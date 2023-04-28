США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT
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Сполучені Штати оснащують Україну датчиками, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише The New York Times.
Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви можна буде підтвердити.
Група підтримки ядерних аварій, або NEST, – тіньовий підрозділ експертів з атомної енергії, що перебуває у віданні агентства нацбезпеки США, – працює з Україною над розміщенням датчиків радіації, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельну радіацію.
Агентство повідомило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме змогу "характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, агентство заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без зазначення винних".
В одному зі сценаріїв Вашингтон міг би використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість неправильної ідентифікації нападника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, з огляду на відмінну особливість грибоподібної хмари. Але якщо зброю буде доставлено вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з траєкторією польоту, що відстежується, з'ясувати її походження може виявитися практично неможливо.
На думку експертів у галузі ядерної енергетики, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати Москву, оскільки вона знає, що Вашингтон може викрити так звану "операцію під фальшивим прикриттям".
Наприклад, Москва може неправдиво заявити, що Київ влаштував ядерний вибух на полі бою, щоб спробувати втягнути Захід у глибшу війну. Але теоретично, за наявності мережі датчиків, Вашингтон зможе послатися на свої аналізи ядерної атрибуції, щоб показати, що насправді стороною, яка напала, була Москва.
Будь ласка, зачекайте...
6. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучені Штати Америки та Україна будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/United_Nations_Treaty_Collection._Volume_3007._I-52241.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
Або, якщо немає пункту "обіцяють нанести ядерний удар в 1МТ по Червоній площі в Москві", то це вже і ні про що?
Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви можна буде підтвердити. Джерело: https://censor.net/ua/n3415132
У меморандумі, у разі невиконання зобов´язань, передбачено "консультації", в процесі яких підписанти мали б щось придумати...потім...коли-небудь...якщо захочуть...
, надо было сразу на брайтон-бич.
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Чомусь наші партнери беруть до уваги тільки один тип ЗМУ. Між тим, на мій погляд, біологічна зброя значно страшніша. І треба розглядати загрозу її застосування, допомагати засобами виявлення та захисту.
Родовища німецької нафтогазової компанії Wintershall в її спільних з "Газпромом" підприємствах пов'язані з постачанням палива для російської армії.
Про це йдеться в розслідуванні Global Witness та Радіо Свобода Європа.
Далеко від лінії фронту бурять газ компанії, якими спільно володіють німецька фірма Wintershall Dea та російський Газпром. Ці родовища в Західному Сибіру виробляють вуглеводень, званий газовим конденсатом, який можна використовувати для виробництва ряду видів палива, включно з дизелем. У листопаді 2022 року та січні 2023 року німецькі ЗМІ стверджували, що з газового конденсату Wintershall могло вироблятися паливо, яке використовувалося під час російських реактивних бомбардувань, у результаті яких загинули десятки мирних жителів України.
Натомість компанія Wintershall заперечує ці звинувачення та звинуватила медіа в ненаданні "конкретних" доказів зв'язку між її продукцією та російською армією.
У розслідуванні Global Witness і Радіо Свобода з використанням даних про залізничні вантажні перевезення розкривають ланцюги поставок, які з'єднують сибірські газові родовища Wintershall з російською армією.
Зазначається, що газовий конденсат із родовищ Wintershall у Західному Сибіру живить нафтопереробний завод у Салаваті, який відправляє дизель російським військовим постачальникам.
"Неможливо визначити, чи містить будь-яка бочка дизеля з Салавата газовий конденсат спільного підприємства Wintershall. Але одержувачами цього дизеля є постачальники військової частини Федеральної служби охорони (ФСО), яка відповідає за особисту охорону Володимира Путіна", - пишуть розслідувачі.
НПЗ у Салаваті управляється дочірньою компанією "Газпрому" під назвою "Газпром нафтохім Салават".
Wintershall має кілька спільних підприємств у Росії з російським "Газпромом", зокрема "Ачимгаз" і "Ахім Девелопмент". У січні 2023 року Wintershall заявив, що втручання держави означає, що його активи в Росії були "економічно експропрійовані" та пообіцяв вийти з ринку РФ Але річний звіт Wintershall від лютого демонтрує, що німецький нафтогазовий гігант все ще володіє 50% і 25% акцій цих російських компаній відповідно.
Ці спільні підприємства видобувають газовий конденсат з російських ачимовських родовищ. Наприкінці 2022 року Wintershall підтвердив, що газовий конденсат відправляється з Ачимова до дочірньої компанії "Газпрому" "Газпром переробка".
Лише за кілька місяців до початку великої війни російська армія схвалила різні дизельні продукти Салавата для військового використання. Приблизно в цей же час різко зросли залізничні поставки палива зі станції біля Салавата в прикордонні з Україною регіони. Вони тривали протягом всього часу з початку війни і знову різко зросли наприкінці 2022 року.
Аналіз Global Witness і Радіо Свобода російських державних закупівель показує, що Салаватський НПЗ у 2022 році відправляв дизпаливо безпосередньо компаніям, які мають історію військових контрактів.
Одна з фірм, яка отримувала багаторазові поставки дизпалива із Салавата в період з квітня по жовтень 2022 року, "Кедр", з 2021 року уклала кілька армійських контрактів. За останні два роки вона погодила угоди на постачання бензину та дизеля до військових частин 38953-К та 69793.
Остання входить до складу ФСО Росії, яка забезпечує особисту охорону Володимира Путіна та контролює зв'язок державних органів.
Фірма "Кедр", яка постачала агрегат, розташована в Криму. Російські ЗМІ стверджують, що він керує там мережею АЗС під торговою маркою АТАН.
Вже у березні 2023 року "Кедр" підписав контракт на постачання бензину Кримському республіканському штабу Народної гвардії. Гвардія - це колишнє воєнізоване угруповання, яке відіграло певну роль в анексії Криму, перш ніж сформувати громадську організацію, яка зараз надає підтримку російській поліції.
Також в розслідуванні наведено низку інших доказів зв'язків військових із мережею постачання газового конденсату Wintershall. Компанія повідомила Global Witness, що відкидає наші висновки.
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/stop-russian-oil/exposing-the-connections-between-wintershalls-siberian-gas-fields-and-russias-military-supply-chain/?fbclid=IwAR24-enFjvyeZlyWNLEu2_IwFCZ_xJAxGuEf_naqHdW0PWUSkLiImtxmiQo
https://www.wsj.com/articles/u-s-altered-himars-rocket-launchers-to-keep-ukraine-from-firing-missiles-into-russia-11670214338
получилсявыбрали худший вариант (зато нобелевку обмыли).
А тут оказывается, нужны какие-то датчики. Правда как они отличат соссийскую радиацию от якобы украинской - не понятно...
Это говорит только про то, что к тому все идет.
Ось так: мало істуканчик припрошував х**ла до агресії, вистрибував і пританцьовував.
Спрацювало.
Тепер іде ще далі. Причому - абсолютно прямо запрошує рашку до ядерної агресії на території України.
А що їм ? Українців та Україну їм не жаль. Як, завжди чужими руками жар загрібають та працюють на свої інтереси.
Цинізм зашкалює. Але й це не дійде до сектантів.
Головне, не припиняти бити поклони недієздатному.