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Путін підписав закон про визнання ветеранами найманців "Л/ДНР"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днр

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким відносить найманців "Л/ДНР" до ветеранів та інвалідів бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Так, документ відносить до ветеранів та інвалідів бойових дій осіб, які брали участь у бойових діях у складі "збройних сил ДНР, народної міліції ЛНР, військових формувань та органів ДНР та ЛНР" починаючи з 11 травня 2014 року.

Також до ветеранів та інвалідів бойових дій російський закон відносить осіб, які уклали контракт з організаціями, "що сприяють виконанню завдань, покладених на Збройні сили РФ, у ході військової спецоперації на територіях України, ДНР та ЛНР" з 24 лютого 2022 року, а також на територіях Запорізької та Херсонської областей із 30 вересня 2022 року.

Також читайте: Путін доручив створити у Росії мережу музеїв про подвиги учасників війни проти Україні

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+5
Це прекрасно!!! І я не знущаюся. Справа в тому,що визнання ветеранами покидьків всіх мастей означає додаткове навантаження на бюджет кацапстану,з чого слідує,що і на пенсії отих бабок,які підтримують )(-ла!!!
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28.04.2023 19:10
+5
а еще через год-другой эти вытираны уже на территории расеии будут устраивать кацапам вырваные годы.
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28.04.2023 19:49
+4
А хтось говорить що це "наши люди" всю ту лднрівську мерзоту треба знищувати ,це вороги саме ця зараза принесла "русский мир" на Донбас.
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28.04.2023 19:58
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Він ще соображає, що підписує? Або ставить "Х" на всьому, що приносять?
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28.04.2023 19:01 Відповісти
президент расии путин уже давно должен сидеть в тюрьме пожизненно, предварительно будучи отпизженным и обосцанным. а оно еще законы какието подписывает.
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28.04.2023 19:04 Відповісти
хай роблять реєстри, цих всих тварей після розвали ********* треба буде вбивати
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28.04.2023 19:04 Відповісти
лютує кацапня - підписами бере.
але українські сержанти чомусь не згодні.
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28.04.2023 19:05 Відповісти
"Гармата"!
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28.04.2023 19:12 Відповісти
****, з "шісток" пішов!
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28.04.2023 19:26 Відповісти
а в нас марьяж!
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28.04.2023 19:27 Відповісти
в карти грають в безрукавкав як мінімум...
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28.04.2023 19:37 Відповісти
та вони ці "ветераны" якраз і без рук і без ніг
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28.04.2023 19:39 Відповісти
витірани на палках? - це перше в історії
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28.04.2023 19:50 Відповісти
З таким самим успіхом він може підписати і закон Ома для ділянки кола. 😊
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28.04.2023 19:07 Відповісти
Це прекрасно!!! І я не знущаюся. Справа в тому,що визнання ветеранами покидьків всіх мастей означає додаткове навантаження на бюджет кацапстану,з чого слідує,що і на пенсії отих бабок,які підтримують )(-ла!!!
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28.04.2023 19:10 Відповісти
а еще через год-другой эти вытираны уже на территории расеии будут устраивать кацапам вырваные годы.
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28.04.2023 19:49 Відповісти
Не так вже й багато на них витратяться, адже це гарматне м'ясо вже фактично повністю знищене Збройними Силами України, а кілька калік, чи тих, кому якось пощастить вижити не дуже вплинуть на витрати.
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28.04.2023 20:53 Відповісти
Цікаво, що окуповані частини України у законі вважаються територіями України, а не міфічними "новими землями". Кацапи розуміють, що у них одна Нова земля - о трів у Північному льодовитому океані. 😁 "... з організаціями, "що сприяють виконанню завдань, покладених на Збройні сили РФ, у ході військової спецоперації на територіях України, ДНР та ЛНР" з 24 лютого 2022 року, а також на територіях Запорізької та Херсонської областей із 30 вересня 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3415105
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28.04.2023 19:11 Відповісти
Чемпіони світу по вбивствам
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28.04.2023 19:12 Відповісти
ще питання чи буде таке "срана как россzzия"
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28.04.2023 19:25 Відповісти
Этот рептилоид и чёрта в ветераны зачислит.
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28.04.2023 19:41 Відповісти
А хтось говорить що це "наши люди" всю ту лднрівську мерзоту треба знищувати ,це вороги саме ця зараза принесла "русский мир" на Донбас.
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28.04.2023 19:58 Відповісти
они до сих пор считаются гражданами Украины, имея давно еще и гражданство страны террориста. С 2014 г пользовались двумя паспортами. И кто то придумал их называть "нашими людьми", и все эти годы ублажал их, пропускал через кпп, не зная что они себя представляют, учили и лечили бесплатно, как с особым статусом.
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28.04.2023 20:56 Відповісти
бесплатний проезд на китайской маршрутке?
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28.04.2023 21:22 Відповісти
 
 