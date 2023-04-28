Воїни 503 ОБМП просять допомоги у придбанні дронів

Воїн 503 батальйону Морської Піхоти ЗСУ Богдан Масляк просить допомоги у придбанні дронів для українських захисників.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мої пошуки дронів дали результат. Не такий якби я хотів але… Знайшов в Україні 8шт Mavic3 fly more combo. Ціна 2850$ (105450₴). Попросив щоб поставили в резерв. До вівторка обіцяли притримати. Так, дорого, так, переплачуємо. Але їх вже не будуть випускати і не буде завозу. Тому слізно прошу допомогти викупити. На два гроші вже є. Залишилося зібрати: 599 155₴. Ви допомагаєте, ми їб@шимо!", - розповів захисник.

Приєднатися допомогти можна тут:

http://dopfrontu.com.ua/

Коментар: для 503

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/5noHVB1r7k

Номер картки банки 5375 4112 0479 9550

Моно: 4441111151345885

Приват: 5168745032717057

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Хороший росіянин той, який вб’є тих, проти кого ми воюємо, - морпіх ЗСУ Богдан Масляк, який боронить Авдіївку. ВIДЕО