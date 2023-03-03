Кремль "ядерным шантажом" стремится замедлить военную поддержку Украины, – ISW

Россия использует приостановку своего участия в договоре о ядерных вооружениях и страхе Запада перед ядерной эскалацией для замедления военной поддержки Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В институте напомнили, что 2 марта на саммите G20 в Нью-Дели государственный секретарь США Энтони Блинкен коротко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о приостановлении РФ договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Госсекретарь сообщил, что он призвал Лаврова отменить приостановление Россией 28 февраля этого договора.

Блинкен выразил готовность США сотрудничать с Россией в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями независимо от статуса войны в Украине и отношений между США и Россией.

Госсекретарь США также призвал РФ прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного американца Пола Уилана.

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Аналитики ISW считают, что российские официальные лица вряд ли будут продолжать содержательные дискуссии о возобновлении действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По-прежнему крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, но регулярно выступает с мало правдоподобными угрозами ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад".

Аналитики ISW считают, что российские официальные лица вряд ли будут продолжать содержательные дискуссии по возобновлению действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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