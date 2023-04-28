Путін підписав закон про визнання ветеранами найманців "Л/ДНР"

Президент РФ Володимир Путін підписав закон, яким відносить найманців "Л/ДНР" до ветеранів та інвалідів бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Так, документ відносить до ветеранів та інвалідів бойових дій осіб, які брали участь у бойових діях у складі "збройних сил ДНР, народної міліції ЛНР, військових формувань та органів ДНР та ЛНР" починаючи з 11 травня 2014 року.

Також до ветеранів та інвалідів бойових дій російський закон відносить осіб, які уклали контракт з організаціями, "що сприяють виконанню завдань, покладених на Збройні сили РФ, у ході військової спецоперації на територіях України, ДНР та ЛНР" з 24 лютого 2022 року, а також на територіях Запорізької та Херсонської областей із 30 вересня 2022 року.

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