! Справа в тому що вони п"ють без розбору Але "заподлянка" в тому що спирт етиловий є детоксикантом для метилового Якщо після вживання метилового спирту випить етилового то перший другим з організму "витісняється" А от "настоєчка" горілки на блідій поганці - ідеальний спосіб ліквідації не має ні смаку ні запаху Коли п"ється - не відчувається А коли вже проявляються симптоми отруєння - рятувать пізно На той час наступає незворотнє руйнування внутрішніх органів
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28.04.2023 08:42 Відповісти
То хто ж їм антидот дасть??? Хоча можна, коли посліпнуть..ото сліпих й потім закинути на раїсю..
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28.04.2023 09:06 Відповісти
Як химік давно казала, що треба завозити пляшки горілки з отрутою, екстракт поганкі краще, чим метанол, діє тривало та вірно. Від горілки кацапи ніколи не відмовляться, а пограбувати магазин- залюбки.
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28.04.2023 08:44 Відповісти
Якби ж то наші не пили! А то й у нас таких вистачає Тому такий варіант небезпечний для нас самих
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28.04.2023 09:09 Відповісти
То не "наші"
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28.04.2023 09:18 Відповісти
Сделайте рицин из семян клещевины. Его можно самостоятельно расфасовать по капсулам в антибиотиках (заменив или смешав яд с лекарством) или на фирменном заводе (попросить опытную партию изготовить из своего материала, будет не отличим от оригинала, это касается желатиновых капсул). И также в ампулах легко растворить, в том числе и пластиковых мини шприцах с иглой. На окростане любому беженцу купить легально в аптеке партию антибиотиков нужного вида, желательно как раз для применения при ранениях. Далее подменить половину партии на отравленную продукцию (растворить в ампуле через кончик и запаять назад или же разобрать капсулу, подсыпать рицин и собрать снова) и раздать через кацапских волонтеров. Все сделать аккуратно, нигде не нарушить наклейки, это несложно. Притом выбрать именно волонтеров для сепаров-нациков, у них и шансов больше, что отдадут террористам (а не в местную аптеку на перепродажу), и среди них есть реально опасные террористы, это не ваньки-встаньки мобилизованные. Если есть возможность, то нужно какие-то ингибиторы добавить, чтобы рицин подействовал не сразу. Кацапы сотнями будут подыхать, а затем они будут бояться каждого лекарства, которое им будут давать, могут затем уже дохнуть от заразы при ранениях. Можно и нашим партизанам дронами доставить парочку мешочков с порошком, они могут различными способами хотя бы 1 капсулу подменить из 30 в аптеке (именно у боевых препаратор) и этого будет достаточно. Наверное, можно рицин и с самим антибиотиком смешать, ему же от этого ничего не будет, зато простой тест в чашке петри против бактерий такая капсула пройдет, но все еще будет смертельно опасна.
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28.04.2023 09:18 Відповісти
Антібіотик може попасти до наших хворих, а горілку вони не віддадуть
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06.05.2023 19:49 Відповісти
Яка чудова речовина...
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28.04.2023 07:52 Відповісти
Розчин підступний
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28.04.2023 08:19 Відповісти
- "Ваши доказательства?"
- "Динатуратум !" 🤗
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28.04.2023 08:40 Відповісти

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28.04.2023 11:12 Відповісти
Слава бабі Галі та її самогону !
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28.04.2023 07:53 Відповісти
Бояра и полировка огуречным лосьоном...
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28.04.2023 07:53 Відповісти
"Водочка! Как трудно пьются первые сто грамм".
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28.04.2023 07:55 Відповісти
Сало.
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28.04.2023 08:01 Відповісти
У Мелітополі відкрито полювання на зрадників - подробиці вечірнього вибуху (відео, фото)
https://ria-m.tv/ua/news/318083/u_melitopoli_vidkrito_polyuvannya_na_zradnikiv_podrobitsi_vechirnogo_vibuhu_(video_foto).html
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28.04.2023 08:02 Відповісти
Померли? 😲 Подохли!
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28.04.2023 08:04 Відповісти
слава мелитопольскому токсикологу!
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28.04.2023 08:07 Відповісти
"...через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників"

Терміново налагодити масові постачання життевонеобхідної речовини до кацапії!
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28.04.2023 08:07 Відповісти
Приятно начинать день с таких весёлых новостей, земля вам бетоном, уроды рашистские!
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28.04.2023 08:09 Відповісти
В смислі "померли"? Здохли! - то є так
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28.04.2023 08:09 Відповісти
Операція самоліквідація.
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28.04.2023 08:14 Відповісти
Жест доброй воли
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28.04.2023 09:27 Відповісти
Речовина - це водка пальона?
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28.04.2023 08:14 Відповісти
В каком-то сарайчике совершенно "случайно" затерялся ящик "водки" Метилоff?
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28.04.2023 08:25 Відповісти
Не дуже хороша новина.
Аби хоч тисяч зо п'ять.
З летальним кінцем.
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28.04.2023 08:33 Відповісти
Здихайте варварська орда ,земля чистіша стане.
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28.04.2023 08:40 Відповісти
зима закінчилась, а омивач залишився- результат Є !
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28.04.2023 08:42 Відповісти
З розповіді покійної мами. Красная армія (РККА). В кінці 1943 року відвоювала у німців місто, але вони його швидко відбили взад. Спрацювала "стратегічна зброя" проти гускіх - етиловий спирт, або ж етилат по іншому. Німці, покидаючи місто, залишили на залізничних коліях кілька цистерн зі спиртом, по різних частинах міста бочки та каністри. Зрозуміло, що військо перепилось разом з командирами. Німці, скориставшись моментом, відбили Житомир взад і на повторне його звільнення РККА знадобились великі жертви та час.
Що цікаво, в совкових джерелах і в наших теперішніх про застосування "зброї масового знищення кацапів" ще в 1943 році не сказано ні слова.
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28.04.2023 08:55 Відповісти
Русский мир налицо И это )(уйло хотел навязать украинцам.
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28.04.2023 08:58 Відповісти
Сезон труєння колорадських жуків розпочато. Пік буде 9 травня. Труїти погань в травні - в цьому є глибинний зв"язок...
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28.04.2023 09:05 Відповісти
Не все что пахнет боярой-бояра.
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28.04.2023 09:13 Відповісти
Здоровья и долгих лет жизни умершим от отравления
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28.04.2023 09:26 Відповісти
эти руцкие были за мир!
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28.04.2023 09:34 Відповісти
"Это праздник
Стекломоем весь пропах
Это радость
Со слезами на глазах."
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28.04.2023 10:13 Відповісти
дуже мало подохло свинособак.
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28.04.2023 10:30 Відповісти
"бавовна, отрута"... - отак поступово й вивчать мову
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28.04.2023 11:16 Відповісти
Обікрали магазин, і поїли нормальної їжі. І організми з цим не справились. На шмурдяку виросли.
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28.04.2023 11:56 Відповісти
Наградить посмертно.
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28.04.2023 18:03 Відповісти
 
 