У МЗС Росії заявили, що ймовірність ядерного конфлікту зростає
Імовірність ядерного конфлікту нині вища, ніж у попередні десятиліття.
Про це 22 березня заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков під час виступу на майданчику дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я не хотів би занурюватися в обговорення того, чи висока ймовірність ядерного конфлікту на сьогодні, але вона в будь-якому разі вища за все те, що ми мали впродовж останніх десятиліть, скажімо так", - цитує його слова державна російська агенція ТАСС.
Рябков додав, що США і Росія зараз не мають точок дотику, щоб обговорювати повернення Москви до Договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). "Домовлятися потрібно було раніше, зараз це вже неможливо", - сказав чиновник.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наприкінці лютого підписав закон про призупинення участі країни в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Рішення Путіна про призупинення дії СНО-3 викликало різку критику в західних столицях, попри запевнення російського МЗС у тому, що Росія продовжить виконувати інші важливі умови договору, у тому числі щодо обмежень на кількість ядерних боєголовок, що перебувають у її арсеналі, та сповіщення про випробування ракет.
Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь передбачає, що у Росії та США на бойовому чергуванні буде розміщено не більш як 1550 ядерних боєголовок на не більш ніж 700 носіях.
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Хоч їдна незогнила ядерна боєголовка лишилася?
Смерть русско-фашистским оккупантам!
Вас, гнид, ніхто не боїться, так можете своєму орку-начальнику і передать.
Бо краще вмерти від ядерної зими, ніж здатися оркам в полон.
Кто знал ...
У срущего-в-чемодан есть, у он-вам-недимона есть, у оленевода есть, у герасима есть (его даже с животным пустят - с Му-му), ну ********* и писькофа может быть пустят.
А у этого рябкова-хуйкова есть место в бункере? У его жены, тёщи?
У миллионов рябковых-хуйковых есть места в бункере?
Може б, ви, москалі, спробували якусь нову страшилку придумати, га ?!
на заклик рябка́! 😂😂😂
тобто хто саме і навіщо запустить ядерну ракету.
Хтозна, чи напав би гітлер, якби не сталося пакта молотова-рібентропа.
Однозначно не так все просто з причинами 1 світової війни, враховуючи що там замішані србські братушкі, які форева на підсосі у рашки.
Стопудово бабло на бінладеновський тероризм йшло з кремля.
Вгадайте з двох разів хто годує північнокорейського дегенерата.
І так далі, і так далі. Не стане рашки - не стане і світових конфліктів, бо більше нікому вялічіє не давить. кетай і іран без рашки і рота не розкриють.
На заре своей суверенной автократии, гаденыш любил понтоваться как замочит всех в сортире.
Вот ему лично в бункерный сортир и прилетит.
Когда будет сидеть там в орлиной позе.
бо всіх за€бав своєю ядреною бімбою
сьогодні в метро від бомбардувань сидять українці, а завтра - мосКАЛі!