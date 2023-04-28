Росіяни планують "евакуювати" всіх школярів з окупованої Горлівки, - Центр нацспротиву

Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, у Горлівці (тимчасово окуповане місто Донецької області) росіяни планують вивезти всіх школярів у кінці навчального року під приводом евакуації. Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми.

"Це робиться для того, щоб вивезти українців до РФ й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність. Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнароного права", - зауважують у ЦНС.

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Нагадаємо, під час весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі доповідач Пауло Піско повідомив, що РФ депортувала з України тисячі дітей, що має ознаки геноциду. Гуманітарні організації виявили принаймні 43 табори, де їх утримують.