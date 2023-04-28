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Воїни 503 ОБМП просять допомоги у придбанні дронів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

mavic

Воїн 503 батальйону Морської Піхоти ЗСУ Богдан Масляк просить допомоги у придбанні дронів для українських захисників.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мої пошуки дронів дали результат. Не такий якби я хотів але… Знайшов в Україні 8шт Mavic3 fly more combo. Ціна 2850$ (105450₴). Попросив щоб поставили в резерв. До вівторка обіцяли притримати. Так, дорого, так, переплачуємо. Але їх вже не будуть випускати і не буде завозу. Тому слізно прошу допомогти викупити. На два гроші вже є. Залишилося зібрати: 599 155₴. Ви допомагаєте, ми їб@шимо!", - розповів захисник.

Приєднатися допомогти можна тут:

http://dopfrontu.com.ua/

Коментар: для 503

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
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28.04.2023 17:28
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28.04.2023 17:34
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28.04.2023 17:28 Відповісти
Так как МО Украины все деньги потратило на ЗОЛОТЫЕ яйца !!!
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28.04.2023 19:49 Відповісти
Хай буде на іхній совісті.А ми справжні українці будемо допомогати своїй армії,ми не кацапськи потвори
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28.04.2023 20:15 Відповісти
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+ (пб)
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28.04.2023 17:53 Відповісти
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28.04.2023 17:54 Відповісти
Пусть депутат Зе- дебилы разкошеливаются .. зарплата у них ОГО . по 220 тысяч в месяц!! да с сам президент мог бы скинутся на сто двести млн гривен!!Наворовал на автодорогах не один миллиард!!
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28.04.2023 17:58 Відповісти
допомaгaть небайдужi люди, a ворам усe байдуже 🤨
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28.04.2023 18:14 Відповісти
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29.04.2023 00:06 Відповісти
 
 