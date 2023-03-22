У МЗС Росії заявили, що ймовірність ядерного конфлікту зростає

Імовірність ядерного конфлікту нині вища, ніж у попередні десятиліття.

Про це 22 березня заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков під час виступу на майданчику дискусійного клубу "Валдай", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я не хотів би занурюватися в обговорення того, чи висока ймовірність ядерного конфлікту на сьогодні, але вона в будь-якому разі вища за все те, що ми мали впродовж останніх десятиліть, скажімо так", - цитує його слова державна російська агенція ТАСС.

Рябков додав, що США і Росія зараз не мають точок дотику, щоб обговорювати повернення Москви до Договору щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО). "Домовлятися потрібно було раніше, зараз це вже неможливо", - сказав чиновник.

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Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін наприкінці лютого підписав закон про призупинення участі країни в договорі зі США щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Рішення Путіна про призупинення дії СНО-3 викликало різку критику в західних столицях, попри запевнення російського МЗС у тому, що Росія продовжить виконувати інші важливі умови договору, у тому числі щодо обмежень на кількість ядерних боєголовок, що перебувають у її арсеналі, та сповіщення про випробування ракет.

Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь передбачає, що у Росії та США на бойовому чергуванні буде розміщено не більш як 1550 ядерних боєголовок на не більш ніж 700 носіях.