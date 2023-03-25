Візит Сі Цзіньпіна до Росії зменшив ймовірність ядерної війни, - Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель зазначає, що лідер Китаю Сі Цзіньпін чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну, що ядерну зброю розгортати не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на слова Борреля пише Financial Times.

"За словами високого представника зовнішньої політики ЄС, візит Сі Цзіньпіна до Москви цього місяця зробив світ безпечнішим, зменшивши ймовірність того, що Володимир Путін застосує ядерну зброю", - пише видання.

Зазначається, що Жозеп Боррель сказав журналістам, що Сі Цзіньпін "дуже чітко" дав зрозуміти Путіну, що він не повинен розгортати ядерну зброю, посилаючись на мирний план Китаю щодо України з 12 пунктів, який засуджує її використання.

"Одна важлива річ полягає у тому, що цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони (китайці, - ред.) дали це зрозуміти дуже чітко", - цитує FT Борреля.

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"Президент (Сі Цзіньпін, - ред.) хоче мінімізувати ризик бути пов’язаним із російським військовим втручанням", — додав він.

"Вони не беруть участі у воєнних діях, і немає жодних ознак того, що вони хочуть вступати у них".

Нагадаємо, Сі Цзіньпін 20 березня здійснив візит до Росії і зустрівся з Володимиром Путіним.

Це перший візит закордонного лідера до Володимира Путіна після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії, який є підозрюваним у незаконному примусовому переміщенні українських дітей.

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