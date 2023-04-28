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Новини Війна в Україні
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Горлівка (201) діти (4401) викрадення (772)

Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - Центр нацспротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей.

Про це повідомляє  Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, у Горлівці (тимчасово окуповане місто Донецької області) росіяни планують вивезти всіх школярів у кінці навчального року під приводом евакуації. Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.

"Це робиться для того, щоб вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнароного права", - зауважують у ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 370 дітей примусово евакуювали з Донецької області

Нагадаємо, під час весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі доповідач Пауло Піско повідомив, що РФ депортувала з України тисячі дітей, що має ознаки геноциду. Гуманітарні організації виявили принаймні 43 табори, де їх утримують.

Автор: Анастасія Потіха
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"Р...я пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины.

Для этого правительство страны агрессора инициировало масштабное переселение из отдаленных регионов России значительного числа лиц разных национальностей, преимущественно малообеспеченных слоев населения. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, переселенцам из Р...и на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство."

"В указе ***** говорится, что жители оккупированных территорий Украины, которые не приняли гражданство РФ, могут быть депортированы

Так, в указе ***** говорится, что жители оккупированных украинских регионов, которые не приняли российское гражданство, будут считаться иностранцами и могут быть выдворены, "если будут создавать угрозу национальной безопасности РФ".



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28.04.2023 15:59 Відповісти
А хто в курсі,скільки "радітєлєй" цих дітей зараз воює проти ЗСУ??? Більше,чим впевнений, що доУЯ і більше.
І що з них виросло б???... Отож...
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28.04.2023 16:08 Відповісти
Так. Батьки воюють, а матерів, дідів та бабів попривозили в Україну звідти! А тепер практично кожного дня знаходять колаборантів серед данецьких! То нашо вони нам нужні? Кормити? Та пішли вони...
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28.04.2023 16:11 Відповісти
А дітей скільки звідти! Тааа, багатодітних дуже багато понаїхало з бамбасу.
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28.04.2023 16:13 Відповісти
Це робиться для того, щоб вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Джерело: https://censor.net/ua/n3415053


У детей которые сейчас школьники, ни какой украинской самоидентичности нет и без вывоза, если только их родители не прививали им такую самоидентичность все последние 9 лет.
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28.04.2023 16:38 Відповісти
Українську самоідентичність ? Спустіться на землю , дев'ять років окупації , там вже нічого знищувати .
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28.04.2023 17:24 Відповісти
Я люто підтримую вивезення дітей, бабок, жінок з Горлівки до кацапії. Потрібно це також і з Донецька робити. Менше самок буде донбасянських на українських теренах. А їхніх "мальчіков ", які зараз воюють проти, ЗСУ ми вже якось самі закопаєм.
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28.04.2023 18:16 Відповісти
Дивно, що не шашлички.
Тобто ЗЄ тупіший за кацапів.
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28.04.2023 18:42 Відповісти
 
 