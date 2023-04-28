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Армія РФ у Криму перекинула техніку на оборонні рубежі, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оборона,крим

Армія РФ перекинула військову техніку в Криму на ділянки, де очікують на наступ української армії.

К передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У Джанкойському районі неподалік села Медведівка справді був сформований великий майданчик, де було сконцентровано техніку, в тому числі російську окупаційну армію. Усі звернули увагу, що раптом ця техніка звідти кудись розійшлася. Відбулося розосередження на оборонні рубежі", – заявив Чубаров.

Він також зазначив, що російські війська активно готуються до оборони, намагаючись зміцнити підступи до Криму.

"І те, що відбувається в Генічеському районі, там, як і в Північному Криму, російські окупанти збудували і продовжують зводити фортифікаційні укріплення на лінії зіткнення", – сказав голова Меджлісу.

Також читайте: Росія перемістила бронетехніку зі своєї ключової військової бази на півночі окупованого Криму, - CNN

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Зі своїм батальйоном Боневтік звільнить Крим як 2 пальці об асфальт.
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28.04.2023 12:00
+4
Чем кучнее п☦дары , тем результативнее попадание .
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28.04.2023 11:53
+3
А могли б дороги будувати і готуватися до шашликів, як найвеличніший боневтік всесвіту
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28.04.2023 12:02
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Чем кучнее п☦дары , тем результативнее попадание .
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28.04.2023 11:53 Відповісти
на пляжних окопах без змін - тир дих тир дих в морю...
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28.04.2023 11:59 Відповісти
Зі своїм батальйоном Боневтік звільнить Крим як 2 пальці об асфальт.
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28.04.2023 12:00 Відповісти
ІдіотЮ, Пороха не було при владі, коли Крим захопили. Де ви такі деграданти взагалі беретеся?
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28.04.2023 12:25 Відповісти
Кацапи набирають у тролі кого попало.
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28.04.2023 12:31 Відповісти
Порох став президентом 7 червня 2014 року, а Крим був окупований 20 лютого 2014 року. Підітрись своєю методичкою. Вона застаріла.
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28.04.2023 12:29 Відповісти
мене тут банылы зэлэни шмаркли за те ж саме. Не розумию, як так сталося, що розбанылы ...
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28.04.2023 14:24 Відповісти
Як в калюжу бздануло.... дятле!
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28.04.2023 13:07 Відповісти
Так ти и есть дятел
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07.05.2023 12:12 Відповісти
А могли б дороги будувати і готуватися до шашликів, як найвеличніший боневтік всесвіту
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28.04.2023 12:02 Відповісти
вони зараз перекинули а ми в свій час зробили зелений коридор. Будемо надіятись що такі як Червінський і його товариші розбируться з чиєї волі і хто здав Південь України.
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28.04.2023 12:08 Відповісти
суд потрібен бути над зеленням і прізвища оприлюднені офіційно,
хоча всі і так їх знають
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28.04.2023 12:16 Відповісти
буде дуже смішно (насправді ні) коли кількість їх військ на півдні зросте так, що не буде взагалі ніякого сенсу туди посилати наших, бо буде те що під Вугледаром, тільки навпаки
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28.04.2023 12:22 Відповісти
наших генералів батьки не пальцями робили...
є довіра до ЗСУ і нашого генералітету.
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28.04.2023 12:34 Відповісти
Під Херсоном кількість військ вже була максимальною. Не помогло.
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28.04.2023 12:33 Відповісти
30т и все куда то слиняли.
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28.04.2023 12:37 Відповісти
 
 