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Кулеба про нічний обстріл окупантами: "Шлях до миру - озброїти Україну F-16"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає нічний обстріл України черговим аргументом для надання Україні літаків F-16.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі 2-річну дитину, є відповіддю росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру - вигнати Росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - наголосив очільник МЗС.
Топ коментарі
+15 Леонид Тищенко 711eae6c
показати весь коментар28.04.2023 10:35
+13 Volodymyr Zolotar
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+12 Kostyantin
показати весь коментар28.04.2023 10:38
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Чи потрібні літаки? Безумовно потрібні, але тут є своє "але"....
Закройте небо над остальными городами , а Кулебе нужно заниматься своими обязаностями.
Провал с закрытием рынка ЕС для украинского агросектора как раз его некомпетентность.
та ще виправдання чому наступу немає - хоча амери вже давно відкритим текстом наполягають.