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Після звільнення Криму і Донбасу знадобиться лагідна українізація, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ткаченко

Після звільнення від російської окупації Криму та частини Донецької та Луганської областей там знадобиться "лагідна українізація", вважає міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Про це Ткаченко заявив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"(Після початку повномасштабної війни. - Ред.) Українізація відбулася стрімко і без втручання держави. Згідно з тими самими соціологічними опитуваннями, здається, понад 20% населення – це величезна кількість – перейшла на спілкування українською мовою в побуті, добровільно без будь-якої лагідної чи нелагідної українізації. Українізація культурного продукту відбулася моментально. Всі театри, які мали в своїх назвах російське, від цих назв відмовилися. І мені здається, це абсолютно природній процес", – сказав міністр культури.

При цьому він зазначив, що у випадку з територіями, які перебували під російською окупацією з 2014 року, можуть знадобитися певні зусилля.

"Ми нещодавно спілкувалися з приводу Криму, які кроки потрібно робити. От там, очевидно, буде потрібна "лагідна українізація". Тому що Крим в окупації вже майже десять років, також частина Донецької і Луганської області. Тому в межах діалогу, в межах налагодження нашого розуміння наративів, якими вони користуються, наших іноді уявних конструкцій того, як думає і що робить там населення, це потребуватиме більш делікатного поступу, для того щоб українізація там відбулася", – заявив Ткаченко.

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Міністр наголосив, що цей процес потребуватиме делікатності. "Уся культурна сфера потребуватиме більшої участі материкової України в процесах, які там відбуваються. І насамперед – це мова діалогу. Не мова, що ми маємо одразу все зробити в той самий спосіб, як у Львові, а потребуватиме діалогу роз'яснення. Тому мова діалогу для деокупованих територій, на мій погляд, має бути одною з ключових", – сказав він.

Також Ткаченко повідомив, що в Україні розроблена програма популяризації української мови, але її досі не схвалили через відсутність фінансування. Вона передбачає створення мобільних застосунків, мережі безкоштовних курсів, промоцію української мови, створення україномовного культурного продукту, популяризацію української літератури, зокрема за кордоном.

"Проєкт програми розроблено, він називається "Стратегія популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова – успішна держава". Але тут є одне питання – ціна цієї програми 19,6 млрд грн", – зазначив міністр.
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Топ коментарі
+52
Тотальна "зачистка" там потрібна" Інакше все піде по новому колу!
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28.04.2023 21:08
+34
Лагідна була вже 30 років. Та шо, Сашко, пішов ти у дупу КАЛОмойше. ЖОРСТКА, як зараз у странах Балтії.
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28.04.2023 21:10
+32
какая еще лагiдна? С теми у кого есть гражданство Украины провести подтверждение гражданства, сдача экзамена. Хватит носиться с ними.
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28.04.2023 21:08
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Люди, які вибирають клоуна, повинні відповідати за свої поступки.
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29.04.2023 17:53 Відповісти
нащо лагідно, якщо можна забороною "язика", тюрмою, депортацією чи навіть розстрілом....

ну як кацапня це робила з україномовними на території України СОТНІ РОКІВ!!!!
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29.04.2023 04:45 Відповісти
Експерт з'їбався в США та закликає до геноциду, цікаво
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29.04.2023 10:43 Відповісти
А их много повылазило и давно. Сидят тут рассказывают кому как жить в Украине с флажками США, Канады и Германии Патриоты, не иначе
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30.04.2023 17:42 Відповісти
От послухаєш таких "міністрів" і зразу виникає думка-вони з роду такі ******* чи стали тепер?
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29.04.2023 05:06 Відповісти
Такое ощущение что министрами берут людей АБСОЛЮТНО непрофессиональных НО с желанием профукать миллиарды 👁️
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29.04.2023 06:46 Відповісти
Это не ощущение, а стойкая убежденность.
Некрасиво подозревать, когда вполне уверен (с) С.Е.Лец
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29.04.2023 07:16 Відповісти
Да пошёл ты на хер, козел. Ласковая уже была, пора переходить к жёсткой.
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29.04.2023 07:15 Відповісти
а може "вялікая"? або "сладєнькая"?
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29.04.2023 07:30 Відповісти
Така лагідна, як у Лаврі?
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29.04.2023 08:00 Відповісти
І ціну озвучив, гнида! Ви мені двадцять мільярдів, а я вам "українізацію", але результатів не чекайте, адже українізація "лагідна" (тобто не ефективна). А до 2030-го року і війна трохи підзабудеться і з кацапами потроху помиримось і будуть з українців знову робити "малоросів з окраїни імперії". Тим більш, з таким то керівництвом!
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29.04.2023 09:26 Відповісти
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