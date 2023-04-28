Захисникам України під Бахмутом потрібен дрон. ЗБІР

Завдяки DJI Matrice 30t вони зможуть набагато ефективніше виявляти ворожу російську артилерію.

Про це пише у фейсбуці Олександр Доброжанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, ще раз прошу допомогу для сина дозібрати на дрон. Ніяк не може зібрати потрібну суму. Женя Доброжанский , пілот аеророзаідки працює у самому відомому сьогодні місці України. Треба придбати DJI Matrice 30t, який дозволить принципово покращити швидкість та якість виявлення ворожої арти", - написав він.

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