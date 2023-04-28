Шойгу зустрівся в Індії з міністром оборони Китаю

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Нью-Делі зі своїм китайським колегою Лі Шанфу. Там зараз проходить нарада міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Вони пишуть, що ці перемовини є позаплановими і що міністр оборони КНР запросив Шойгу до Китаю.

Подробиці переговорів між міністрами не повідомляються.

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