Росіяни більше не прив’язуються до "сакральних дат", небезпека існує постійно, - Ігнат
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Окупанти для обстрілів не потрібні "сакральні дати". Прикладом цього є нічні обстріли водночас кількох регіонів України.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням Арміяінформ.
Він також зазначив, що обстріли українських територій не припиняються. Щодня ворог атакує, як не ракетами дальньої дії, то ближньої, як не ракетами, то бомбами.
"Тактична авіація Росії працює постійно по територіях прифронтових областей нашої держави. Ми розуміємо, що загроза залишається по всій території України, проте найбільше — на кордоні з країною-окупантом", - зазначив Ігнат.
Також речник Командування Повітряних Сил ЗС України нагадав, що вчора в Україні став на бойове чергування другий дивізіон системи зенітно-ракетного комплексу Patriot, а найближчим часом очікується прибуття систем озброєння SAMP-T, що має посилити захист не тільки від аеродинамічних засобів противника, а й від балістичних.
Ігнат додав, що збільшення кількості західних систем захисту повітряного простору, зокрема, надання України довгоочікуваних літаків Ф-16, дозволило б українським військовим збивати до ста відсотків повітряних об’єктів.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1651921260278947840
Знову пуски ракет. Вдруге за сьогодні.