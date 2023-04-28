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боєприпаси (1690) Резніков (1385)

Україна накопичує боєприпаси, програма ЄС щодо мільйона снарядів - це на перспективу, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Україна поступово накопичує боєприпаси, а програма від ЄС щодо мільйона снарядів розрахована на довшу перспективу.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Боєприпаси ми накопичуємо. Щось по контрактах, які уклали з закордонними партнерами, щось - по контрактах з нашими місцевими виробниками. Дискусія ж, яка триває зараз у ЄС, стосується теми безперебійного забезпечення ЗСУ запчастинами (з можливістю їх оновлення та обслуговування) та боєприпасами до кінця війни. Тобто йдеться про запуск виробництва боєприпасів у європейських країнах за європейські гроші з метою забезпечення України. Тому цифра у мільйон снарядів 155 калібру - це в довгу (перспективу). Це не означає, що це вже буде завтра", - пояснив Резніков.

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Щодо можливості придбання артилерійських снарядів для України й поза європейською економічною зоною Резніков зазначив, що зараз триває дискусія з цього питання.

"Деякі колеги нас підтримують, вони кажуть: українцям все одно, де виготовлятимуться боєприпаси, головне, щоб вони були своєчасно. Але з точки зору сьогоднішніх, найближчих планів ця дискусія нас не непокоїть", - сказав він.
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Топ коментарі
+9
гєзнікав, двбойоб, про ********** пздіти не треба на люди , це не яблуки.
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28.04.2023 17:57
+5
Це тріпло вже перевершило самого бубачку.
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28.04.2023 18:09
+5
Рєзніков - стули пельку, яєчно-єрмачна потвора!
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28.04.2023 19:12
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Нас наї@али. В черговий раз. Розходимось.
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28.04.2023 17:47 Відповісти
А на яку подальшу? На штурм мацкви?
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28.04.2023 17:52 Відповісти
Ванёк Николаевский пишет, что сейчас вылет 2 ТУ-95 с того же самого места что и вчера, плюс вылет 2 Ту-22М3.
Суки, здохните все до единого, русня всраная!
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28.04.2023 17:53 Відповісти
Разом з рєзніковим.
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28.04.2023 20:19 Відповісти
А щоби не виправдовуватися, то менше тре язиком плескати, пане рєзніков. Та передай своєму буратінкі, шо як почне працювати на Україну, то одразу й зброю та б/к отримає для пана Залужного. Біда усіх брехунів у тому, що вони себе вважають розумнішими за всіх. Така от логіка життя.
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28.04.2023 17:56 Відповісти
так, цё всёб нік зміни
бидлячу нёдобукву то
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28.04.2023 18:05 Відповісти
То дууже давня історія реєстрації у Ґуґлі. Гадаю, буде доволі клопітно змінити нік.
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28.04.2023 18:19 Відповісти
гєзнікав, двбойоб, про ********** пздіти не треба на люди , це не яблуки.
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28.04.2023 17:57 Відповісти
То марно Ви його просите; зелені на те тільки й спроможні, нажаль.
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28.04.2023 18:02 Відповісти
а яець скільки накопичили? - до зеленої ригачкі...
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28.04.2023 17:58 Відповісти
лиш би не протухли...
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28.04.2023 18:23 Відповісти
Коло воно вже заткнеться.
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28.04.2023 18:04 Відповісти
есть информация ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ о пусках с 2 бортов ТУ-95

суки, суки, суки.
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28.04.2023 18:06 Відповісти
Тривога
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28.04.2023 18:10 Відповісти
полстраны красные уже
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28.04.2023 18:11 Відповісти
Егеж, підлога країни червона.
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28.04.2023 18:15 Відповісти
Ким сообщает о возможной ракетной атаке: "С 18:20 возможен подлет ракет от Ту-95"
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28.04.2023 18:16 Відповісти
Це тріпло вже перевершило самого бубачку.
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28.04.2023 18:09 Відповісти
буде здійснений послицею в респуліку Чад.
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28.04.2023 18:16 Відповісти
Не только БПЛА: РФ применила в Украине иранские ракеты, - Defence Blog

https://defence-blog.com/russia-uses-iranian-made-missiles-to-strike-ukrainian-targets
/
Сообщается, что речь идет о боеголовках Dehlavieh (противотанковая ракета), которые можно отличить по характерной цветовой гамме (характерная красная полоска, которой нет в российских системах маркировки).

Этот комплекс способен развивать дальность от 100 до 5500 метров (при применении системы ночного видения дальность стрельбы сокращается до 3500 метров), а его ракеты являются неуязвимыми ко всем видам радиоэлектронной борьбы.
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28.04.2023 18:11 Відповісти
Dehlavieh - иранский противотанковый ракетный комплекс, копия ПТРК «Корнет». Имеет схожие с прототипом характеристики: дальность полёта, лазерно-лучевую систему наведения, тандемную кумулятивную боевую часть, скорость полёта, однако пока без системы ночного тепловизионного прицела. Комплекс производится серийно с июля 2012 года промышленной группой «Йа Махди», входящей в Организацию аэрокосмической промышленности Ирана.
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28.04.2023 18:22 Відповісти
за лисину й за яйце одне з трьох - = (не п...зди)
ну реально. может и "че там, противо... ну, против как то против врагов эти все Большие мысли?(см. что такое большие мысли в - романе Остров доктора Моро)"
но уже смешной наш министр что - то яйца катает, то влезает и вылезает(на отмену от этого, как там, Роскосмосникоффа)
ну смешон же.
обоспрался - заляжъ(или как сказать то?)
залячи на дно и не отперживай.ТЕ
Ермак, убери.те это?
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28.04.2023 18:12 Відповісти
Змушений вкотре повторитись:
"Якщо ми навчимося вправно стрибати з вишки, хазяїн басейну пообіцяв напустити в нього води". (с)
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28.04.2023 18:17 Відповісти
Как оно, такое тупое, работало адвокатом?
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28.04.2023 18:25 Відповісти
а нельзя было накапливать с 2020 года боеприпасы когда *************** пес орков к границе стягивал?зато фсфальтом гордились...............а сейчас не боеприпасов ни асфальта *******.......................
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28.04.2023 18:37 Відповісти
Будучи адвокатом справно заносив і усьо рєшалось, а тепер окрім як тріпати язиком нічого не треба, дякуємо 33-75, а послом його в Європу відправлять, як венедіктову - вона вже у Швейцарії...
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28.04.2023 18:48 Відповісти
Рєзніков - стули пельку, яєчно-єрмачна потвора!
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28.04.2023 19:12 Відповісти
Це міністр оборони - чи тріпло?
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28.04.2023 19:16 Відповісти
"Яйця є, гони снаряди" - нове гасло министра
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28.04.2023 19:38 Відповісти
я так зрозумів, що сьогодні бенефіс Резнікова
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28.04.2023 20:25 Відповісти
Цей лох не в курсі, що нам не вистачає снарядів, і на передку прямо снарядний голод? Про яке ще накопичення йде мова? Про яйця мабуть.
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28.04.2023 20:38 Відповісти
 
 