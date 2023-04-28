Росія депортує українських дітей ще з 2014 року, - Лубінець

Росія цілеспрямовано скоює злочин депортації українських дітей з 2014 року.

Про це заявив у п’ятницю уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на неформальному засіданні Ради безпеки ООН, на якому обговорюється викрадення Росією дітей з окупованих територій України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Лубінець наголосив, що РФ "скоює злочини проти людяності, деякі з яких мають ознаки геноциду, згідно з підтвердженими ООН даними".

Він нагадав, що станом на 28 квітня було вбито понад 500 дітей, понад 1000 – поранено.

Лубінець наголосив на необхідності притягнення винуватців до відповідальності, оскільки за кожним злочином стоять конкретні особи.

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За його словами, Росія навмисно змінює законодавство, щоб перешкодити й у кінцевому рахунку унеможливити повернення українських дітей, зокрема практикує примусову зміну громадянства українських дітей на російське. Лубінець зазначив, що Росія вдається до таких методів з 2014 року.

"Для хлопчиків-підлітків це означає бути гарматним м'ясом в російській армії і неможливість покинути Росію після досягнення призовного віку", – сказав Лубінець.

Політика, спрямована на перевиховання і "зміну батьківщини", також є свідченням намірів геноциду, додав він.

Фонд президентських грантів у РФ фінансує організації з патріотичного виховання дітей, зокрема у Чечні, створюючи молодіжні воєнізовані структури, розповів Лубінець.

Він навів слова російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової, щодо якої МКС видав ордер на арешт. Вона заявляла, що українські діти нешанобливо відгукувалися про російського президента і співали український гімн, тому вони піддаються "вихованню любові до Росії".

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За словами Лубінця, Росія використовує освіту як інструмент агресії проти України, щоб стерти українську ідентичність.

"Освітній процес мілітаризується за зразком нацистського гітлер’югенду", - додав він, про що свідчать та звані "юнармія", кадетські школи, уроки "великої зміни" у Росії.

У російських підручниках містяться тези про "відсутність незалежної Української держави, самобутнього українського народу", "розширення території держави будь-якими способами, які є почесними і важливими для Російської Федерації". Українська культура та історія, видатні діячі зображуються як частина російської історії, розповів Лубінець.

Він закликав міжнародне співтовариство "чинити більший тиск на Росію, припинити ігнорувати цей геноцид і дотримуватися положень статуту ООН".

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