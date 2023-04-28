Північна Македонія приєдналася до коаліції зі створення Спецтрибуналу над РФ

Північна Македонія стала 36-ю країною, яка долучилася до основної групи країн, що працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Північна Македонія стала 36-ю країною, яка приєдналася до кооперації щодо створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Я ціную наших македонських друзів, які приєдналися до нашої боротьби за справедливість. Підтримка Спеціального трибуналу продовжує набирати обертів", - зазначив глава української дипломатії.

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Нагадаємо, у вересні 2022 року Володимир Зеленський створив робочу групу на чолі з керівником ОП Андрієм Єрмаком, яка опрацьовує питання створення спеціального трибуналу для притягнення до кримінальної відповідальності керівництва Російської Федерації за скоєння злочину агресії проти України. Створення такого трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.