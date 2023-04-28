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ППО (1811) Полтавщина (731) Лунін (73)

У Полтавській області працювала ППО, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Вночі повітряна тривога на Полтавщині тривала понад 3 години.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, інформує Цензор.НЕТ.

"На щастя, влучань на території області не зафіксовано. Дякуємо силам ППО! Віримо в ЗСУ! Слава Україні",- йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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"На щастя, влучань на території області не зафіксовано"... 🥴
Так читається, ніби територія Черкащини куди вони таки долетіли з Каспія повз Полтаащину в Умань - то щось інше, не наше, не люди там. У нас на щастя всьо мімо нас 😶
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28.04.2023 09:25 Відповісти
 
 