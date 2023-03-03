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Кремль "ядерным шантажом" стремится замедлить военную поддержку Украины, – ISW

ядерний,шантаж

Россия использует приостановку своего участия в договоре о ядерных вооружениях и страхе Запада перед ядерной эскалацией для замедления военной поддержки Украины.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В институте напомнили, что 2 марта на саммите G20 в Нью-Дели государственный секретарь США Энтони Блинкен коротко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым о приостановлении РФ договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Госсекретарь сообщил, что он призвал Лаврова отменить приостановление Россией 28 февраля этого договора.

Блинкен выразил готовность США сотрудничать с Россией в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями независимо от статуса войны в Украине и отношений между США и Россией.

Госсекретарь США также призвал РФ прекратить войну в Украине, сесть за стол переговоров и освободить задержанного американца Пола Уилана.

Читайте: Новый пакет помощи от США на 400 млн долл. будет содержать боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, - Reuters

Аналитики ISW считают, что российские официальные лица вряд ли будут продолжать содержательные дискуссии о возобновлении действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По-прежнему крайне маловероятно, что Кремль применит ядерное оружие, но регулярно выступает с мало правдоподобными угрозами ядерной эскалации, пытаясь запугать Запад".

Аналитики ISW считают, что российские официальные лица вряд ли будут продолжать содержательные дискуссии по возобновлению действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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россия (96018) США (27043) ядерная безопасность (496)


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там наверное и бомбы ядерные надувные. кореец хоть иногда стреляет, что боялися та не насміхалися, а эти только языком ляпают.
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03.03.2023 06:27 Ответить
Невже рашисти не знають, що їх ядерні ракети після старту "упадуть" на свою територію, недарма сотні супутників постійно висять над рашею. Знають суки, але залякують простий люд.
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03.03.2023 07:24 Ответить
тодi необхiдно просто повернути Украiнi ядерну зброю,котра була вилучена з пiдписанням будапештського меморандуму.
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03.03.2023 07:37 Ответить
Залякати вже не вийде.а залякування то сигнал для ще більшого поповнення Зброї для ЗСУ
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03.03.2023 11:25 Ответить
 
 