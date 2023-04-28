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Угода щодо перспектив членства України в НАТО - складне питання, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

науседа

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа каже, що домовленість про перспективи членства України в НАТО буде одним із найскладніших питань під час підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі в липні.

"Це буде одне з питань, над яким потрібно буде працювати, можливо, найбільше в місяці, які залишилися до саміту НАТО… Ми всі хочемо, щоб Україна отримувала дуже чіткі, відчутні сигнали про своє членство. З іншого боку, ми розуміємо, що цього не може бути в умовах воєнного часу. Оскільки рішення не ухвалено одноголосно, нам потрібно буде його узгодити", - сказав Науседа у Берліні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Він підкреслив, що серед членів Альянсу досі немає єдиної думки. Президент наголосив, що НАТО більше не може повторювати "всім набридлі фрази" про політику відкритих дверей Альянсу, але сказав, що наразі не хоче говорити про конкретні можливі формулювання, які будуть включені до декларації.

"Хотілося б, щоб був чіткий сигнал про можливості зближення зі структурою НАТО і побачити місце України в загальній архітектурі безпеки", - сказав литовський лідер.

За його словами, при розгляді можливості членства України слід враховувати той факт, що українська армія "напевно, є найдосвідченішою з усіх армій Євросоюзу, тому що пройшла бойове хрещення". "Це ще десятки тисяч людей, які перевірили свій професіоналізм і бойовий дух в умовах воєнного часу - це величезне надбання. І воно тільки посилить, а не послабить усіх нас. Але повторюся - не можна говорити про те, що неможливо у воєнний час. Ми повинні говорити про війну, мир і алгоритм", - сказав Науседа.

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Він заявив, що військова і політична підтримка України була одним із питань, які обговорювалися на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у четвер.

Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.
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Топ коментарі
+10
гарантом не вступу України в нато, є влада в руках дєрьмака та його шайки.
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28.04.2023 19:02
+6
Все спочатку уявляеттся складним , доки не починаешь розгрібати проблему . І все виходить
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28.04.2023 19:06
+5
нема членства вертаєм атомну зброю тихо як Ізраїль
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28.04.2023 19:50
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гарантом не вступу України в нато, є влада в руках дєрьмака та його шайки.
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28.04.2023 19:02 Відповісти
...іменуємая в простонародії - бандой
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28.04.2023 19:59 Відповісти
...в третьяковской галерєє...ну с етім ми пожже разбєрьомся
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28.04.2023 20:06 Відповісти
"Це буде одне з питань, над яким потрібно буде працювати, можливо, найбільше в місяці, які залишилися до саміту НАТО… Ми всі хочемо, щоб Україна отримувала дуже чіткі, відчутні сигнали про своє членство.дуже чіткі, відчутні сигнали.З іншого боку, ми розуміємо, що цього не може бути в умовах воєнного часу Оскільки рішення не ухвалено одноголосно, нам потрібно буде його узгодити", - НАТО ДАЛО КОМАНДУ СИГНАЛЬЩИКУ НАУСЕДІ просигналити дуже чіткі, відчутні сигнали (((З іншого боку, ми розуміємо, що цього не може бути в умовах воєнного часу )))
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28.04.2023 19:03 Відповісти
Все спочатку уявляеттся складним , доки не починаешь розгрібати проблему . І все виходить
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28.04.2023 19:06 Відповісти
Потрібно мабуть не розгрібати,а швидше загребти Єрмака,Татарова та інший непотріб типу Пальчевського,у якого не знайшлося пустої баночки,куди б попісяв отой Янелох.Попісяв би і не було б жодних проблем.
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28.04.2023 19:38 Відповісти
І знову,,двері ", посилить, не посилить, Шольц, саміт , політичне рішення, консолідація, напевно, архітектура безпеки..... мадяри вас врятують, і НАТО і європу! Дякуємо.
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28.04.2023 19:09 Відповісти
Чтобы не ставить наших партнёров в неудобное положение, Украине нужно прекратить любые

разговоры по поводу вступления в НАТО, такие вопросы нужно решать поэтапно, сначала нужно

изгнать врага с нашей территории, возвратить все оккупированные земли, решить вопрос с

репарациями, возвратить всех беженцев, решить вопрос их обустройства, возродить

промышленность и запустить в работу все сферы деятельности, без которых не поднять

экономику и только потом начать вести разговор о перспективах вступления в НАТО , все другие

действия это пустая болтовня и работа на публику.
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28.04.2023 19:27 Відповісти
нема членства вертаєм атомну зброю тихо як Ізраїль
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28.04.2023 19:50 Відповісти
Звиздець якийсь, пане Наусєда! Ви що - плануєте у Вільнюсі розглядати не ЧЛЕНСТВО України в НАТО, а а лише ПЕРСПЕКТИВИ на членство? Ви що там - зовсім усі поїхали з катушок? Про те, що Україна такі перспективи має - було проголошено ще 15 років тому назад!!!
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28.04.2023 20:01 Відповісти
Цугцванг ,с сегодняшней властью это невозможно
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28.04.2023 20:49 Відповісти
Поки, Угорщина з Орбаном у НАТО не бачить нам членства в альянсі. Лише партнерство за прикладом США - Південна Корея чи повернення до ядерного статусу.
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28.04.2023 21:41 Відповісти
 
 