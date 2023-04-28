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Садити бойового офіцера за те, що росіяни обстріляли аеродром - сюрреалізм, - комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Кухарчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

червінський

Комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Дмитро Кухарчук висловився щодо арешту в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Кухарчука

"Не маю часу дивитися інтерв’ю Червінського, тому скажу коротко. Садити бойового офіцера в СІЗО без права застави через те, що росіяни обстріляли військовий об’єкт, який є на кожній карті (аеродром) – це й***ний сюрреалізм", - йдеться у дописи 

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла обізвала "чортами" полковника Червінського та головреда Цензор.НЕТ Бутусова

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+53
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28.04.2023 09:37
+45
Справа проти офіцера Червінського, обростає новими подробицями, які свідчать про замовний і штучний характер звинувачення.
Одне зі звинувачень - що через «дії» Червінського ворог отримав координати аеродрома Канатове і ракета знищила два літака, які там перебували.
Це повна маячня і ось чому.
Минулого місяця суд у Кропивницькому засудив до 14,5 років тюрми колишнього контррозвідника СБУ Сергія Говоруху. Саме він на початку війни надав ворогу координати військового аеродрому Канатове і скорегував ракетний удар. Слідство встановило прямий зв'язок Говорухи з ворожими спецслужбами і він отримав тюремний термін за державну зраду. Посилання в коментарях.
Особливо раджу звернути увагу на те, що два роки служби з 2019 по 2021 Говоруха провів у Херсоні оперуповноваженим департаменту контррозвідки. Саме Херсонське СБУ здало і місто, і область на початку війни і саме в Херсоні активно працював ще один нещодавно викритий зрадник - голова Кримського управління СБУ Кулініч, агент ФСБ, призначений на цю посаду Зеленським за поданням Баканова.
Проте, незважаючи ні на що, все намагаються спихнути на Червінського. Офіцера, який брав участь в операціях зі знищення Гіві і Мотороли та виманювання вагнерівців в Україну у 2020. Офіцера, який насолив і ФСБ з ГРУ, і Банковій, бо не мовчав про зірвану операцію щодо вагнерівців.
І ніхто зі слідства, звісно, не ставить питання - чому під час проведення спецоперації на засвіченому аеродромі перебували під відкритим небом бойові літаки? Чому їх не забрали, оскільки ризик при проведенні подібних операці є завжди? І чому командний склад проігнорував повітряну тривогу, що призвело до жертв під час удару?
Розповіді про скасовану операцію - це для непосвяченої публіки. Скасування не було. А однобічність слідчих по Червінському чітко доводить замовність справи. Це сигнал військовим - мовчіть, щоб гірше не було. Проте, ефект може бути зворотнім. На Банковій не розуміють скільки всього накопичилось щодо них. (с) Володимир Ар'єв.
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28.04.2023 09:40
+43
Петр Петров

@Rooftop564

·

Зазирнув на секунду до Найєма, Стерненка, Михайлової щодо реакції на арешт Червінського. Вони усі начебто дуже сильно реагували на криве слово проти ЗСУ-шника у тві. На арешт начебто повинні реагувати сильніше. Знаєте що? Вони плювати на арештованого воїна хотіли. Не проплачено.
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28.04.2023 09:32
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28.04.2023 11:46 Відповісти
сюрреалізм? ні це зрада!
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28.04.2023 11:56 Відповісти
Не правильно! Зрадити можуть лише свої! А ТУТ ЛИШЕ ВОРОГИ.
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30.04.2023 16:12 Відповісти
Зараз війна, вітчизняна. Зараз кожен офіцер має бути готовим до всього, в тому числі до взяття в полон ворогами України. "Це мій хрест", - сказав* лицар ордена Богдана Хмельницького Роман Червінський...

Джон Сміт

Найголовніша спецоперація полковника Червінського - це навіть не знищення мотороли, гіві, захоплення цемаха і навіть не 30 ваґнерівців. Найголовнішу спецоперацію Романа Червінського побачила вся країна в 2021 році, це - документування злочину державної зради Володимира Зеленського.

В рамках цієї спецоперації Роман Червінський з колеґами здобули повне зізнання Зеленського у прямому етері.

У 2020 році патріотичні офіцери спецслужб зіткнулися з кротом у вищих ешелонах влади. Офіс президента зірвав операцію "Авеню", инші операції, і доки пропаґандисти типу наташі раєвської забивали баки населенню, в Офісі робили морду кірпічом і брехали: "так звана спецоперація із захоплення ваґнерівців - вигадка від початку до кінця". Під цією версією про "вигадку від початку до кінця" підписалися Єрмак, Подоляк, Арестович, провладні боти, глава ТСК Безугла, Буданов, який за посаду кивав головою, і навіть з Арестовичем вони розіграли сценку "інтерв'ю нового начальника ГУР колишньому розвідникові", де Буданов збрехав на всю країну, що ця операція - провокація російського воєнкора Коца.

Инші типові мусора віддали б честь зрадникам і далі отримували б від них зарплату. Але відповідальність перед Батьківщиною поставила патріотичних офіцерів зі спецслужб перед необхідністю викрити зрадника.

І вони його викрили.

Вони провели віртуозний допит негідника прямо через українські ЗМІ. І негідник, побачивши виступ у ЗМІ Червінського, Семенюка і Бурби, засмикався і побіг збирати власний прес-марафон.

І от на прес-марафоні 26 листопада 2021 року Зеленський дав зізнання на всю країну: це він зірвав операцію "Авеню". "Вигадка від початку і до кінця" перетворилася в довгу і плутану розповідь, який Бурба "нерозвідник", як "все замовив гетьман Парашенка", як він їхні плани "хлопнув" і "розколов". І прозвучало головне: це він зірвав операцію - ввів в оману Бурбу, буцімто дає йому зелене світло (прямо як Азовців, ніби в них є ґарантії Червоного Хреста), а коли ваґнерівців уже виманили в Білорусь, "вже другий раз я відмовився зустрічатися з цією людиною". На фінальному етапі Зеленський, усвідомлюючи наслідки, скасував операцію шляхом відмови її акцептувати.

https://youtu.be/DAy919WWT38

Так от, ці зізнання за посиланням - це вирок усій ОЗГ. Це серйозніше за будь-який вотерґейт в історії і навіть за лист януковича до путіна з проханням ввести війська в Крим. Здобуті свідчення Зеленського показують, що банда вчинила злочин за ст. 111 державна зрада і члени банди - безугла, арестович, подоляк, буданов - змовилися обманути суспільство і слідство.

Насправді Роман Червінський заслуговує не суду і 60 діб у СІЗО, а ще однієї державної нагороди. Він з колеґами, навіть не маючи змоги затримати Зеленського і дати Єрмакові коліном в голову на допиті, зуміли розмотати злочинну групу, куровану з москви досвідченими офіцерами ФСБ.

І ми обов'язково згадаємо це фіґурантам, коли прийде такий час.

.

Mason Lemberg

У стрічці промайнули декілька постів про Романа Червінського, офіцера, якого заарештувала СБУ за те, що нібито через "перевищення службових повноважень" з його боку ворог обстріляв якийсь аеродром, пошкодив літаки і там же були якісь жертви, двоє людей, якщо не помиляюсь.

Прекрасна леґенда: зради не було, обстріляв ворог, а винуватий офіцер.

Ще прекрасніша вона на тлі того, що цей чоловік був одним зі свідків, які прямо вказували на причетність єрмака до зливу операції щодо ваґнерівців.

Але не про те йдеться. А про те, що серед тисяч подібних ворожих обстрілів ці прекрасні люди знайшли винуватого в одному. Знайти зв'язок між фоткою арахамії з подоляком на Яворівськім полігоні (на якій підставі вони там перебували?), після чого прилетіло і вбило десятки людей, за цілий рік так і не змогли. Як не змогли знайти зв'язку між сюжетами 1+1 та иншими істотами і прильотами по ремонтних цехах; не змогли знайти зв'язку між фотками кіріла тимошенка і прильотами по енергооб'єктах в Одесі; не зацікавились владними коригувальниками і в сотнях инших випадків... Але тут, звісно, винуватий саме офіцер. Браво Шерлокам!

А знаєте, що ще цікаво? Цікаво те, що немічні кугути, які імітують військову солідарність, захищаючи відверту мразоту, чомусь у цім випадку мовчать.

Як мовчать і моралісти, які десь якимось чином розгледіли в кількох невідомих акаунтах атаку Порошенка на Пташку з обіцянками ніколи не простити наїзди на військових. Де ви, б...?)

Але моє звернення до инших людей. До тих "адекватів", які прикривали своє небажання бачити зраду, яка призвела до мільйонних жертв і втрати 20% території України, тим, що, мовляв, "розбиратимемося після війни".

Ну, і чо ви там?

Війна вже закінчилась, судячи з усього?

Чи обстріл одного з тисяч об'єктів - це зрада зраденна (навіть якщо справді вина людини була), а парадні марші ворожої армії через колись замінований перешийок чи по вузьких дорогах півночі Київщини з іґноруванням захисту впродовж півроку і втратою сотень тисяч людей і квадратних кілометрів - то таке, дрібниці?

Таки посадили того офіцера розвідки за липовою справою.

Таким чином, через рік війни в голові Зеленського і фейкового патріотизму, ми дійшли до того, з чого починали: до посадки військових за фейковими обвинуваченнями і до нестора шуфрича з юрієм бойком у ролі незайманих безневинних молодших партнерів по коаліції.

А з приводу полковника що?

Ну, що... зараз війна, вітчизняна. Зараз кожен офіцер повинен бути готовим до всього, в тому числі до взяття в полон ворогами України.

Шкода, що так воно проявляється.

Шкода, що нічого так і не змінилося.

.

Про перебіг засідання Шевченківського суду (суддя Чайка) в цій ганебній справі і її безсоромну фальсифікацію прокурором і про нечувану абсурдність обвинувачення - Юрій Бутусов:

Замовна справа Єрмака і Татарова проти полковника Червінського

https://www.youtube.com/watch?v=7qHDVtEsLSw

____________________

* Хто зірвав операцію на аеродромі "Канатове?". Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського

Цензор.НЕТ

Розмову веде Marina Daniluk-Yarmolaeva

https://www.youtube.com/watch?v=ZVF-GQOah00
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28.04.2023 12:28 Відповісти
Важливо щоб підключалося якомога більше найбільш авторитетних людей до впливу на це лайно. Бо так усіх по одному патріотів пересаджають по сфабрикованих справах. Чекаю на реакцію нардепа-воїна Костенко
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28.04.2023 12:59 Відповісти
це планове 3нищення проукраінськиx людей і діі влади я ро3умію так
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28.04.2023 14:19 Відповісти
Все так. А почався цей сюрреалізм не так давно - у 2019 році, коли українці вибрали в президенти чувака що грав на роялі самі знаєте чим
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28.04.2023 19:15 Відповісти
А чей был "гениальный план" заманить войска РФ аж в район аэродрома в Кульбакино?
А "Мрия" зачем стояла и чего то ждала?
Теперь все эти "по совету Айбдена суперкомпьютеров" пытаются повешать на конкретных "индивидуальных виноватых".
*******
Концы в воду нужно прятать вовремя и очень очень предусмотрительно.
Плюс к этому - пока Радой рулят те, кто рулит, они обязательно создадут законы о неприкосновенности всех "уже великих, гениальных и креативных" на Верхушке в этой войне.
Во всем остальном будут виноваты "просто те", кого виноватыми назначат и сделают
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29.04.2023 07:19 Відповісти
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