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370 дітей примусово евакуювали з Донецької області

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,евакуація

За два місяці з Донецької області примусово евакуювали 370 дітей.

Про це в ефірі  телемарафону повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Постанова спрацювала. За майже 2 місяці нам вдалося з Донеччини 370 дітей вивезти, і цей процес триває", - сказала Верещук.

Нагадаємо, 7 березня Кабінет Міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей з одним із батьків із зон активних бойових дій.

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Автор: Марина Макєєва
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Проблема у довірі до цієї людини. Чи багато людей довіряє Верешук?
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28.04.2023 13:58 Відповісти
а батьки тих дітей на "руский мір" чекають
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28.04.2023 14:07 Відповісти
Наконец-то. Родител хай ждут рюзьких.
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28.04.2023 14:26 Відповісти
 
 