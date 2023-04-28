Паєвська (Тайра) очолить робочу групу з питань лікування військових при Міноборони

Міністерство оборони створило робочу групу на чолі з парамедикинею Юлією Паєвською для розв’язання проблем із лікування українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Еспресо, про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час пресконференції.

МОУ зустрілося із 42 організаціями та домовилося створити постійну робочу групу при міністерстві.

"Ми відреагували на велику кількість громадських організацій і волонтерів, які займаються медичним супроводом наших воїнів, захисників і захисниць. Ми подивилися на весь перелік зауважень, в хорошому сенсі претензій та рекомендацій. Можливо вона (робоча група, - ред.) потім також інституціоналізується в щось, як робоча група по Антикор напрямках перетворилася в Антикорупційну раду", - заявив очільник військового відомства.

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Резніков розповів, що очолити робочу групу при Міністерстві оборони зголосилась Юлія Паєвська на псевдо Тайра: "Вона погодилася очолити цю групу і напрацювати певні пропозиції разом із тими, хто до неї доєднається".

Водночас було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту.

"Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів. Крім того, за моєю директивою буде обов'язкове введення додаткових посад психологів у всіх лікувальних закладах. Сам факт поранення це не лише фізична травма, але й психологічна", - додав керівник оборонного сектору України.

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Цим питанням займатиметься заступниця Ганна Маляр і командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко. Військові мають відвідати всі ВЛК у містах вздовж лінії фронту: "Сьогодні вони мають вирушати у це відрядження і я маю протягом 10 днів отримати доповідь, що там відбувається, які потреби там є".