Україна накопичує боєприпаси, програма ЄС щодо мільйона снарядів - це на перспективу, - Резніков
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Міністр оборони України Олексій Резніков зазначає, що Україна поступово накопичує боєприпаси, а програма від ЄС щодо мільйона снарядів розрахована на довшу перспективу.
Про це він заявив на брифінгу у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Боєприпаси ми накопичуємо. Щось по контрактах, які уклали з закордонними партнерами, щось - по контрактах з нашими місцевими виробниками. Дискусія ж, яка триває зараз у ЄС, стосується теми безперебійного забезпечення ЗСУ запчастинами (з можливістю їх оновлення та обслуговування) та боєприпасами до кінця війни. Тобто йдеться про запуск виробництва боєприпасів у європейських країнах за європейські гроші з метою забезпечення України. Тому цифра у мільйон снарядів 155 калібру - це в довгу (перспективу). Це не означає, що це вже буде завтра", - пояснив Резніков.
Щодо можливості придбання артилерійських снарядів для України й поза європейською економічною зоною Резніков зазначив, що зараз триває дискусія з цього питання.
"Деякі колеги нас підтримують, вони кажуть: українцям все одно, де виготовлятимуться боєприпаси, головне, щоб вони були своєчасно. Але з точки зору сьогоднішніх, найближчих планів ця дискусія нас не непокоїть", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Суки, здохните все до единого, русня всраная!
бидлячу нёдобукву то
суки, суки, суки.
https://defence-blog.com/russia-uses-iranian-made-missiles-to-strike-ukrainian-targets
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Сообщается, что речь идет о боеголовках Dehlavieh (противотанковая ракета), которые можно отличить по характерной цветовой гамме (характерная красная полоска, которой нет в российских системах маркировки).
Этот комплекс способен развивать дальность от 100 до 5500 метров (при применении системы ночного видения дальность стрельбы сокращается до 3500 метров), а его ракеты являются неуязвимыми ко всем видам радиоэлектронной борьбы.
ну реально. может и "че там, противо... ну, против как то против врагов эти все Большие мысли?(см. что такое большие мысли в - романе Остров доктора Моро)"
но уже смешной наш министр что - то яйца катает, то влезает и вылезает(на отмену от этого, как там, Роскосмосникоффа)
ну смешон же.
обоспрался - заляжъ(или как сказать то?)
залячи на дно и не отперживай.ТЕ
Ермак, убери.те это?
"Якщо ми навчимося вправно стрибати з вишки, хазяїн басейну пообіцяв напустити в нього води". (с)