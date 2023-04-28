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Кулеба про нічний обстріл окупантами: "Шлях до миру - озброїти Україну F-16"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає нічний обстріл України черговим аргументом для надання Україні літаків F-16.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі 2-річну дитину, є відповіддю росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру - вигнати Росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - наголосив очільник МЗС.

Також читайте: Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Кулеба , якщо ваша зелена падаль і далі буде розкрадати допомогу Заходу то не тільки F-16 а навіть патронів не отримаєте .Активна частина суспільства терпить вас тільки через те що через вас іде західна допомога .Якщо втратите довіру Заходу і припинеться допомога то народ згадає всі ваші зради і розірве на куски .
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28.04.2023 10:35
+13
Шлях до миру - не шукати мир в очах ані Московії, ані Китаю, не погоджувати власні дії, у тому числі військового значення з країнами, які підтримують Московію. Шлях до миру - належна підготовка і забезпечення військовослужбовців. Шлях до миру - приборкання корупції. Шлях до миру - виконання взятих на себе обов'язків перед ЄС, а не "петляніє" проміж краплин. Шлях до миру - розслідування фактів некомпетентності та злочинів. F16 стоять десь там в кінці списку, геть зовсім далеко за яйцями по 17 грн. і бажанням зійтися посередині.
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28.04.2023 10:34
+12
Опять лицемерие, ПВО полностью закрыло небо над Киевом и без ф16.
Закройте небо над остальными городами , а Кулебе нужно заниматься своими обязаностями.
Провал с закрытием рынка ЕС для украинского агросектора как раз его некомпетентность.
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28.04.2023 10:38
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Я не проти, але хто літати буде...?
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28.04.2023 10:29 Відповісти
Добривольці з числа відсиавників країн НАТО. Бажаючі є. Навіть банально підзаробити. До речі, для України платити хороші гроші декільком десяткам пілотів буде не так вже і дорого.
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28.04.2023 10:33 Відповісти
Що тобі дадуть ті F-16? Де ти будеш на них вести повітряні бої? Хто тобі взагалі їх дасть, а якщо і дадуть, хто і де їх буде обслуговувати та ремонтувати? Нам потрібне далекобійне ППО та новітні засоби РЕБ - це і є ключ до успіху в боротьбі з повітряними нальотами. Решта це піар та п#здобольство.
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28.04.2023 10:32 Відповісти
авіація та флот - найдорожчі складові армії, при цьому авіація найзатратніша у співвідношенні техників до пілотів. Нажаль, у більшості немає розуміння того, що пілот сам не літає, що для вильоту потрібно до 18 навченого техничного персоналу, бази та ресурси на обслуговування.
Чи потрібні літаки? Безумовно потрібні, але тут є своє "але"....
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28.04.2023 10:38 Відповісти
Я ж не кажу, що я проти наявності літаків. Але авіація потребує кваліфікованих фахівців та відповідного обладнання для обслуговування авіатехніки. Хто зараз буде обслуговувати F-16? Наші технарі на совковому обладнанні в ТЕЧі? І головне, у яких спецопераціях США використовували авіацію без застосування РЕБ? Ви чули про таке? Я ні, хоча у свій час досконало вивчав досвід ведення бойових дій авіацією США. Виконувати бойові завдання авіацією в умовах активної протидії засобів ППО це брєд собачий, який неминуче призведе до втрат особового складу та техніки. Сподіваюсь наші воєнні керманичи не є фанатами товариша жукова.
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28.04.2023 11:48 Відповісти
Зайдіть в ютуб і послухайте думку бойових льотчиків і про ******* повітряні бої і про літаки як складову ППО.
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28.04.2023 10:40 Відповісти
Що тебе не влаштовує, що ЗСУ будуть мати повний комплекс озброєння, та головне анонсованого наступу, де авіація завжди мала значну роль.
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28.04.2023 10:45 Відповісти
Роскажи мені будь ласка, яку роль у контрнаступі буде мати авіація в умовах протидії ешелонованого ППО, це перше питання. І друге, хто і де обслуговуватиме F-16, не кажучи вже про ремонт та регламентні роботи на техниці?
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28.04.2023 11:39 Відповісти
Спитай у американців, коли вони Бурю в пустелі робили, навіщо авіація, та інших успішних операціях.
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28.04.2023 13:17 Відповісти
Бред не пишите 2 авианосца болталось в океане Персидском заливе может нам и пару авианосцев прихватить также и да база НАТО Турции использовалась как полигон..у нас этого нет и вряд ли будет...а система связи как и где работать будет локаторы посадочные и рулежные... ангары склады под топливо вооружение боеприпасы..туда пару кинжалов и калибров в тот аэродром россияне уж точно жалеть не будут..
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28.04.2023 15:01 Відповісти
Прикроют ПВО, ангары есть для самолётов, военная авиация у нас не прекратила существование за год войны.
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28.04.2023 19:46 Відповісти
А ти що американець, чи може маєш оснащення та озброєння як у американців що порівнюєш?. Як воювали американці у Іраку я тобі розповім. На першому етапі операції було здійснене радіоелектронне придушення радіолокаційних засобів наведення, цілевказання та оповіщення, після чого по засобам ППО та аеродромам Іраку був нанесений масований удар крилатими ракетами "Томагавк", а вже далі під прикриттям засобів РЕБ був нанесений масований удар авіацією, причому американці втратили один літак F16 внаслідок повітряного бою з авіацією Ірака, жоден літак союзників не був збитий Іракськими засобами ППО(от що таке засоби РЕБ, і чому без прикпиття якого авіації кєрдик). Так,що хоч F16 нам нададуть, хоч F-22 Raptor, без ефективного придушення засобів ППО лаптєстана використання авіації не ефективно та буде пов"язане з великими втратами.
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01.05.2023 11:22 Відповісти
Зрозуміло, що треба комплекс озброєння для успішного наступу.
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01.05.2023 11:48 Відповісти
Без авиации контрнаступать вообще безсмыслено, авиация и наземные войска подавляет, и чужую авиацию прогонит, когда та прийдёт на помощь своим.
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28.04.2023 10:46 Відповісти
Шлях до миру - не шукати мир в очах ані Московії, ані Китаю, не погоджувати власні дії, у тому числі військового значення з країнами, які підтримують Московію. Шлях до миру - належна підготовка і забезпечення військовослужбовців. Шлях до миру - приборкання корупції. Шлях до миру - виконання взятих на себе обов'язків перед ЄС, а не "петляніє" проміж краплин. Шлях до миру - розслідування фактів некомпетентності та злочинів. F16 стоять десь там в кінці списку, геть зовсім далеко за яйцями по 17 грн. і бажанням зійтися посередині.
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28.04.2023 10:34 Відповісти
Ще б вичистити країну від кротів та зрадників (починаючи з самої верхівки).
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28.04.2023 10:39 Відповісти
F-16 нададуть коли буде вигідно
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28.04.2023 10:34 Відповісти
Кулеба , якщо ваша зелена падаль і далі буде розкрадати допомогу Заходу то не тільки F-16 а навіть патронів не отримаєте .Активна частина суспільства терпить вас тільки через те що через вас іде західна допомога .Якщо втратите довіру Заходу і припинеться допомога то народ згадає всі ваші зради і розірве на куски .
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28.04.2023 10:35 Відповісти
якісь конкретні, доведені приклади є розкрадання наданого військового обладнання? НЕМА!!!! так що заткнись. ніхто зекоМанду і близько не підпускає до військової техніки!
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28.04.2023 11:14 Відповісти
А якщо б Україна отримала статус союзника США поза НАТО,???- https://finbalance.com.ua/news/kuleba---do-vr-ne-holosuyte-za-zvernennya-do-ssha-pro-status-soyuznika-poza-nato
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28.04.2023 10:35 Відповісти
Опять лицемерие, ПВО полностью закрыло небо над Киевом и без ф16.
Закройте небо над остальными городами , а Кулебе нужно заниматься своими обязаностями.
Провал с закрытием рынка ЕС для украинского агросектора как раз его некомпетентность.
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28.04.2023 10:38 Відповісти
китайцям дуже потрібна секретна інфа по F16 - ось зе-гниди і всираються за секретне озброєння.
та ще виправдання чому наступу немає - хоча амери вже давно відкритим текстом наполягають.
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28.04.2023 10:38 Відповісти
Это как вступление в НАТО...
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28.04.2023 10:40 Відповісти
А я думав, що шлях до миру в Україні - це асфальт, відоси і марафон.
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28.04.2023 10:41 Відповісти
Армія, мова, віра, в основі, а не заглянути в очко, та асфальт для танків окупантів перед навалою.
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28.04.2023 19:52 Відповісти
нехай арахамiйа у китайцiв лiтаки позичить. всi знають, шо кулеба=0.0, якого воно у вiйськовi справи лiзе?
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28.04.2023 10:42 Відповісти
Ша, Арахамія з Єрмаком країну здають. Тут треба тиша !
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28.04.2023 11:31 Відповісти
"Болiвар нє винєсет двоiх"(с)
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28.04.2023 11:36 Відповісти
Чем закончится спарринг двух боксеров, если один будет стоять в глухой защите, не имея возможности отвечать паритетно на атаки противника? Если бы в ответ на каждую ракетную атаку запад давал нам хотя бы по одному F16, то были бы хоть какие то сдерживающие факторы.
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28.04.2023 10:47 Відповісти
Якщо тільки прїхали Петріоти генерал Олещук викидає в мережу фото таємного радара!!!! А також фото внутрянки КП і офіцерів, хто таким ідіотам щось буде давати таємне??????Чиста диверсія СБУ мовчить
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28.04.2023 10:48 Відповісти
А якщо на смартфоні була геолокація, то це видача місця знаходження!!!!, для айтішників вирахувати ні про що, от такі в нас генерали!!!!
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28.04.2023 10:53 Відповісти
как там россиянские кроты себя чувствуют возле вашей шоблы? живы здоровы?
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28.04.2023 10:53 Відповісти
Кулеба, ти зі своїми послами та пОслинями( болгарськими) наведи лад..., а з F-16 фахівці і без тебе розберуться..
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28.04.2023 10:59 Відповісти
БРЕХНЯ! а F16 залетить на територію ********* в глибину на 1000 км, відбомбиться по ракетних заводах і повернеться назад на базу??? НЄ! отож-бо й воно. тільки масові ракетні удари на сотні і тисячі км по *********. ТІЛЬКИ ХАРДКОР!!!!
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28.04.2023 11:13 Відповісти
F-16 як ППО і ПРО є дешевшим та ефективнішим чим Patriot та інше що нам постачається. Треба інтенсифікувати зусилля. Із F-16 можна буде навіть протидіяти КАБам та іншому. Зле що все так затягується.
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28.04.2023 11:34 Відповісти
Америка себя считает супердержавой , а как у нее с совестью , когда на Земле такое творится ???? значит малюсенький островок они ГОТОВЫ защищать , а СТРАНУ в центре европы , когда ее РАЗНОСЯТ в щебень нет ???(((( значит я как мужик ЗРЯ вписывался в разные разборки , когда били и обижали СЛАБЫХ ???!!! ((((
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28.04.2023 12:01 Відповісти
А можна цього міністра поміняти,він схоже зламався. А зелені не пробували спонсорувати нашу армію з буджетів України (наших податків),а не клянчити 14 місяців у всього світу,попутно маючи один корупційний скандал за ішним кожного дня,кажуть це допомогає у війні. Хоча про що це я....
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28.04.2023 12:15 Відповісти
 
 