Визит Си Цзиньпина в Россию снизил вероятность ядерной войны, - Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отмечает, что лидер Китая Си Цзиньпин четко дал понять Владимиру Путину, что ядерное оружие разворачивать не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова Борреля пишет Financial Times.

"По словам высокого представителя внешней политики ЕС, визит Си Цзиньпина в Москву в этом месяце сделал мир более безопасным, уменьшив вероятность того, что Владимир Путин применит ядерное оружие", - пишет издание.

Отмечается, что Жозеп Боррель сказал журналистам, что Си Цзиньпин "очень четко" дал понять Путину, что он не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на мирный план Китая по Украине из 12 пунктов, осуждающий его использование.

"Одна важная вещь состоит в том, что этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они (китайцы, – ред.) дали это понять очень четко", – цитирует FT Борреля.

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"Президент (Си Цзиньпин, – ред.) хочет минимизировать риск быть связанным с российским военным вмешательством", — добавил он.

"Они не участвуют в военных действиях, и нет никаких признаков того, что они хотят вступать в них".

Напомним, Си Цзиньпин 20 марта совершил визит в Россию и встретился с Владимиром Путиным.

Это первый визит зарубежного лидера к Владимиру Путину после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России, подозреваемого в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

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