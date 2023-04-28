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Новини За кордоном
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Шойгу зустрівся в Індії з міністром оборони Китаю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

шойгу,лі,шанфу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Нью-Делі зі своїм китайським колегою Лі Шанфу. Там зараз проходить нарада міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Вони пишуть, що ці перемовини є позаплановими і що міністр оборони КНР запросив Шойгу до Китаю.

Подробиці переговорів між міністрами не повідомляються.

Читайте: Китай відправить до України посланника, який "добре обізнаний та може допомогти мирним переговорам", - МЗС КНР

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Глянул заголовок, показалось "Шойгу застрелився..." блин
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28.04.2023 13:08
+5
Тупой тувинский алень с дипломом ассенизатора-золотаря встретился со своим хозяином по военному ведомству.
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28.04.2023 13:06
+5
Пофиг вообще. Эти встречи не имеют никакого смысла, кроме медийного. Все серьезное эти крысы обговаривают в норах.
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28.04.2023 13:07
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Kak bi i druzja,kak bylo 1940 godu nemci s kacapami delili ciuzyje zemli,no realno cel Ktaja zaniat imeno kacapniu.Kak im eto udastsia uvidem
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28.04.2023 13:03 Відповісти
після повного провалу російської зброї буде провал китайської зброї
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28.04.2023 13:10 Відповісти
Тупой тувинский алень с дипломом ассенизатора-золотаря встретился со своим хозяином по военному ведомству.
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28.04.2023 13:06 Відповісти
Пофиг вообще. Эти встречи не имеют никакого смысла, кроме медийного. Все серьезное эти крысы обговаривают в норах.
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28.04.2023 13:07 Відповісти
Глянул заголовок, показалось "Шойгу застрелився..." блин
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28.04.2023 13:08 Відповісти
Ага, теж саме..зраділа на мить навіть...
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28.04.2023 13:11 Відповісти
для того щоб застрелитись,треба мати честь,а звідкіля вона у підорів з боліт?
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28.04.2023 14:23 Відповісти
Шановна редакція там ''міністр оборони'' чи після оборони - уточніть будь ласка 😉
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28.04.2023 13:10 Відповісти
"Після оборони Росії.." (с) жесть
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28.04.2023 13:12 Відповісти
Неужели так трудно в Индии уничтожить этих двух ублюдков?
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28.04.2023 13:20 Відповісти
Шойгу вирішив пересидіти контрнаступ в Індії?
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28.04.2023 13:37 Відповісти
Господар запросив холопа
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28.04.2023 14:10 Відповісти
шойгу - там же слони а ти оленевод куди ти приперся?
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28.04.2023 15:00 Відповісти
Оленевод в Индию на случку с китайцем прилетел!
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28.04.2023 15:02 Відповісти
Дегенеративні йо 6ла.

Каzенні с рані вбогі шмотки.

Купа цяцьок.

Два блазні.
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28.04.2023 15:07 Відповісти
Два дебила это сила.
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28.04.2023 16:20 Відповісти
 
 