Росія депортує українських дітей ще з 2014 року, - Лубінець
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Росія цілеспрямовано скоює злочин депортації українських дітей з 2014 року.
Про це заявив у п’ятницю уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорюється викрадення Росією дітей з окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Лубінець наголосив, що РФ "скоює злочини проти людяності, деякі з яких мають ознаки геноциду, згідно з підтвердженими ООН даними".
Він нагадав, що станом на 28 квітня було вбито понад 500 дітей, понад 1000 – поранено.
Лубінець наголосив на необхідності притягнення винуватців до відповідальності, оскільки за кожним злочином стоять конкретні особи.
За його словами, Росія навмисно змінює законодавство, щоб перешкодити й у кінцевому рахунку унеможливити повернення українських дітей, зокрема практикує примусову зміну громадянства українських дітей на російське. Лубінець зазначив, що Росія вдається до таких методів з 2014 року.
"Для хлопчиків-підлітків це означає бути гарматним м'ясом в російській армії і неможливість покинути Росію після досягнення призовного віку", – сказав Лубінець.
Політика, спрямована на перевиховання і "зміну батьківщини", також є свідченням намірів геноциду, додав він.
Фонд президентських грантів у РФ фінансує організації з патріотичного виховання дітей, зокрема у Чечні, створюючи молодіжні воєнізовані структури, розповів Лубінець.
Він навів слова російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, щодо якої МКС видав ордер на арешт. Вона заявляла, що українські діти нешанобливо відгукувалися про російського президента і співали український гімн, тому вони піддаються "вихованню любові до Росії".
За словами Лубінця, Росія використовує освіту як інструмент агресії проти України, щоб стерти українську ідентичність.
"Освітній процес мілітаризується за зразком нацистського гітлер’югенду", - додав він, про що свідчать та звані "юнармія", кадетські школи, уроки "великої зміни" у Росії.
У російських підручниках містяться тези про "відсутність незалежної Української держави, самобутнього українського народу", "розширення території держави будь-якими способами, які є почесними і важливими для Російської Федерації". Українська культура та історія, видатні діячі зображуються як частина російської історії, розповів Лубінець.
Він закликав міжнародне співтовариство "чинити більший тиск на Росію, припинити ігнорувати цей геноцид і дотримуватися положень статуту ООН".
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Таким образом, Россия официально признала, что воюет в Украине с 2014 года. «Их там нет» - теперь официально выдумка.
К слову, П...н также подписал закон о пожизненном заключении за гоизмену.