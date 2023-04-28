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Новини Війна в Україні
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збір (160) Бахмут(Артемівськ) (1480) дрони (2455)

Захисникам України під Бахмутом потрібен дрон. ЗБІР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

збір

Завдяки DJI Matrice 30t вони зможуть набагато ефективніше виявляти ворожу російську артилерію.

Про це пише у фейсбуці Олександр Доброжанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, ще раз прошу допомогу для сина дозібрати на дрон. Ніяк не може зібрати потрібну суму. Женя Доброжанский , пілот аеророзаідки працює у самому відомому сьогодні місці України. Треба придбати DJI Matrice 30t, який дозволить принципово покращити швидкість та якість виявлення ворожої арти", - написав він.

Також читайте: Воїнам 241 бригади ТРО ЗСУ під Бахмутом потрібний 1 млн грн на дрони. ЗБІР

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Навіщо такий міністр МО який нездатен налагодити НОРМАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ елементарними речами (дрони, броньовані авто тощо)?
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28.04.2023 10:09
+6
Навіщо захисникам Бахмута "весільний дрон (С) Резніков Ольоша" - міністр оборони , мародер.
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28.04.2023 10:03
+5
На дрони у пана рєзнікова коштів нема; є тільки на яблука по 51 грн та яйця по 17. Та й, взагалі, дрони--"іграшки весільні" (с).
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28.04.2023 10:23
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Альо яйцевипучені очі ти де дібіл? Хлопцям долг треба а не твої дибільні фото і пепортажі про марафон не марафон . А Притула де вже всьо спіздив і сидить рівно на салом старті?
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28.04.2023 10:02 Відповісти
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28.04.2023 10:06 Відповісти
+
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28.04.2023 10:02 Відповісти
Навіщо захисникам Бахмута "весільний дрон (С) Резніков Ольоша" - міністр оборони , мародер.
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28.04.2023 10:03 Відповісти
+
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28.04.2023 10:07 Відповісти
Навіщо такий міністр МО який нездатен налагодити НОРМАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ елементарними речами (дрони, броньовані авто тощо)?
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28.04.2023 10:09 Відповісти
Зебилы плесневые,где помощь армии ,где деньги США ,почему армия в самой горячей точке планеты не обеспечена ?Твари зеленожопые,после победы ответите,мародёры зеленоплесневые
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28.04.2023 10:11 Відповісти
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28.04.2023 10:14 Відповісти
На дрони у пана рєзнікова коштів нема; є тільки на яблука по 51 грн та яйця по 17. Та й, взагалі, дрони--"іграшки весільні" (с).
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28.04.2023 10:23 Відповісти
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28.04.2023 10:29 Відповісти
"Офіс президента України призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" з-поміж топпосадовців і депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."

*

І кого ОПА призначила куратором в район Бахмуту?
Якогось Колю-котлету-жопокрута чи чергову сосну?
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28.04.2023 10:33 Відповісти
На якій підставі якась дерьмакова ОПа може когось призначати?
На всіх призначеннях стоїть підпис ВАЗелененського? Інакше це ніщо. Туалетні папірці.
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28.04.2023 10:41 Відповісти
Може і стоїть його підпис. А може й ні.
Де закони і де клоунократія?....
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28.04.2023 10:46 Відповісти
Судячи по тому, як ОПа переводить провину за злочини на стрілочників і з того, що повідомив Червінський, то підписів немає. Вазеленські застосовують "телефонне право".
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28.04.2023 10:58 Відповісти
"кураторы " - я думаю - это личные контролеры Ермака оманского , не удивлюсь ПОСЛЕДСТВИЯМ ..... .... ..
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28.04.2023 17:48 Відповісти
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28.04.2023 10:30 Відповісти
зато вчера янелохмнесорокдва целый час ни о чем пробазарил с черножёаым китайским ********... целый час! потом что-то звездануло в свое оправдание по телевизору... но только брагодаря Столтенбергу мы узнали, что китай не осудил нападение расии на Украину... так о чем звездел неповторимый янелохмнесорокдва и зачем? может все-таки Украине надо прекратить существование как парламентско-президентской страны, а стать просто парламентской? хоть дерьмо в уши будет лить на одного меньше...
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28.04.2023 10:31 Відповісти
dji matrice 30t коштує 698 880 грн і звісно, з такими серйозними характеристиками йому немає дешевої заміни. Цей дрон має дальність польоту 15 км, але за 150 доларів можна зібрати дрон-літак, який має таку ж дальність. https://www.youtube.com/watch?v=uoNb0mSTQHk Звісно, він гірший за всіма параметрами, але за його вартість можна зібрати сотню таких дронів, і навіть якщо 99 із них зіб'ють, то один виконає завдання. Дешеві дрони ще й менші за розміром і їх складніше збити, вони можуть літати один за одним. Тому в якості експерименту можна спробувати хоча б пару таких дронів - може вони і дещо впораються з задачею. Хто зна, але така імпровізація хоч і не замінить, але може доповнити дорогі дрони.
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28.04.2023 10:49 Відповісти
Набежали кацапы. Человек попросил купить дрон - помогите если можете. Нет - пройдите мимо.

К чем этот словарный понос?
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28.04.2023 10:54 Відповісти
так у нас в місті стелять тротуарну плитку кругом ,то, я так зрозумів що, дрони вже купили????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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28.04.2023 12:34 Відповісти
+300 гривен
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28.04.2023 12:43 Відповісти
+
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29.04.2023 00:10 Відповісти
 
 