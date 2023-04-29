Трюдо та фон дер Ляєн обговорили підтримку України
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Канада та Європейський Союз продовжать спільно підтримувати Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
"Минулого місяця під час її візиту до Канади, ми з президентом фон дер Ляєн обговорили підтримку України та українців. Вчора ми продовжили цю розмову й наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо українцям усю необхідну їм підтримку", - заявив Трюдо.
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@ods16ukr
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1 год
Які ***** #F16ForUkraine ? Це пи*да.
Нам донатити ніхто вже не хоче.
Скоро залишимося сам на сам.
"Лайдинен рассказал в передаче Ringvaade на канале ETV, что из-за скандала с деньгами НКО "Слава Украине" пожертвования от жителей Эстонии сократились практически до нуля. По его словам, подобные и даже более крупные скандалы происходят и с иностранными организациями."
"Лайдинен также рассказал, что во всех государственных учреждениях Украины, даже в военное время, распространена практика, когда высокопоставленные чиновники и командиры продают пожертвованные товары, например, подразделению, которое также в них нуждается." ЖРІТЬ!