У Полтавській області працювала ППО, - ОВА
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Вночі повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 3 години.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.
"На щастя, влучань на території області не зафіксовано. Дякуємо силам ППО! Віримо в ЗСУ! Слава Україні",- йдеться в повідомленні.
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Так читається, ніби територія Черкащини куди вони таки долетіли з Каспія повз Полтаащину в Умань - то щось інше, не наше, не люди там. У нас на щастя всьо мімо нас 😶