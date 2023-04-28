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Новини Суспільство
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перейменування (502) Укрзалізниця (2038) дерусифікація (19)

На Придніпровській залізниці дерусифікують майже пів сотні станцій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

укрзалізниця

У регіональній філії "Придніпровська залізниця" послідовно втілюють у життя Програму дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, така інформація з'явилася на офіційному порталі Придніпровської залізниці.

Зазначається, що спеціально створена робоча група визначила перелік станцій та зупинних пунктів, які потребують перейменування, склала пооб’єктний план робіт на 2023-2025 роки.

Було підготовлено й направлено місцевим органам самоврядування пропозиції щодо дерусифікації назв 43 залізничних об’єктів, розташованих у межах відповідних територіальних громад. Щодо 17 об’єктів уже отримано позитивні рішення місцевої влади.

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16 залізничних об’єктів з визначеного комісією переліку наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Херсонській та Мелітопольській державних адміністраціях, питання зміни назв залізничних об’єктів розглянуть відразу після звільнення зазначених регіонів.

Окрім того, в регіональній філії було проведено ретельну перевірку всієї технічної документації з метою виявити російськомовні й комуністичні назви районів, парків, під’їзних колій тощо та позбутися таких найменувань.

Магістраль також долучилася до заміни нумерації кілометражу головних напрямків у рамках "Залізної українізації", яку проводить "Укрзалізниця".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59% українців підтримують дерусифікацію, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
ахренеть сколько говна.
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28.04.2023 21:10
+2
десь бєлугою завила масєйчук😭
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28.04.2023 21:21
+2
Я вибачаюсь. Под это дело распилят 100-500мл.гривень. А ми с копіїчини на війско збираїмо
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28.04.2023 21:30
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ахренеть сколько говна.
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28.04.2023 21:10 Відповісти
Дійсно забагато в Україні цього кацапського лайна. Для прикладу на кожній пляшці Кока-коли виробленій в Україні вказана її адреса: 07442, Киевская обл., Броварской р-н, пгт. Большая Димерка, шоссе Санкт-Петербургское, 51-й км. Дуже неприємно таке читати особливо коли купуєш ці пляшки за кордоном. Якийсь сюр
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28.04.2023 21:41 Відповісти
Де той Санкт-Петербург і де та Велика Димерка Броварського району. Який недоумок цьому шосе дав таку назву
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28.04.2023 21:43 Відповісти
вот зачем вы мне это рассказали? Лучше я бы не знал, что в Дымерке есть такой кацапский топоним. Теперь несколько дней буду об этом думать (
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28.04.2023 23:11 Відповісти
десь бєлугою завила масєйчук😭
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28.04.2023 21:21 Відповісти
Я вибачаюсь. Под это дело распилят 100-500мл.гривень. А ми с копіїчини на війско збираїмо
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28.04.2023 21:30 Відповісти
от у мене є велике питання: а чому дерусифікація оминула старі українські міста станіслав та проскурів? от чому обов'язково треба було повернути членкинь/експерткинь, а комуняцькі, та й ще неоковирні назви, - як у випадку з івано-франківськом, залишили? ну це суто комуняцька традиція!! ну не має міст гьоте, шіллер, бальзак, золя, джойс, etc. як на мене, це вкотре свідчить про крайню обмеженість публіки, яка навіть і не задумалася, аби повернути прекрасні назви нашим двом обласним центрам...
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28.04.2023 21:39 Відповісти
"нє важна, как називаєтся станция, важна, штоб билі білєти да маскви"
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28.04.2023 22:08 Відповісти
30 км від Києва у напрямку Київ-Фастів до цих пір назва зупинки 888 км. Це така відстань від москви. Для чиновників в Укрзалізниці і в Південно-Західній залізниці москва - столиця і центр Всесвіту.
https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/?gid=1&rid=1
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28.04.2023 22:41 Відповісти
Перший крок зроблено
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29.04.2023 00:08 Відповісти
Цікава інформація "Як повідомили в Херсонській та Мелітопольській державних адміністраціях, питання зміни назв залізничних об'єктів розглянуть відразу після звільнення зазначених регіонів".Держадмінистрація-це чиновники,мери,депутати.Херсон деокупований,Мелітополь під окупацією.Виходить що вони кинули людей на призволяще та втикли.Як далі можна довіряти тиким?
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29.04.2023 07:45 Відповісти
 
 