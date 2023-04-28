На Чернігівщині 450 домогосподарств залишаються підтопленими, - ОВА

На Чернігівщині 450 домогосподарств залишаються підтопленими, однак рівень води у річках знизився.

Про це повідомив в ефірі телемарафону начальник Чернігівскої ОВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Всього по Чернігівській області зараз залишаються підтопленими близько 450 домогосподарств, по Чернігову підтоплених домогосподарств немає. Сьогодні відмічається підняття рівня води в межах міського пляжу плюс 7 см, в інших районах області відмічається зниження рівня води, тому ми очікуємо, що найближчими днями почнеться зниження рівня води в Десні навколо міста", - розповів Брижинський.

Нагадаємо, в Україні тривають найбільші за останні 50 років повені.

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