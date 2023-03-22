В МИД России заявили, что вероятность ядерного конфликта растет

Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем в предыдущие десятилетия.

Об этом 22 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта на сегодняшний день, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий, скажем так", - цитирует его слова государственное российское агентство ТАСС.

Рябков добавил, что США и Россия сейчас не имеют точек соприкосновения, чтобы обсуждать возвращение Москвы к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ). "Договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно", – сказал чиновник.

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Напомним, российский диктатор Владимир Путин в конце февраля подписал закон о приостановлении участия страны в договоре с США по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Решение Путина о приостановлении действия СНВ-3 вызвало резкую критику в западных столицах, несмотря на заверения российского МИД в том, что Россия продолжит выполнять другие важные условия договора, в том числе относительно ограничений на количество находящихся в ее арсенале ядерных боеголовок и уведомления о испытании ракет.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений предусматривает, что в России и США на боевом дежурстве будет размещено не более 1550 ядерных боеголовок на не более 700 носителях.