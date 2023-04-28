УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8281 відвідувач онлайн
Новини За кордономВійна в Україні
5 020 76
радіація (164) США (14430) ядерна безпека (348)

США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

радіація

Сполучені Штати оснащують Україну датчиками, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  "Європейську правду", про це пише The New York Times.

Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви можна буде підтвердити.

Група підтримки ядерних аварій, або NEST, – тіньовий підрозділ експертів з атомної енергії, що перебуває у віданні агентства нацбезпеки США, – працює з Україною над розміщенням датчиків радіації, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельну радіацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попри погрози Кремля ядерною зброєю, ми продовжимо підтримувати Україну, - Столтенберг

Агентство повідомило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме змогу "характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, агентство заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без зазначення винних".

В одному зі сценаріїв Вашингтон міг би використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість неправильної ідентифікації нападника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, з огляду на відмінну особливість грибоподібної хмари. Але якщо зброю буде доставлено вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з траєкторією польоту, що відстежується, з'ясувати її походження може виявитися практично неможливо.

На думку експертів у галузі ядерної енергетики, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати Москву, оскільки вона знає, що Вашингтон може викрити так звану "операцію під фальшивим прикриттям".

Також читайте: Візит Сі Цзіньпіна до Росії зменшив ймовірність ядерної війни, - Боррель

Наприклад, Москва може неправдиво заявити, що Київ влаштував ядерний вибух на полі бою, щоб спробувати втягнути Захід у глибшу війну. Але теоретично, за наявності мережі датчиків, Вашингтон зможе послатися на свої аналізи ядерної атрибуції, щоб показати, що насправді стороною, яка напала, була Москва.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Мабуть, це таке їх виконання Будапештського меморандуму...
показати весь коментар
28.04.2023 20:40
+12
Гарантії за ЯЗ, які ми заслужили... В жопу гарантії і меморандуми всратих цивілізантів, тепер хто віддасть ЯЗ - той останній лох. Потрібно вертати ЯЗ, бо діла не буде.
показати весь коментар
28.04.2023 21:13
+8
Это так мило.... Американцы бы еще дали бесплатные свинцовые гробы.
показати весь коментар
28.04.2023 21:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть, це таке їх виконання Будапештського меморандуму...
показати весь коментар
28.04.2023 20:40 Відповісти
В Будапештском меморандуме нет ни слова о гарантиях. Только консультации. Можете откопать Кравчука и задать все вопросы ему. Кучма подписывал уже готовый документ.
показати весь коментар
28.04.2023 20:55 Відповісти
Читали? Дайте ссилку.
показати весь коментар
28.04.2023 20:56 Відповісти
5. …підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або їхніх союзників з боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/United_Nations_Treaty_Collection._Volume_3007._I-52241.pdf

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
показати весь коментар
28.04.2023 21:04 Відповісти
п.1 та 2 вас не зацікавили, я бачу.

Або, якщо немає пункту "обіцяють нанести ядерний удар в 1МТ по Червоній площі в Москві", то це вже і ні про що?
показати весь коментар
28.04.2023 21:20 Відповісти
Что конкретно в пунктах 1 и 2 нарушили США и Британия?
показати весь коментар
28.04.2023 21:27 Відповісти
Ви не родич Чуркіна "а гдє ваши доказатєльства?"
показати весь коментар
28.04.2023 21:51 Відповісти
Арестович - это вы? Перелогиньтесь и не пудрите всем мозги.
показати весь коментар
28.04.2023 21:59 Відповісти
Зобов'язання "не застосовувати" чи зобов'язання " проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань" ?
показати весь коментар
28.04.2023 21:25 Відповісти
Для кого це підвердження, Хто реагуватиме? ООН на чолі з терористами?
Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви можна буде підтвердити. Джерело: https://censor.net/ua/n3415132
показати весь коментар
28.04.2023 21:37 Відповісти
"...підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну зброю проти будь-якої держави-учасника Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю..."
показати весь коментар
28.04.2023 22:01 Відповісти
Для цього складають не меморандум, а угоду, договір, у якому ретельно визначають, та однозначно прописують сутність та механізм відповідальності за порушення зобов'язань Сторонами договору.

У меморандумі, у разі невиконання зобов´язань, передбачено "консультації", в процесі яких підписанти мали б щось придумати...потім...коли-небудь...якщо захочуть...
показати весь коментар
28.04.2023 22:36 Відповісти
Да есть.... Само название, внезапно, так звучит - "Мемора́ндум о гара́нтиях безопа́сности в связи́ с присоедине́нием Украи́ны к Догово́ру о нераспростране́нии я́дерного ору́жия" Что оно нет гарантий и прочая - это лукавство американцев, риал политик.
показати весь коментар
28.04.2023 21:04 Відповісти
Вы бы его прочитали что-ли. Ссылка на оригинал выше.
показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
Вы бы его почитали, что-ли .... Особенно название сего документа. Рекомендую отличный разбор Меморандума с точки зрения международного права на Лиге
показати весь коментар
28.04.2023 21:07 Відповісти
Вот и читайте оригинал на Лиге. А не "Вано мне напел балет. Такая гадость".
показати весь коментар
28.04.2023 21:12 Відповісти
А що потрібно читати, щоб зрозуміти, навіщо нас так тупо наї-ли?
показати весь коментар
28.04.2023 21:09 Відповісти
Мы сами себя на@бали. Нас никто не заставлял потом отдавать оставшиеся носители за долги за газ. Это уже вопросы к Кучме.
показати весь коментар
28.04.2023 21:15 Відповісти
Я розумію, що ви в силу свого віку не можете знати всього, але це все було на моїх очах і мені навіть прийшлося приймати участь. А ви вважаєте, що підсунути нікчемний папірець-то чесно?
показати весь коментар
29.04.2023 07:05 Відповісти
Т.е. это не мы сами виноваты, а как всегда кто-то другой? Это кто-то, например, заставил нас в период 1999-2001 гг. передать московии восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС, а также порядка 600 (!!) крылатых ракет в счет задолженности за газ? Вы это на полном серьёзе?
показати весь коментар
29.04.2023 08:29 Відповісти
Ти мене питаєш? Ти серйозно? До чучми, вперед. Питай.
показати весь коментар
29.04.2023 09:17 Відповісти
Так какого хрена тогда претензии не к себе? Кучму нам с Луны спустили или сами выбрали?
показати весь коментар
29.04.2023 21:47 Відповісти
Не виправдовуй імпотентність наших союзників
показати весь коментар
29.04.2023 20:18 Відповісти
Благодаря этой "импотентности" мы до сих пор существуем как государство. Может нужно было на выборах 2019 года думать головой, а не жопой и не приводить к власти "миротворца" и настоящего барыгу? Может начинать нужно с себя?
показати весь коментар
29.04.2023 21:45 Відповісти
Пан Андрій , все ж , справедливо вказав на Вашу помилку.
показати весь коментар
28.04.2023 21:12 Відповісти
Оригинал выше
показати весь коментар
28.04.2023 21:17 Відповісти
а женевские конвенции? статут оон? морское право? такими темпами и нато - не панацея. (помнится Афганистан был "главным союзником США вне НАТО" аж до. и как-то союзничество прекратилось очень внезапно). так что, как там говорится, кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - оправдания. а так видимо все было плохо в "большой" политике (и честно говоря не сильно изменилось, видимо таки действительно есть предел развития, дальше - отупение и развал), вот Хйло и начал - ему было виднее изначально. но не туда попер, надо было сразу на брайтон-бич.
показати весь коментар
29.04.2023 00:02 Відповісти
дайте доброго томогавка...
показати весь коментар
28.04.2023 20:40 Відповісти
пиндосы троллят нас...трамписты?
показати весь коментар
28.04.2023 20:40 Відповісти
В головну сраку країни треба всунути той датчик
показати весь коментар
28.04.2023 20:42 Відповісти
73 процентам порве губи
показати весь коментар
28.04.2023 20:53 Відповісти
частина загине в натовпу
показати весь коментар
28.04.2023 20:59 Відповісти
у отарі, шановний, у отарі
показати весь коментар
28.04.2023 21:01 Відповісти
Шо, уже пора?
показати весь коментар
28.04.2023 20:43 Відповісти
Нафіга?
показати весь коментар
28.04.2023 20:45 Відповісти
F-16 -- Не на часі,навчання пілотів-також,,Ленд-ліз,,--також,зачекає,,ще пару років,а ось датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів,,Це на їх погляд--Саме Ото!,,,,--далі матюки,(,
показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
F16 - вопрос минимум около года от начала процесса до начала реального применения. Ленд-лиз попросили пока не применять наши власти. А на их взгляд, вообще-то, мы должны были готовиться к войне когда они предупреждали. А не трындеть на них и говорить что устали от их поучений.
показати весь коментар
28.04.2023 21:11 Відповісти
,,,минимум около года от начала процесса -- а вам не кажется,что при желании,этот вопрос,можно было бы,решить гораздо быстрее,,но это при желании,,сейчас у них "проявилоссь желание",надать Украине эту хрень,(,,Это получается,сейчас для них важнее,??,а про -"трындеть",то сейчас не об этом,
показати весь коментар
28.04.2023 21:20 Відповісти
Вже пройшло більше року могли б вже підготувати літаки
показати весь коментар
28.04.2023 21:23 Відповісти
У ворога, крім ЯЗ ще й інша ЗМУ наявна. Хімічна, бактеріологічна. Якими детекторами її визначати?
показати весь коментар
28.04.2023 21:21 Відповісти
Сполучені Штати оснащують Україну датчиками, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку. --- тут мова йде про хімічну зброю??,,ви уважніше читайте,а потім кажіть,
показати весь коментар
28.04.2023 21:25 Відповісти
Я уважно читаю і думаю про щойно прочитане. Спробуйте і ви.
Чомусь наші партнери беруть до уваги тільки один тип ЗМУ. Між тим, на мій погляд, біологічна зброя значно страшніша. І треба розглядати загрозу її застосування, допомагати засобами виявлення та захисту.
показати весь коментар
28.04.2023 21:33 Відповісти
ну ось,тоді виникає питання,--чому не літаки?,,чому не ленд ліз?,,чому,,,,?чому?,,чому??,,,чому наші партнери беруть до уваги тільки один тип ЗМУ??,.вас це не дивує,ні??,,а мене так,,,невже це,саме те,що нам зараз вкрай необхідно??,
показати весь коментар
28.04.2023 22:32 Відповісти
Вот где надо эти датчики ставить.
показати весь коментар
28.04.2023 20:47 Відповісти
Це такий тонкий натяк?
показати весь коментар
28.04.2023 20:48 Відповісти
Це ху-лу дають дозвіл.
показати весь коментар
28.04.2023 21:10 Відповісти
та уже толстый
показати весь коментар
28.04.2023 21:26 Відповісти
Лучше бы в Кремль их отправили.
показати весь коментар
28.04.2023 20:50 Відповісти
Особенно вселяет надежды последний абзац. Они там что, меряются у кого больше ЯО? Или психи что-то запустят, а остальные опять озабоченность?
показати весь коментар
28.04.2023 20:51 Відповісти
у вас в этом есть сомнения?
показати весь коментар
28.04.2023 21:27 Відповісти
пряме посилання на nytimes
показати весь коментар
28.04.2023 20:53 Відповісти
Нацгвардейцы сбили и достали с минного поля российский "невидимый" беспилотник ZALA 421
показати весь коментар
28.04.2023 20:54 Відповісти
Сировина німецької нафтогазової Wintershall йде на виробництво пального для армії РФ - ЗМІ

Родовища німецької нафтогазової компанії Wintershall в її спільних з "Газпромом" підприємствах пов'язані з постачанням палива для російської армії.
Про це йдеться в розслідуванні Global Witness та Радіо Свобода Європа.
Далеко від лінії фронту бурять газ компанії, якими спільно володіють німецька фірма Wintershall Dea та російський Газпром. Ці родовища в Західному Сибіру виробляють вуглеводень, званий газовим конденсатом, який можна використовувати для виробництва ряду видів палива, включно з дизелем. У листопаді 2022 року та січні 2023 року німецькі ЗМІ стверджували, що з газового конденсату Wintershall могло вироблятися паливо, яке використовувалося під час російських реактивних бомбардувань, у результаті яких загинули десятки мирних жителів України.
Натомість компанія Wintershall заперечує ці звинувачення та звинуватила медіа в ненаданні "конкретних" доказів зв'язку між її продукцією та російською армією.
У розслідуванні Global Witness і Радіо Свобода з використанням даних про залізничні вантажні перевезення розкривають ланцюги поставок, які з'єднують сибірські газові родовища Wintershall з російською армією.
Зазначається, що газовий конденсат із родовищ Wintershall у Західному Сибіру живить нафтопереробний завод у Салаваті, який відправляє дизель російським військовим постачальникам.
"Неможливо визначити, чи містить будь-яка бочка дизеля з Салавата газовий конденсат спільного підприємства Wintershall. Але одержувачами цього дизеля є постачальники військової частини Федеральної служби охорони (ФСО), яка відповідає за особисту охорону Володимира Путіна", - пишуть розслідувачі.
НПЗ у Салаваті управляється дочірньою компанією "Газпрому" під назвою "Газпром нафтохім Салават".
Wintershall має кілька спільних підприємств у Росії з російським "Газпромом", зокрема "Ачимгаз" і "Ахім Девелопмент". У січні 2023 року Wintershall заявив, що втручання держави означає, що його активи в Росії були "економічно експропрійовані" та пообіцяв вийти з ринку РФ Але річний звіт Wintershall від лютого демонтрує, що німецький нафтогазовий гігант все ще володіє 50% і 25% акцій цих російських компаній відповідно.
Ці спільні підприємства видобувають газовий конденсат з російських ачимовських родовищ. Наприкінці 2022 року Wintershall підтвердив, що газовий конденсат відправляється з Ачимова до дочірньої компанії "Газпрому" "Газпром переробка".
Лише за кілька місяців до початку великої війни російська армія схвалила різні дизельні продукти Салавата для військового використання. Приблизно в цей же час різко зросли залізничні поставки палива зі станції біля Салавата в прикордонні з Україною регіони. Вони тривали протягом всього часу з початку війни і знову різко зросли наприкінці 2022 року.
Аналіз Global Witness і Радіо Свобода російських державних закупівель показує, що Салаватський НПЗ у 2022 році відправляв дизпаливо безпосередньо компаніям, які мають історію військових контрактів.
Одна з фірм, яка отримувала багаторазові поставки дизпалива із Салавата в період з квітня по жовтень 2022 року, "Кедр", з 2021 року уклала кілька армійських контрактів. За останні два роки вона погодила угоди на постачання бензину та дизеля до військових частин 38953-К та 69793.
Остання входить до складу ФСО Росії, яка забезпечує особисту охорону Володимира Путіна та контролює зв'язок державних органів.
Фірма "Кедр", яка постачала агрегат, розташована в Криму. Російські ЗМІ стверджують, що він керує там мережею АЗС під торговою маркою АТАН.
Вже у березні 2023 року "Кедр" підписав контракт на постачання бензину Кримському республіканському штабу Народної гвардії. Гвардія - це колишнє воєнізоване угруповання, яке відіграло певну роль в анексії Криму, перш ніж сформувати громадську організацію, яка зараз надає підтримку російській поліції.
Також в розслідуванні наведено низку інших доказів зв'язків військових із мережею постачання газового конденсату Wintershall. Компанія повідомила Global Witness, що відкидає наші висновки.
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/stop-russian-oil/exposing-the-connections-between-wintershalls-siberian-gas-fields-and-russias-military-supply-chain/?fbclid=IwAR24-enFjvyeZlyWNLEu2_IwFCZ_xJAxGuEf_naqHdW0PWUSkLiImtxmiQo
показати весь коментар
28.04.2023 21:00 Відповісти
на Запорожской АС там уже зашкаливает
показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
Это так мило.... Американцы бы еще дали бесплатные свинцовые гробы.
показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
"Це може здатися непотрібним кроком"... ,або мають місце труднощі перекладу, або гонитва за "смаженими "новинами...
показати весь коментар
28.04.2023 21:05 Відповісти
и идентифицировать того, кто совершил атаку
показати весь коментар
28.04.2023 21:08 Відповісти
Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на сумму $2,2 млрд, в который впервые войдут ракеты большей дальности ,дальность действия которых составляет 150 км. - Ройтерс
показати весь коментар
28.04.2023 21:09 Відповісти
Можна запускати з уже наявних в Україні ракетних систем М270 та ХАЙМЕРС
показати весь коментар
28.04.2023 21:10 Відповісти
Якщо пропатчити:

https://www.wsj.com/articles/u-s-altered-himars-rocket-launchers-to-keep-ukraine-from-firing-missiles-into-russia-11670214338
показати весь коментар
28.04.2023 22:43 Відповісти
Гарантії за ЯЗ, які ми заслужили... В жопу гарантії і меморандуми всратих цивілізантів, тепер хто віддасть ЯЗ - той останній лох. Потрібно вертати ЯЗ, бо діла не буде.
показати весь коментар
28.04.2023 21:13 Відповісти
ну, этот ***** еще звезданет по "гарантам" очень нехило, имхо. тут на самом деле было или - или. получился выбрали худший вариант (зато нобелевку обмыли).
показати весь коментар
29.04.2023 00:10 Відповісти
типа их еще кто-то может втихаря подорвать....
показати весь коментар
28.04.2023 21:20 Відповісти
Украинские ыксперды же рассказывали, что любой пуск ракет будет расцениваться как объявление ядерной войны и ответный удар. А ещё рассказывали, что американцы точь-в-точь знают и отслеживают перемещение соссийского ЯО.
А тут оказывается, нужны какие-то датчики. Правда как они отличат соссийскую радиацию от якобы украинской - не понятно...
показати весь коментар
28.04.2023 21:25 Відповісти
а у американцев с головой проблемы, чтобы не понять, что Украина не сошла с ума подрывать у себя же ЯО? тем более даже если что, только последний идиот еще сомневается, что в этом случае кто-то за нас впишется. Ни кто не впишется.
Это говорит только про то, что к тому все идет.
показати весь коментар
28.04.2023 21:30 Відповісти
Датчики дозволять своєчасно висловити глибоку стурбованість.Крім того,радіаційне забруднення зараз можливе від зруйнованого медичного та машинобудівного обладнання.Важко уявити, скільки джерел випромінювання зараз втратили регулюючи контроль.
показати весь коментар
28.04.2023 22:32 Відповісти
военного захвата атомных станций видимо недостаточно - даже чтобы вытурить кацапов из магате\оон и т.п. как там говорится, если нет желания, то причин найдутся тысячи. а желание обычно появляется когда уже поздно.
показати весь коментар
28.04.2023 23:49 Відповісти
Госдеп натякає на використанні кацапами ядерної зброї.
показати весь коментар
29.04.2023 00:30 Відповісти
Ще раз: де ленд-ліз, "дружок" з лівацьким кодлом ?

Ось так: мало істуканчик припрошував х**ла до агресії, вистрибував і пританцьовував.
Спрацювало.

Тепер іде ще далі. Причому - абсолютно прямо запрошує рашку до ядерної агресії на території України.

А що їм ? Українців та Україну їм не жаль. Як, завжди чужими руками жар загрібають та працюють на свої інтереси.

Цинізм зашкалює. Але й це не дійде до сектантів.

Головне, не припиняти бити поклони недієздатному.
показати весь коментар
29.04.2023 01:35 Відповісти
 
 