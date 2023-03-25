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Новини
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Візит Сі Цзіньпіна до Росії зменшив ймовірність ядерної війни, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну, що ядерну зброю розгортати не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на слова Борреля пише Financial Times.

"За словами високого представника зовнішньої політики ЄС, візит Сі Цзіньпіна до Москви цього місяця зробив світ безпечнішим, зменшивши ймовірність того, що Володимир Путін застосує ядерну зброю", - пише видання.

Зазначається, що Жозеп Боррель сказав журналістам, що Сі Цзіньпін "дуже чітко" дав зрозуміти Путіну, що він не повинен розгортати ядерну зброю, посилаючись на мирний план Китаю щодо України з 12 пунктів, який засуджує її використання.

"Одна важлива річ полягає у тому, що цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони (китайці, - ред.) дали це зрозуміти дуже чітко", - цитує FT Борреля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Безмежна дружба" між Китаєм та Росією, схоже, має деякі межі, - Боррель

"Президент (Сі Цзіньпін, - ред.) хоче мінімізувати ризик бути пов’язаним із російським військовим втручанням", — додав він.

"Вони не беруть участі у воєнних діях, і немає жодних ознак того, що вони хочуть вступати у них".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін 20 березня здійснив візит до Росії і зустрівся з Володимиром Путіним.

Це перший візит закордонного лідера до Володимира Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії, який є підозрюваним у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

Також читайте: У МЗС Росії заявили, що ймовірність ядерного конфлікту зростає

Автор: 

путін володимир (23790) ядерна безпека (564) Сі Цзіньпін (314) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
Только Си поехал, сразу же Медведев в очередном пьяном угаре, начал грозится ЯО. Хотя до визита долгое время эту тему не поднимали.
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25.03.2023 13:01
+2
нічого той візит не зменшив - загроза буде існувати доти доки існує рашка
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25.03.2023 13:38
+1
Ну все, Китай врятував світ. Славімо його!
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25.03.2023 12:54
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Ну все, Китай врятував світ. Славімо його!
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25.03.2023 12:54 Відповісти
То хитрі вузькоглазики. Довіряти не можна ні в якому разі.
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25.03.2023 12:58 Відповісти
Щось тебе сьогодні штирить. Мооковний сік?
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25.03.2023 13:00 Відповісти
Це логічно, ядерний попіл і ядерна зима вкриє весь світ, китайців теж. Сі Цзинь Пінь теж нормально жити хоче.
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25.03.2023 12:57 Відповісти
Ядерна зима неможлива. Коли таке розраховували, то помилилися в розразунках.
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25.03.2023 13:14 Відповісти
І собака навідь зна кто її годує. Росія стає колонією Китаю.
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25.03.2023 12:58 Відповісти
Только Си поехал, сразу же Медведев в очередном пьяном угаре, начал грозится ЯО. Хотя до визита долгое время эту тему не поднимали.
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25.03.2023 13:01 Відповісти
Старі кремлівські ПЕРДУНИ розвалили єкономіку раши , повбивали массу молодих російських мужиков під маразматичним лозунгом про борьбу з нацистами У ЧУЖОЙ КРАЇНІ , і віддали рашу Китаю 🤣🤣🤣

***** мріяв увійти у історію - він увійшов - його будуть проклинати століттями
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25.03.2023 13:14 Відповісти
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25.03.2023 13:08 Відповісти
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25.03.2023 13:15 Відповісти
Дальний Восток РАШ

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/330281453_2124259674426829_8093703874914976430_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Sizfx5385HwAX944a3r&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AfC6nf7UG1b-69fqgVgKboXSB1PF28hQ1UDU333rSI-k9Q&oe=6421916A
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25.03.2023 13:16 Відповісти
Повернення до «русскіх істоков»!
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25.03.2023 13:28 Відповісти
Візит Сі Цзіньпіна до Росії зменшив ймовірність ядерної війни, - Боррель. ще би додав той Борель дещо про мир на умовах Кремля і на користь Китаю, який під видом "української кризи" намагається "осуверенити" Тайвань...
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25.03.2023 13:24 Відповісти
Перефразируя Борреля буквально- или "мирный план" Китая, или ядерная война.
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25.03.2023 13:30 Відповісти
нічого той візит не зменшив - загроза буде існувати доти доки існує рашка
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25.03.2023 13:38 Відповісти
Может наоборот.... Господа с ЕС решили сдать Украину по "мирному" плану жолтомордых тварей.
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25.03.2023 14:12 Відповісти
Може зменшив імовірність, а може збільшив ядерний потенціал Китаю. Бачили, як путлєр пригорюнився? , може Великий Пиня забрав ядерну валізку собі?
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25.03.2023 17:41 Відповісти
 
 