Обстріл Умані: На Черкащині оголошено триденну жалобу
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
На території Черкащини оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Умані.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.
"Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: натепер маємо 17 вбитих росіянами мирних жителів Умані. Рятувальна операція триває.
Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
може зітреш шолі?
ну реально то
але, якщо б в 2013-му році
А потім в 2015-му
Народу сказати - От, тобі на 100 грн. менша зарплата вна місяць буде, бо нам треба ППО розвивати бо нападе Вєнгрія, ой, Чіпсорусія, ой, Рашка...
так от - скажіть - хто б погодився - див. на рокИ
от тільки чесно.
Так що - ми підійшли до цього без жодного союзника..... бо так схотів народ(брррр, совкове слово)
так більшість захотіла?
ну от, закономірно.
Шашличків = на.те, жері.те
А напали?
Ой, я не втік(по протоколі мав евакуюватись і взагалі тобі всі казали шо нападуть .... аааа, ну, якщо дебіл, то і судити нема кого, агісь?)
б*же, я хочу теж так прікалуватись як вИ - (маю ввіду Яхве) - таку хрінь натворили, але все ж таки вірять в літаючих дурачків.
ну, сорі, ну але смішно
Але чому заголовок новини не наступний, наприклад: Після обстрілу Умані в Москві вибухи та влучання ракет в хмарочоси Москва-сіті. І не треба казати що ми не терористи, маньяки та вбивці поважають та бояться лише сили, а на пусті балачки їм начхати. Альо, Рєзніков, другий рік повномасштабної війни, де наші ракети? Так, власні, дальнобійні, Українські, здатні вражати цілі по всій рашкі?
Чому наші партнери таке дозволяють? Чи не час вже розплющити очі та наважитися вигнати терористів за межі США? Адже терористи небезпечні не тільки для України, але і для громадян США!