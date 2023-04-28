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Обстріл Умані: На Черкащині оголошено триденну жалобу

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

умань

На території Черкащини оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по Умані.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

"Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих: натепер маємо 17 вбитих росіянами мирних жителів Умані. Рятувальна операція триває.

Страшна трагедія для всієї Черкащини. Оголошуємо в області триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: В Умані розгорнули ДНК-лабораторію для ідентифікації загиблих

Автор: Богдан Гуньковський
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28.04.2023 16:32 Відповісти
откуда такі "смайлики"?
може зітреш шолі?
ну реально то
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28.04.2023 16:38 Відповісти
Всіх шкода, Аллах віддасть кацапам в сто разів крєпче.
але, якщо б в 2013-му році
А потім в 2015-му

Народу сказати - От, тобі на 100 грн. менша зарплата вна місяць буде, бо нам треба ППО розвивати бо нападе Вєнгрія, ой, Чіпсорусія, ой, Рашка...

так от - скажіть - хто б погодився - див. на рокИ
от тільки чесно.
Так що - ми підійшли до цього без жодного союзника..... бо так схотів народ(брррр, совкове слово)
так більшість захотіла?
ну от, закономірно.
Шашличків = на.те, жері.те
А напали?
Ой, я не втік(по протоколі мав евакуюватись і взагалі тобі всі казали шо нападуть .... аааа, ну, якщо дебіл, то і судити нема кого, агісь?)

б*же, я хочу теж так прікалуватись як вИ - (маю ввіду Яхве) - таку хрінь натворили, але все ж таки вірять в літаючих дурачків.
ну, сорі, ну але смішно
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28.04.2023 16:37 Відповісти
Черговий злочин рашистів. Вбивці мирного населення.
Але чому заголовок новини не наступний, наприклад: Після обстрілу Умані в Москві вибухи та влучання ракет в хмарочоси Москва-сіті. І не треба казати що ми не терористи, маньяки та вбивці поважають та бояться лише сили, а на пусті балачки їм начхати. Альо, Рєзніков, другий рік повномасштабної війни, де наші ракети? Так, власні, дальнобійні, Українські, здатні вражати цілі по всій рашкі?
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28.04.2023 16:52 Відповісти
Ніхто на задав питання військовим, як ця ракета залетіла так далеко в глиб країни? чому її не збили?
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28.04.2023 16:55 Відповісти
Кожен день численні смерті....а потвора сидить в ОП і думає як на вибори піти і перемогти. Не сняться діти, жінки, які загинули ? Ти ж ******* питання такі Петру ставив і звинувачував його, що причина війни небажання Петра війну закінчити. Дружбанів на посади, бойового офіцера в тюрму. Ні бл..ь, ми так війну не виграємо.
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28.04.2023 17:09 Відповісти
Озброєні ракетами російські терористи, які вбили цієї ночі 19 людей в українській Умані (кількість вбитих терористами людей може зрости, ще відбувається пошук людей під завалами), зручно влаштувалися на території Нью-Йорку (США) та головують в ООН під прикриттям від імені держави, якої немає на карті світу більше 30 років!

Чому наші партнери таке дозволяють? Чи не час вже розплющити очі та наважитися вигнати терористів за межі США? Адже терористи небезпечні не тільки для України, але і для громадян США!
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28.04.2023 17:55 Відповісти
 
 