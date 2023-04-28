Україна накопичує боєприпаси, програма ЄС щодо мільйона снарядів - це на перспективу, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Україна поступово накопичує боєприпаси, а програма від ЄС щодо мільйона снарядів розрахована на довшу перспективу.

Про це він заявив на брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Боєприпаси ми накопичуємо. Щось по контрактах, які уклали з закордонними партнерами, щось - по контрактах з нашими місцевими виробниками. Дискусія ж, яка триває зараз у ЄС, стосується теми безперебійного забезпечення ЗСУ запчастинами (з можливістю їх оновлення та обслуговування) та боєприпасами до кінця війни. Тобто йдеться про запуск виробництва боєприпасів у європейських країнах за європейські гроші з метою забезпечення України. Тому цифра у мільйон снарядів 155 калібру - це в довгу (перспективу). Це не означає, що це вже буде завтра", - пояснив Резніков.

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Щодо можливості придбання артилерійських снарядів для України й поза європейською економічною зоною Резніков зазначив, що зараз триває дискусія з цього питання.

"Деякі колеги нас підтримують, вони кажуть: українцям все одно, де виготовлятимуться боєприпаси, головне, щоб вони були своєчасно. Але з точки зору сьогоднішніх, найближчих планів ця дискусія нас не непокоїть", - сказав він.