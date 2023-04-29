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Трюдо Джастін (288) фон дер Ляєн Урсула (516)

Трюдо та фон дер Ляєн обговорили підтримку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трюдо,джастін

Канада та Європейський Союз продовжать спільно підтримувати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написав прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після розмови із президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Минулого місяця під час її візиту до Канади, ми з президентом фон дер Ляєн обговорили підтримку України та українців. Вчора ми продовжили цю розмову й наші погляди досі збігаються. Ми й надалі забезпечуватимемо українцям усю необхідну їм підтримку", - заявив Трюдо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Успішна агресія РФ проти України може надихнути інші країни "перемалювати карту", - Трюдо

Автор: Роман Свиридович
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Говорити ми можемо. А якщо, в бій, одна Україна.
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29.04.2023 00:57 Відповісти
От винта.
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29.04.2023 01:03 Відповісти
ї

@ods16ukr

·

1 год

Які ***** #F16ForUkraine ? Це пи*да.

Нам донатити ніхто вже не хоче.

Скоро залишимося сам на сам.


"Лайдинен рассказал в передаче Ringvaade на канале ETV, что из-за скандала с деньгами НКО "Слава Украине" пожертвования от жителей Эстонии сократились практически до нуля. По его словам, подобные и даже более крупные скандалы происходят и с иностранными организациями."

"Лайдинен также рассказал, что во всех государственных учреждениях Украины, даже в военное время, распространена практика, когда высокопоставленные чиновники и командиры продают пожертвованные товары, например, подразделению, которое также в них нуждается." ЖРІТЬ!

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29.04.2023 01:04 Відповісти
Видали думку і напиши зрозуміліше.
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29.04.2023 01:11 Відповісти
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29.04.2023 03:07 Відповісти
Трюдо? Я, розумію, що не твій конфлікт. Поки що. Міг би і більше.
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29.04.2023 01:43 Відповісти
 
 