В МИД России заявили, что вероятность ядерного конфликта растет
Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем в предыдущие десятилетия.
Об этом 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодняшний день, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так", - цитирует его слова государственное российское агентство ТАСС.
Рябков добавил, что США и Россия сейчас не имеют точек соприкосновения, чтобы обсуждать возвращение Москвы к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). "Договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", – сказал чиновник.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин в конце февраля подписал закон о приостановлении участия страны в договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.
Решение Путина о приостановлении действия СНВ-3 вызвало резкую критику в западных столицах, несмотря на заверения российского МИД в том, что Россия продолжит выполнять другие важные условия договора, в том числе относительно ограничений на количество находящихся в ее арсенале ядерных боеголовок и уведомления о испытании ракет.
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений предусматривает, что в России и США на боевом дежурстве будет размещено не более 1550 ядерных боеголовок на не более 700 носителях.
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Хоч їдна незогнила ядерна боєголовка лишилася?
Смерть русско-фашистским оккупантам!
Вас, гнид, ніхто не боїться, так можете своєму орку-начальнику і передать.
Бо краще вмерти від ядерної зими, ніж здатися оркам в полон.
Кто знал ...
У срущего-в-чемодан есть, у он-вам-недимона есть, у оленевода есть, у герасима есть (его даже с животным пустят - с Му-му), ну ********* и писькофа может быть пустят.
А у этого рябкова-хуйкова есть место в бункере? У его жены, тёщи?
У миллионов рябковых-хуйковых есть места в бункере?
Може б, ви, москалі, спробували якусь нову страшилку придумати, га ?!
на заклик рябка́! 😂😂😂
тобто хто саме і навіщо запустить ядерну ракету.
Хтозна, чи напав би гітлер, якби не сталося пакта молотова-рібентропа.
Однозначно не так все просто з причинами 1 світової війни, враховуючи що там замішані србські братушкі, які форева на підсосі у рашки.
Стопудово бабло на бінладеновський тероризм йшло з кремля.
Вгадайте з двох разів хто годує північнокорейського дегенерата.
І так далі, і так далі. Не стане рашки - не стане і світових конфліктів, бо більше нікому вялічіє не давить. кетай і іран без рашки і рота не розкриють.
На заре своей суверенной автократии, гаденыш любил понтоваться как замочит всех в сортире.
Вот ему лично в бункерный сортир и прилетит.
Когда будет сидеть там в орлиной позе.
бо всіх за€бав своєю ядреною бімбою
сьогодні в метро від бомбардувань сидять українці, а завтра - мосКАЛі!