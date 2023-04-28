Угода щодо перспектив членства України в НАТО - складне питання, - Науседа

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа каже, що домовленість про перспективи членства України в НАТО буде одним із найскладніших питань під час підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

"Це буде одне з питань, над яким потрібно буде працювати, можливо, найбільше в місяці, які залишилися до саміту НАТО… Ми всі хочемо, щоб Україна отримувала дуже чіткі, відчутні сигнали про своє членство. З іншого боку, ми розуміємо, що цього не може бути в умовах воєнного часу. Оскільки рішення не ухвалено одноголосно, нам потрібно буде його узгодити", - сказав Науседа у Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він підкреслив, що серед членів Альянсу досі немає єдиної думки. Президент наголосив, що НАТО більше не може повторювати "всім набридлі фрази" про політику відкритих дверей Альянсу, але сказав, що наразі не хоче говорити про конкретні можливі формулювання, які будуть включені до декларації.

"Хотілося б, щоб був чіткий сигнал про можливості зближення зі структурою НАТО і побачити місце України в загальній архітектурі безпеки", - сказав литовський лідер.

За його словами, при розгляді можливості членства України слід враховувати той факт, що українська армія "напевно, є найдосвідченішою з усіх армій Євросоюзу, тому що пройшла бойове хрещення". "Це ще десятки тисяч людей, які перевірили свій професіоналізм і бойовий дух в умовах воєнного часу - це величезне надбання. І воно тільки посилить, а не послабить усіх нас. Але повторюся - не можна говорити про те, що неможливо у воєнний час. Ми повинні говорити про війну, мир і алгоритм", - сказав Науседа.

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Він заявив, що військова і політична підтримка України була одним із питань, які обговорювалися на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у четвер.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.