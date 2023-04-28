США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів, - NYT

Сполучені Штати оснащують Україну датчиками, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", про це пише The New York Times.

Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви можна буде підтвердити.

Група підтримки ядерних аварій, або NEST, – тіньовий підрозділ експертів з атомної енергії, що перебуває у віданні агентства нацбезпеки США, – працює з Україною над розміщенням датчиків радіації, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельну радіацію.

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Агентство повідомило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме змогу "характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, агентство заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без зазначення винних".

В одному зі сценаріїв Вашингтон міг би використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість неправильної ідентифікації нападника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, з огляду на відмінну особливість грибоподібної хмари. Але якщо зброю буде доставлено вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з траєкторією польоту, що відстежується, з'ясувати її походження може виявитися практично неможливо.

На думку експертів у галузі ядерної енергетики, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати Москву, оскільки вона знає, що Вашингтон може викрити так звану "операцію під фальшивим прикриттям".

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Наприклад, Москва може неправдиво заявити, що Київ влаштував ядерний вибух на полі бою, щоб спробувати втягнути Захід у глибшу війну. Але теоретично, за наявності мережі датчиків, Вашингтон зможе послатися на свої аналізи ядерної атрибуції, щоб показати, що насправді стороною, яка напала, була Москва.