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Новини За кордоном
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Німеччина розгорне війська в Литві: Науседа домовився з Шольцом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бундесвер

Німеччина може розмістити у Литві додаткові військової сили. Мова йде про розгортання однієї бригади.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Відповідну заяву Науседа зробив у Берліні після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми погодилися, що процес має бути поступовим, що Німеччина бере на себе зобов’язання збільшити свою військову присутність у Литві залежно від наших кроків щодо реалізації інфраструктури", - сказав він.

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Лідер Литви зазначив, що йдеться про поступове розгортання німецької бригади у країні. Процес повинен бути завершений до 2026 року.

Варто зазначити, що лідери обох країн торік у Вільнюсі домовилися про розміщення в Литві бригади німецьких солдатів. Проте погляди Науседи та Шольца відрізняються щодо масштабів цієї операції.

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Литва прагне, аби німецькі війська були постійно розгорнуті в країні, але наразі функціонує лише штаб частини. У Берліні заявили, що вказана бригада буде частково розміщена у Литві, а решта військ - у Німеччині.

Автор: Ольга Лузан
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Маленький, але важливий крок до посилення оборони невеликих країн Європи і наших друзів від можливої агресії біснуватої рашистської імперії.
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28.04.2023 15:01 Відповісти
Бора доробити справу Гітлера, збирайте бронетанковий кулак і паліть москву.
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28.04.2023 16:00 Відповісти
А когда посадят путинскую шалашовку Меркель за разгром 20 бригад бундесвера?
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28.04.2023 16:37 Відповісти
 
 