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Новости
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Визит Си Цзиньпина в Россию снизил вероятность ядерной войны, - Боррель

боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отмечает, что лидер Китая Си Цзиньпин четко дал понять Владимиру Путину, что ядерное оружие разворачивать не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова Борреля пишет Financial Times.

"По словам высокого представителя внешней политики ЕС, визит Си Цзиньпина в Москву в этом месяце сделал мир более безопасным, уменьшив вероятность того, что Владимир Путин применит ядерное оружие", - пишет издание.

Отмечается, что Жозеп Боррель сказал журналистам, что Си Цзиньпин "очень четко" дал понять Путину, что он не должен разворачивать ядерное оружие, ссылаясь на мирный план Китая по Украине из 12 пунктов, осуждающий его использование.

"Одна важная вещь состоит в том, что этот визит уменьшает риск ядерной войны, и они (китайцы, – ред.) дали это понять очень четко", – цитирует FT Борреля.

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"Президент (Си Цзиньпин, – ред.) хочет минимизировать риск быть связанным с российским военным вмешательством", — добавил он.

"Они не участвуют в военных действиях, и нет никаких признаков того, что они хотят вступать в них".

Напомним, Си Цзиньпин 20 марта совершил визит в Россию и встретился с Владимиром Путиным.

Это первый визит зарубежного лидера к Владимиру Путину после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России, подозреваемого в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Также читайте: В МИД России заявили, что вероятность ядерного конфликта растет

путин владимир (31239) ядерная безопасность (494) Си Цзиньпин (281) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+3
Только Си поехал, сразу же Медведев в очередном пьяном угаре, начал грозится ЯО. Хотя до визита долгое время эту тему не поднимали.
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25.03.2023 13:01
+2
нічого той візит не зменшив - загроза буде існувати доти доки існує рашка
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25.03.2023 13:38
+1
Ну все, Китай врятував світ. Славімо його!
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25.03.2023 12:54
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Ну все, Китай врятував світ. Славімо його!
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25.03.2023 12:54 Ответить
То хитрі вузькоглазики. Довіряти не можна ні в якому разі.
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25.03.2023 12:58 Ответить
Щось тебе сьогодні штирить. Мооковний сік?
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25.03.2023 13:00 Ответить
Це логічно, ядерний попіл і ядерна зима вкриє весь світ, китайців теж. Сі Цзинь Пінь теж нормально жити хоче.
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25.03.2023 12:57 Ответить
Ядерна зима неможлива. Коли таке розраховували, то помилилися в розразунках.
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25.03.2023 13:14 Ответить
І собака навідь зна кто її годує. Росія стає колонією Китаю.
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25.03.2023 12:58 Ответить
Только Си поехал, сразу же Медведев в очередном пьяном угаре, начал грозится ЯО. Хотя до визита долгое время эту тему не поднимали.
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25.03.2023 13:01 Ответить
Старі кремлівські ПЕРДУНИ розвалили єкономіку раши , повбивали массу молодих російських мужиков під маразматичним лозунгом про борьбу з нацистами У ЧУЖОЙ КРАЇНІ , і віддали рашу Китаю 🤣🤣🤣

***** мріяв увійти у історію - він увійшов - його будуть проклинати століттями
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25.03.2023 13:14 Ответить
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25.03.2023 13:08 Ответить
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25.03.2023 13:15 Ответить
Дальний Восток РАШ

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/330281453_2124259674426829_8093703874914976430_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Sizfx5385HwAX944a3r&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AfC6nf7UG1b-69fqgVgKboXSB1PF28hQ1UDU333rSI-k9Q&oe=6421916A
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25.03.2023 13:16 Ответить
Повернення до «русскіх істоков»!
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25.03.2023 13:28 Ответить
Візит Сі Цзіньпіна до Росії зменшив ймовірність ядерної війни, - Боррель. ще би додав той Борель дещо про мир на умовах Кремля і на користь Китаю, який під видом "української кризи" намагається "осуверенити" Тайвань...
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25.03.2023 13:24 Ответить
Перефразируя Борреля буквально- или "мирный план" Китая, или ядерная война.
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25.03.2023 13:30 Ответить
нічого той візит не зменшив - загроза буде існувати доти доки існує рашка
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25.03.2023 13:38 Ответить
Может наоборот.... Господа с ЕС решили сдать Украину по "мирному" плану жолтомордых тварей.
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25.03.2023 14:12 Ответить
Може зменшив імовірність, а може збільшив ядерний потенціал Китаю. Бачили, як путлєр пригорюнився? , може Великий Пиня забрав ядерну валізку собі?
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25.03.2023 17:41 Ответить
 
 