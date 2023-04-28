Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - Центр нацспротиву
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Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначається, у Горлівці (тимчасово окуповане місто Донецької області) росіяни планують вивезти всіх школярів у кінці навчального року під приводом евакуації. Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.
"Це робиться для того, щоб вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнароного права", - зауважують у ЦНС.
Нагадаємо, під час весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі доповідач Пауло Піско повідомив, що РФ депортувала з України тисячі дітей, що має ознаки геноциду. Гуманітарні організації виявили принаймні 43 табори, де їх утримують.
Будь ласка, зачекайте...
Для этого правительство страны агрессора инициировало масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, переселенцам из Р...и на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство."
"В указе ***** говорится, что жители оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство РФ, могут быть депортированы
Так, в указе ***** говорится, что жители оккупированных украинских регионов, которые не приняли российское гражданство, будут считаться иностранцами и могут быть выдворены, "если будут создавать угрозу национальной безопасности РФ".
І що з них виросло б???... Отож...
У детей которые сейчас школьники, ни какой украинской самоидентичности нет и без вывоза, если только их родители не прививали им такую самоидентичность все последние 9 лет.
Тобто ЗЄ тупіший за кацапів.