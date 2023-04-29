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Окупанти обстріляли Білозерку, загинула жінка, - Херсонська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Російські окупанти обстріляли Білозерку на Херсонщині, одна людина загинула.

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна. Також пошкоджено декілька приватних будинків. На місцях влучань снарядів виникли пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула. Тіло 57-річної жінки без ознак життя знайшли під завалами власного будинку після ліквідації пожежі.

Ще троє осіб дістали поранення. Двом людям допомогу медики надали на місці, ще одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.

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Автор: Володимир Янченко
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