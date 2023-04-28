Обстріл Умані: На Черкащині оголошено триденну жалобу

На території Черкащини оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Умані.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: натепер маємо 17 вбитих росіянами мирних жителів Умані. Рятувальна операція триває.

Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

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