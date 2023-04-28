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Мінфін (774) США (14430)

Україна отримала черговий грант від США у $1,25 мільярда, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

доллар,долар

Сьогодні, 28 квітня, до державного бюджету України надійшли грантові кошти у розмірі 1,25 млрд доларів США від Сполучених Штатів Америки.

Фінансування надано через Цільовий фонд Світового банку у рамках четвертого додаткового фінансування для Проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), повідомляє пресслужба Мінфіна, передає Цензор.НЕТ.

Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала від Сполучених Штатів Америки близько 16,7 млрд доларів США у формі грантів.

"Партнерство з США та командою Світового банку під час війни дозволяє Уряду України фінансувати першочергові соціальні видатки у повному обсязі. Водночас допомога у формі грантів не збільшує боргове навантаження та сприяє стабілізацій фінансової системи", — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

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Кошти від США буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат, окремих програм державної соціальної допомоги (виплати ВПО), зарплат працівників охорони здоров’я та виплат співробітникам ДСНС.

На сьогодні в Україні впроваджується спільний з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) Проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" на загальну суму 16,5 млрд доларів США та 1,4 млрд євро (позики МБРР, кредити МАР, гранти Цільового фонду багатьох донорів).
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Zешоло потирає потні ручьонкі...
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28.04.2023 18:52 Відповісти
God Bless America!

Грант - це повертати не потрібно, це нам на пенсії та на з/п чиновникам... І зброю також не потрібно буде повертати, і платити за неї...
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28.04.2023 18:53 Відповісти
Одни говорят, что мы это делаем за деньги. Другие, что совершенно бесплатно. Мне все равно, что они все говорят, главное зарплата будет во время.)
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28.04.2023 19:19 Відповісти
Головне,щоб американські КОНТРОЛЕРИ проконтролювали куди підуть їхні гроші.Щоб не на "гуманітарну допомогу" отій зеленій швалі.
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28.04.2023 19:40 Відповісти
Наші "держслужбовці" 30 років вчились обкрадати, американцям тепер треба 30 років вчитись виявляти схеми...
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28.04.2023 20:04 Відповісти
все вже вкрадено
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28.04.2023 19:54 Відповісти
ОПе детишкам на молочишко.
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28.04.2023 20:51 Відповісти
Бюджет фінансують США та ЄС, зброю постачають вони ж, обладнання для відновлення енергетичної структури знову ж таки від іноземних партнерів. А що, власне, робить українська влада крім того, що "пилить" кошти іноземних партнерів, пише відосики, розповідає байки в телемарафоні та активно планує підняття тарифів?
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28.04.2023 21:04 Відповісти
Вже стільки грошей надали, що можна було завантажити замовленнями різні там там рейнметали з локхідами на 5 років уперед, не кажучи вже про місцевих зброярів.
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28.04.2023 21:38 Відповісти
 
 