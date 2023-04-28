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Шойгу зустрівся в Індії з міністром оборони Китаю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрівся у Нью-Делі зі своїм китайським колегою Лі Шанфу. Там зараз проходить нарада міністрів оборони країн-учасниць Шанхайської організації співробітництва (ШОС).
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Вони пишуть, що ці перемовини є позаплановими і що міністр оборони КНР запросив Шойгу до Китаю.
Подробиці переговорів між міністрами не повідомляються.
Топ коментарі
+8 Шура Семенец da04bec8
показати весь коментар28.04.2023 13:08
+5 Старый зольдат
показати весь коментар28.04.2023 13:06
+5 Мрачный скептик
показати весь коментар28.04.2023 13:07
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Два блазні.