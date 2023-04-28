Армія РФ у Криму перекинула техніку на оборонні рубежі, - Чубаров
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Армія РФ перекинула військову техніку в Криму на ділянки, де очікують на наступ української армії.
К передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"У Джанкойському районі неподалік села Медведівка справді був сформований великий майданчик, де було сконцентровано техніку, в тому числі російську окупаційну армію. Усі звернули увагу, що раптом ця техніка звідти кудись розійшлася. Відбулося розосередження на оборонні рубежі", – заявив Чубаров.
Він також зазначив, що російські війська активно готуються до оборони, намагаючись зміцнити підступи до Криму.
"І те, що відбувається в Генічеському районі, там, як і в Північному Криму, російські окупанти збудували і продовжують зводити фортифікаційні укріплення на лінії зіткнення", – сказав голова Меджлісу.
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хоча всі і так їх знають
є довіра до ЗСУ і нашого генералітету.