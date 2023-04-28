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обстріл (20911) ракети (2755) Ігнат (694)

Росіяни більше не прив’язуються до "сакральних дат", небезпека існує постійно, - Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракети

Окупанти для обстрілів не потрібні "сакральні дати". Прикладом цього є нічні обстріли водночас кількох регіонів України.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням  Арміяінформ.

Він також зазначив, що обстріли українських територій не припиняються. Щодня ворог атакує, як не ракетами дальньої дії, то ближньої, як не ракетами, то бомбами.

"Тактична авіація Росії працює постійно по територіях прифронтових областей нашої держави. Ми розуміємо, що загроза залишається по всій території України, проте найбільше — на кордоні з країною-окупантом", - зазначив Ігнат.

Також речник Командування Повітряних Сил ЗС України нагадав, що вчора в Україні став на бойове чергування другий дивізіон системи зенітно-ракетного комплексу Patriot, а найближчим часом очікується прибуття систем озброєння SAMP-T, що має посилити захист не тільки від аеродинамічних засобів противника, а й від балістичних.

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Ігнат додав, що збільшення кількості західних систем захисту повітряного простору, зокрема, надання України довгоочікуваних літаків Ф-16, дозволило б українським військовим збивати до ста відсотків повітряних об’єктів.

Автор: Марина Макєєва
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Дуже дивно що це помітили тільки зараз. Їм все одно коли і де знищувати Укрїнців
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28.04.2023 16:04 Відповісти
Гео Лерос о сакральных датах....

https://twitter.com/i/status/1651921260278947840
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28.04.2023 16:08 Відповісти
вони й раніше ніколи не прив'язувалися ні до чого. Коли захотіли чи готові, тоді й бомбять.
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28.04.2023 16:08 Відповісти
Як на мене, прив'язку до "сакральних дат" робили тільки на телемарафоні чи всякі балакуни з офісу президента. На 9 травня обстрілу не було, на 24 серпня не було, на купу знакових дат обстрілів не було. Були обстріли в звичайні дні, коли ***** срало в чемоданчик, а іноді не було обстрілів в такі дні. От і все
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28.04.2023 16:11 Відповісти
До сакральних дат кацапів привязували українські казкарі
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28.04.2023 16:23 Відповісти
а що там будьонов язика в сраку засунув??? це його робота знати скільки москалі ракет виробляють в день, тиждень, місяць і знати, коли ці ракети полетять в Україну!!!
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28.04.2023 17:08 Відповісти
Окрім зелених вони ніколи і не прив'язувались, тільки на Новий рік.
Знову пуски ракет. Вдруге за сьогодні.
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28.04.2023 18:17 Відповісти
Ой, Ігнат прямо Америку відкрив. Щось останні його заяви якось не тойво, краще би взагалі мовчав
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28.04.2023 18:49 Відповісти
 
 