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У МЗС Росії заявили, що ймовірність ядерного конфлікту зростає

зброя,росія,ядерна

Імовірність ядерного конфлікту нині вища, ніж у попередні десятиліття.

Про це 22 березня заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков під час виступу на майданчику дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не хотів би занурюватися в обговорення того, чи висока ймовірність ядерного конфлікту на сьогодні, але вона в будь-якому разі вища за все те, що ми мали впродовж останніх десятиліть, скажімо так", - цитує його слова державна російська агенція ТАСС.

Рябков додав, що США і Росія зараз не мають точок дотику, щоб обговорювати повернення Москви до Договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). "Домовлятися потрібно було раніше, зараз це вже неможливо", - сказав чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болтон: Після виходу РФ з СНО-ІІІ потрібна нова схема глобального ядерного стримування

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наприкінці лютого підписав закон про призупинення участі країни в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Рішення Путіна про призупинення дії СНО-3 викликало різку критику в західних столицях, попри запевнення російського МЗС у тому, що Росія продовжить виконувати інші важливі умови договору, у тому числі щодо обмежень на кількість ядерних боєголовок, що перебувають у її арсеналі, та сповіщення про випробування ракет.

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь передбачає, що у Росії та США на бойовому чергуванні буде розміщено не більш як 1550 ядерних боєголовок на не більш ніж 700 носіях.

Автор: 

МЗС рф (959) ядерна зброя (1145) ядерна безпека (559)


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Топ коментарі
+64
Якщо перекласти пугалку рябкова, то вона звучить так "ми не можемо перемогти Україну на полі бою, бо США дає їм зброю, не давайте їм зброю і віддайте Україну нам, а то ми застосуємо десь ядерну зброю". Пішли кацапи нах. і ще раз нах. Ми, українці готові до всього - до ракет, снарядів і навіть бомб, але ми не готові стати вашими васалами, вашими рабами як це було колись, коли ми були в окупації. Вроля, або смерть.
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22.03.2023 19:39
+57
€банутым нет покоя. Мы это знаем, проходили. Издыхают, судя по всему, конвульсируют. Выдержим!
Смерть русско-фашистским оккупантам!
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22.03.2023 19:39
+45
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22.03.2023 19:36
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... ще труп миротворця сі не охолов...
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22.03.2023 19:35 Відповісти
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22.03.2023 19:36 Відповісти
так веселіше ж ?
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22.03.2023 23:01 Відповісти
Тепер вони в житлові будинки Маасквы не гексоген будуть закладати, а ядерні заряди?
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22.03.2023 19:37 Відповісти
Да, скажут что это взорвался английский снаряд с обедненным ураном.
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23.03.2023 10:45 Відповісти
Ге ж, ге ж...
Хоч їдна незогнила ядерна боєголовка лишилася?
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22.03.2023 19:38 Відповісти
€банутым нет покоя. Мы это знаем, проходили. Издыхают, судя по всему, конвульсируют. Выдержим!
Смерть русско-фашистским оккупантам!
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Та якщо верески Соловйова послухати ,то ці заяви взагалі шепіт дитячий))
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22.03.2023 20:37 Відповісти
У МЗС Росії заявили, що ймовірність ядерного конфлікту зростає - зговорилися Пу з Сі
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22.03.2023 19:39 Відповісти
3,14-Здаболи! Кацапи добре знають якої глибини вирва буде на місці масквабаду після удару ракетами Трайдент-2 з термоядерними боєголовками по 14 штук в кожній ракеті Достатньо одного залпу усіма ракетами з одного підводного човна класу "Огайо" щоб про існування московії забули як про страшний сон. Кацапи про що мова? Яке підвищення ризику? Вас потвор розпорошать на атоми моментально!
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22.03.2023 20:27 Відповісти
Škoda šo karasi na "moskovskom more" let 170 budut ne sjedobnymi
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22.03.2023 20:58 Відповісти
Если массово начнут запускать ядерные ракеты, нам и всему миру не придется радоваться от уничтоженной Москвы. Это будет глобальный пис-дец! Потому давайте не так оптимистично.
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22.03.2023 23:52 Відповісти
З підключенням, таріщ старший сєржант піздаболов!
Вас, гнид, ніхто не боїться, так можете своєму орку-начальнику і передать.
Бо краще вмерти від ядерної зими, ніж здатися оркам в полон.
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23.03.2023 10:46 Відповісти
ПуСі домовилися....: далі домовлятися та спільно шантажувати.....
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23.03.2023 10:34 Відповісти
Пацани загралися...і це на очах всього світу...
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Якщо перекласти пугалку рябкова, то вона звучить так "ми не можемо перемогти Україну на полі бою, бо США дає їм зброю, не давайте їм зброю і віддайте Україну нам, а то ми застосуємо десь ядерну зброю". Пішли кацапи нах. і ще раз нах. Ми, українці готові до всього - до ракет, снарядів і навіть бомб, але ми не готові стати вашими васалами, вашими рабами як це було колись, коли ми були в окупації. Вроля, або смерть.
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22.03.2023 19:39 Відповісти
Быть вассалами у лаптеногих приматов это недопустимо - история не простит...
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22.03.2023 22:29 Відповісти
Все правильно крім одного - справжні Українці рабами ніколи не були!
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23.03.2023 08:39 Відповісти
Зростає лише ймовірність ядерного шантажу який часто відбувається після чергової поразки росії.
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22.03.2023 19:41 Відповісти
Це їх "старая пєсня о главном", знову на понти беруть. Видно від СІ не отримали очікуваного і стали бикувати.
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22.03.2023 19:55 Відповісти
..Ви ще скажіть, що в цьому винні всі, окрім вас, тварюки!!!
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22.03.2023 19:42 Відповісти
Это называется ядерный терроризм **********.
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22.03.2023 19:44 Відповісти
о , почалось знов , лякають тим гівном що ще до 2000-х вже було протерміноване
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22.03.2023 19:44 Відповісти
Хороший знак....орки всегда начинают ныть про ЯО когда осозгают надвигающуюся жопу (наступление ВСУ)
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22.03.2023 19:45 Відповісти
Добре,що кацапи так вважають! В любому випадку московітські нелюди згорять і це буде величезне позбавлення земної кулі від плісняви ,що гадить природі! Нажаль,загинуть цілі цивілізації, але й рашизи буде похований навічно!!!
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22.03.2023 19:46 Відповісти
Учитывая сколько ракет X 59 падает при запуске с бомбардировщиков в каспийское море.....шанс шо ракета с ЯО упадёт на территории самой РФ просто ниеический
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22.03.2023 19:47 Відповісти
Це як в сільському клубі бику набили їбло а він каже що зараз прийде з татом і старшим братом. В результаті ********* всіх трьох.
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22.03.2023 19:49 Відповісти
Карикатура на Гитлера, 1943 год.
Кто знал ...

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22.03.2023 19:49 Відповісти
Кацапы, а у вас у всех есть место в бункере?
У срущего-в-чемодан есть, у он-вам-недимона есть, у оленевода есть, у герасима есть (его даже с животным пустят - с Му-му), ну ********* и писькофа может быть пустят.
А у этого рябкова-хуйкова есть место в бункере? У его жены, тёщи?
У миллионов рябковых-хуйковых есть места в бункере?
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22.03.2023 19:49 Відповісти
Россияне смертники, если ядерная война, но чет меня это не радует. Даже если раздолбят только россию, радиация будет всюду. И жить вряд ли многие будут по всему миру.
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22.03.2023 23:58 Відповісти
Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову. (с)

Може б, ви, москалі, спробували якусь нову страшилку придумати, га ?!
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22.03.2023 19:51 Відповісти
Сі уїхав Пу заскиглив
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22.03.2023 19:52 Відповісти
Чим більше кацапи махають ядрьоною бонбою, тим більш охоче Захід допомогає Україні. Зараз би ще Онвамнєдімон висказався на додачу...
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22.03.2023 19:53 Відповісти
За ним не заіржавіє, "накатіт" і видасть "перли".
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22.03.2023 19:58 Відповісти
Это тот Рябков, который требовал от НАТО собирать манатки на границы 97-го года, а теперь Финляндия и Швеция почти в НАТО)))
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22.03.2023 20:01 Відповісти
Так, десятки країн НАТО мали вийти з НАТО

на заклик рябка́! 😂😂😂
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22.03.2023 20:09 Відповісти
чекайте...ще не вечір, дайте проспатися жиріновскому-2.....
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23.03.2023 10:39 Відповісти
Та не пішли б вони на ЙУХ.
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22.03.2023 20:01 Відповісти
Значить краснопузий дзінь дзінь давати ***** зброю не буде
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22.03.2023 20:03 Відповісти
Нервують курви, ох як нервують!)
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22.03.2023 20:04 Відповісти
A ви розслабтеся, шановний. Пам'ятаю десь нещодавно читав заяву Америки - вистачить, що зауважимо хоч якесь ворушіння поблизу шахт ядерних ракет...
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22.03.2023 21:05 Відповісти
Упырь усатый бульбофюрер грозит применить совместно с ************ ЯО, если у нас будет снаряды с обеденным ураном для защиты от оккупантов. Это такие гарантии безопасности от маньяков. Оно не соображает, что угрозы и уговоры маньяка сдаться равносильна самоубийству жертвы, поэтому идите нахер упыри. Воля або смерть.
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22.03.2023 20:05 Відповісти
тогда бульбеныки будут стерты с лица земли.)))с этими никто панькаться не будет,разхерачат бульбаленд за сутки.
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22.03.2023 20:20 Відповісти
Гангстери, яких накрила поліція коли ті грабували банк, заявили що тепер ймовірність перестрілки зростає...
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22.03.2023 20:07 Відповісти
* ескалація * кричали грабіжники, коли їх намагались затримати, ескалація конфлікту!
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22.03.2023 20:09 Відповісти
Шкода, що кацапський МЗС як завжди не описав конкретний сценарій,

тобто хто саме і навіщо запустить ядерну ракету.
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22.03.2023 20:07 Відповісти
Что-то они опять взялись пугать просроченой дубиной
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22.03.2023 20:11 Відповісти
Там же Курськ чи Вороніж був готовий прийняти нещодавно, ось з них і починайте, виродки
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22.03.2023 20:14 Відповісти
бомбить Воронеж свиноцабаки ссутся...!!!
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22.03.2023 20:25 Відповісти
В ******** період, місцезнаходження всіх виродків еліти **********, які жирують на Заході, можна взяти під контроль і у випадку застосування навіть тактичної ЯЗ по Україні вирізати їх під нуль. Бандерівці не кровожерливі, просто справедливі...
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22.03.2023 20:28 Відповісти
не тільки еліти, але всіх носіїв кацапського громадянства, яак добрих так і поганих
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22.03.2023 20:40 Відповісти
всіх кацапи мають бути анігільовані. Вони причина стражлдань українськогто народу
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22.03.2023 20:39 Відповісти
Вони причина страждань всього світу.
Хтозна, чи напав би гітлер, якби не сталося пакта молотова-рібентропа.
Однозначно не так все просто з причинами 1 світової війни, враховуючи що там замішані србські братушкі, які форева на підсосі у рашки.
Стопудово бабло на бінладеновський тероризм йшло з кремля.
Вгадайте з двох разів хто годує північнокорейського дегенерата.

І так далі, і так далі. Не стане рашки - не стане і світових конфліктів, бо більше нікому вялічіє не давить. кетай і іран без рашки і рота не розкриють.
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23.03.2023 10:51 Відповісти
ублюдки рашистские!от вас даже ядерной пыли не останется!
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22.03.2023 20:41 Відповісти
Кацапня - сосать и плакать. Можете пугать ЯО всех кого угодно, если хотите сдохнуть.
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22.03.2023 21:16 Відповісти
На фоні ядерних погроз фіфа уефа вирішили взять кацапів до кубків
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22.03.2023 21:18 Відповісти
ПУТИНА НЕОБХОДИМО НАКАЗАТЬ ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО !!!
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22.03.2023 21:31 Відповісти
А другие - это Китай.
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22.03.2023 21:42 Відповісти
А В КНР ДЖЕКИ ЧАНА ГЛАВОЙ ПОСТАВИТЬ !)
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22.03.2023 22:03 Відповісти
В переводе на человеческий это означает, что с хотелками к китайцам не получилось, и пуйло опять взялось за старое - потрясти вялой ракетой.
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22.03.2023 21:44 Відповісти
Давай давай вова бункерный, дерзай.
На заре своей суверенной автократии, гаденыш любил понтоваться как замочит всех в сортире.
Вот ему лично в бункерный сортир и прилетит.
Когда будет сидеть там в орлиной позе.
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22.03.2023 21:49 Відповісти
Значить у кацапів справи зовсім хренові.
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22.03.2023 21:53 Відповісти
Як тільки русня починає отримувати *****, одразу заводить шарманку про "ящерную бонбу"
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22.03.2023 22:23 Відповісти
Уже из разряда народных примет
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23.03.2023 00:50 Відповісти
Русский гопник как обычно:"я психический-держите меня семеро". А когда получит в зубы-сразу успокаиваеться и притихает. Других методов лечения нет
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22.03.2023 22:24 Відповісти
Кацапня пугает мир ядреной голой жопой
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22.03.2023 22:31 Відповісти
Та х....й з ними, з тими москалями !
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22.03.2023 22:37 Відповісти
Пугать можете своих лохов, в США лохов нет...
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22.03.2023 23:06 Відповісти
Давайте подумаем, с учетом спутников и про чего, у кого боеголовки попадут точнее в шахты ракет, и какую воду после этого может сливать парашка, с остатками своего населения
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22.03.2023 23:08 Відповісти
Значить обісрались знову
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22.03.2023 23:23 Відповісти
Осталось развенчать последний кацапскосовковый миф. Миф о мощи яо кацапии. Да, возможно против страны без Яо это весомо, но против стран НАТО, такое себе
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23.03.2023 00:49 Відповісти
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23.03.2023 01:13 Відповісти
та стреляй да не п&зди вже
бо всіх за€бав своєю ядреною бімбою
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23.03.2023 01:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=9XwV0Pi-4Xg&ab_channel=alekccurt Послушайте песню Игоря Талькова, насколько точно он отобразил сущность этой гнилой недоимперии.
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23.03.2023 02:17 Відповісти
повністю погоджуюсь з мосКАЛями! серія книг "Метро" мосКАЛя глуховського є пророчою! на місці п е д е р а ц і ї буде "раДіААктІвниЙ пЄпЄл"!

сьогодні в метро від бомбардувань сидять українці, а завтра - мосКАЛі!
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23.03.2023 03:06 Відповісти
Ой...
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23.03.2023 03:52 Відповісти
Пусть они не Запад этим пугают, а сами испугаются.
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23.03.2023 05:02 Відповісти
В такому випадку китайці ненадовго стануть піднебесними, а потім отримають-таки копалини кацапів з кацапами вкупі. А якщо серйозно, то відповідальність за витік уйла з договору має нести і його стратегічний партнер.
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23.03.2023 06:04 Відповісти
..вероятность ядерного удара=исчезновение мацковии с карты мира...Можем попробовать.
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23.03.2023 07:15 Відповісти
Ми- НІ, бо відмовились від ядерної зброї та не маємо її, а от країни що мають цю зброю навряд чи залишаться у сторонці якщо на це зважится Московія. Бо у випадку використання її проти НЕ ядерної держави, да тієї що відмовилась від ядерної зброї на користь агресора, та ще й при агресії з боку ядерної країни не маючої нападу на себе, УВЕСЬ світ, усі країни забажають мати її на озброєні будь якими засобами задля самозахисту. І НІШО вже не зупинить цього, НІЯКИ обіцянки "ніколи" та "нізащо" з боку ядерних країн. А це буди означати не просто світову війну, а повний хаос та війну усіх з усіма між тими, хто її має, з тими, хто її бажає мати бо приклад Рашки повністю зруйнує основи права у цьому питанні та приведе до анархії. Тож єдиним способом цього недопустити дійсно буде миттєве знищення РоССії разом з її арсеналом, щоб продемонструвати світу що в нього все ж таки є захист від подібних неадекватних власників ядерної зброї і не треба усім її мати на озброєні!!! Тож ДУЖЕ сумніваюсь що хоч колись Кремль дозволить собі те чим погрожує, бо УСІ ХОЧУТЬ ЖИТИ, навіть неадекватні рашисти!!!
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23.03.2023 10:26 Відповісти
ядерна загроза зростає, варонєж має починати панікувати бо будуть дамбіть, восімь лєт, жостка
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23.03.2023 08:19 Відповісти
Просто вражає як псевдодіпломат МІС Московії називає нехтування міжнародними угодами та нормами міжнародного закріпленими у Статуті ООН та затвердженими його країною документами які порушила розповідає про "раніше треба було домовлятися"! Це все одно як злочинець буде розповідати суддям, що "треба було раніше з ним узгоджувати" закони які він порушив як громадянин країни! Чим далі продовжують рашисти нести несенітницю, тим більше світ переконується що більшого брехуна, злочинця та нациста ніж РоССія і роССіяни у світі не існує!!!
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23.03.2023 10:09 Відповісти
Ти не уважний, бо казали й не раз, а більше за всіх Джонсон, чим і примушував партнерів по НАТО, особливо Німеччину та США, розпочати постачання тяжкої зброї Україні для захисту та перемоги над агресором, що й розпочалось наприкінці травня минулого року і обіцяють виконувати до перемоги України над РоССією та після, для гарантії не повторення нападу у майбутньому!!!
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23.03.2023 10:30 Відповісти
Меморандум - це заява про наміри. Обіцянка, запевнення без жодних гарантій, іншими словами. Правова неграмотність в міжнародних питаннях тодішніх українських керівників призвела до того, що НІХТО не удосужився хоча б укласти договори з країнами-підписантами про конкретні ГАРАНТІЇ. От тоді можна було б апелювати до Будапештських угод. До речі, Верховна Рада України Будапештський меморандум так і не ратифікувала.
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23.03.2023 12:49 Відповісти
skil'ky mojna lyakaty yadernou zbroeu? chym pomerty vid yaderky girshe za smert' vid tortur, za rozstril, vid vybuhu artylerii, chy vid raku v lijku?? navpaky, vid yaderky pomerty krash4e, bo todi i vam, *******, distanet'sya!
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23.03.2023 13:14 Відповісти
 
 