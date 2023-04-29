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Зеленський про постачання зброї Україні: Були моменти, коли нас підводили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Під час повномасштабної війни були моменти, коли країни підводили нас із наданням військової допомоги, коли Україна розраховувала на ту чи іншу підтримку, якої в результаті не сталося.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На війні дуже важливо все робити вчасно. І розраховувати на тих, хто тобі, щось пообіцяв або дав слово. На цій війні в нас були моменти, коли нас підводили. Я хочу подякувати, що цього не було з вашими країнами (Зеленський спілкувався із фінськими, шведськими, данськими і норвезькими журналістами. - Ред.)", - розповів президент.

При цьому він не вказав, про які саме країни і допомогу йдеться.

"Це важливо. Коли хтось тебе підводить - це впливає на той тягар (необхідної військової допомоги. - Ред.). Тому що ти обіцяєш країні, яка своєю чергою бореться за спільні цінності. І країни розуміють - те, що ти сказав країні дуже потрібно. Але це комплексна історія. Жодна з країн присутніх тут, або десь не може повністю забезпечити Україну. Це зрозуміло, бо це сучасна війна, масштабу якої не було, я маю на увазі гібриду, а саме масштабу застосування різних технологій. Тому це складна війна. Це ребус, який має Україна не лише розв'язати, а ще й перемогти. Тому, якщо ми не переможемо - програє цивілізований світ", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вірить, що контрнаступ буде успішним, а Крим повернеться під контроль України: Успіх залежить від поставок зброї

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+47
Один такий момент був коли якийсь параноїк вирішив, що може бути ким хочеш, в тому числі керівником держави, але про постачання зброї і її виробництво думати не виходило. Зате обсирати всіх навколо гарно виходило.
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29.04.2023 12:17
+37
Ти країну здав ворогу, падлюка! Більше ніж ти, і твоя шобла, Україну ніхто не підводив.
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29.04.2023 12:20
+35
Як же ти сам Україну підвів! Коли світ волав про захист, ти засунув голову в асфальт. І сьогодні міст між двома селами важливіше дронів для ЗСУ.
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29.04.2023 12:18
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У нас таких моментов в истории от власти, хоть пруд пруди.
И вот результаты.
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29.04.2023 12:15 Відповісти
Уж так підводити як ти підвів країну ніхто не в змозі. Воно ще патякає.
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29.04.2023 12:27 Відповісти
Більше ніж Зеленський, Украіну ніхто не підвів. Бути попередженим про війну, відмінити виробляти зброю і ракети. Саме страшне, що він готується до нових виборів, аба його готуютьт.
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29.04.2023 13:02 Відповісти
Что случилось? Бревно в глаз попало?
Что ты сам сделал для страны? Балабол
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29.04.2023 13:32 Відповісти
"Зінка винувата"™
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29.04.2023 12:35 Відповісти
Особливо за останні 4 роки.
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29.04.2023 12:42 Відповісти
Часи після Богдана "Руїна"
Час після Пороха "Оманська зрада" -

свідомий розвал ЗСУ 👿
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29.04.2023 12:42 Відповісти
Буратіно ЩобТиКращеВтік й₴#ане.
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29.04.2023 12:17 Відповісти
Один такий момент був коли якийсь параноїк вирішив, що може бути ким хочеш, в тому числі керівником держави, але про постачання зброї і її виробництво думати не виходило. Зате обсирати всіх навколо гарно виходило.
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29.04.2023 12:17 Відповісти
Так у нього така професія-блазень.
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29.04.2023 12:20 Відповісти
Це не професія, а спосіб життя.
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29.04.2023 12:25 Відповісти
Як же ти сам Україну підвів! Коли світ волав про захист, ти засунув голову в асфальт. І сьогодні міст між двома селами важливіше дронів для ЗСУ.
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29.04.2023 12:18 Відповісти
Що ти зробив для обороноздатності нашої країни з 2019-го по лютий 2022-го?
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29.04.2023 12:19 Відповісти
Чим більше асфальту, тим міцніша оборона.
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29.04.2023 12:23 Відповісти
Ти країну здав ворогу, падлюка! Більше ніж ти, і твоя шобла, Україну ніхто не підводив.
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29.04.2023 12:20 Відповісти
Ми ж могли космічні ракети виробляти а скотились до бундестану.
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29.04.2023 12:21 Відповісти
Все просрав, а тепер по світу з протягнутою рукою жебрачиш.
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29.04.2023 12:21 Відповісти
Чудовий кадр.
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29.04.2023 12:39 Відповісти
Я взагалі дивуюсь, що щось дають всяким Єрмакам - Татаровим !
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29.04.2023 12:22 Відповісти
Зоя Казанжи:
 На фото - одеський обласний воєнком Євген Борісов. А поруч - його новий будинок в Іспанії. Недавно купив. Ну, як купив - мама купила. У них у всіх, поки вони тяжко на державу струячать, мами і дружини заробляють і вкладаються в ліквідні активи.
Дружина воєнкома виїхала за кордон. В Іспанію. Зняла квартиру. Адресу, договір оренди, вартість комунальних платежів - все вже оприлюднено. Якихось 5 тисяч євро в місяць платить дружина воєнкома за тишу і спокій. Можуть собі дозволити. Бізнесмени ж. Притому, всі.
А сам пан воєнком, під час дії воєнного стану, з 22 грудня 2022 по 18 січня 2023 року, відпочивав за кордоном. Де? Так в Іспанії ж. 28 днів - скільки там того відпочинку?
Ще злі одеські язики кажуть, що цей пан приймав у власність нерухомості у місті Марбелья (провінція Малага, Королівство Іспанія), оформленого тижнем раніше, 15 грудня 2022 року, на його матір - пенсіонерку Борисову Надію Семенівну.
Будиночок не такий вже й шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. Аж в 2017 році побудований. І площею всього-навсього у 857 квадратних метрів. Не у 2 ж тисячі! Та і хотіли за будинок 4 400 000€, а пани сторгувалися за 3 960 000€. Молодці які.
Адресу писати не буду. Щоб ви не заздрили статкам, заробленим тяжкою працею.
Але скажу, раптом вас цікавить. Так, мама - пенсіонерка у Борисова - бізнесвумен. До війни прибутки ТОВ Юг, де вона засновниця і беніфіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тому на таку хату спокійно можна було заробити. За 33 роки приблизно.
Ще злі язики кажуть, що операцію з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні.
Жодних натяків, ну що ви. Наш воєнком не може ж представляти жодного інтересу для спецслужб рф, наприклад.
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29.04.2023 12:54 Відповісти
А, ну іще по дрібницям.
Перша дрібниця.
Дружина обласного воєнкома вже у 2023 році купила офіс з терасою у престижному кварталі Golden Mile за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain.
Друга дрібниця.
Вєнком ще авто завіз - Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску. Гуманітарний вантаж, сказав. Для потреб армії. Ну ми і не сумніваємось, що у Бахмуті саме на таких підвозять снаряди.
Третя дрібниця.
Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.
 Четверта дрібниця.
Кажуть, що в Одесі найдорожчий «білий квиток». А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть.
Висновок?
Висновок один - молодець який. Скажіть? Далеко не кожний зможе. Унікум.
Що далі буде? Два варіанти -або дадуть ще один орден, або звільнять по-тихому і він поїде в Іспанію, супроводжувати маму-пенсіонерку, у якої там є житло. Бо в Одесі страшно і поважна пані не має ото нервуватися.
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29.04.2023 13:00 Відповісти
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29.04.2023 13:01 Відповісти
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29.04.2023 13:02 Відповісти
Більшого "підводника" ніж Самадур годі шукати
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29.04.2023 12:23 Відповісти
Томущо були і є моменти, коли ЗЄ намагається брехати та на#обувати Захід.
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29.04.2023 12:23 Відповісти
Цап зелений, ти найбільше своїм бездарним продажним зрадницьким керуванням підвів Україну до повномасштабної війни!!!! За тобою довічне заключення плаче!!!
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29.04.2023 12:23 Відповісти
Да заберите у него айкосики! Равзве не видно что пациент бредит?
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29.04.2023 12:24 Відповісти
Геній дипломатії...
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29.04.2023 12:25 Відповісти
Якої матері?
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29.04.2023 12:29 Відповісти
Парижської....Бога...матері...
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29.04.2023 12:33 Відповісти
а нас,часом,не підводили коли з 2019 повністю заблокували виробництво зброї та техніки,яке й того ледве ворушилося? хто ж цей таємничий блокатор,Володя не знає і до цього часу?
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29.04.2023 12:26 Відповісти
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29.04.2023 12:32 Відповісти
І йому нада все простити.
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29.04.2023 15:06 Відповісти
"На війні дуже важливо все робити вчасно" - цитата. Так, дуже важливо вчасно об'єтивно оцінювати можливі загрози і самим вчасно і відповідально готуватися до загострення війни.
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29.04.2023 12:27 Відповісти
Шо, пірістать стрілять не допомагає?
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29.04.2023 12:27 Відповісти
Так клятий Порошенко ж так і не дозволив "сайтісь ґдєта пасєрєдінє"! Довелося "ґраніцу здвінуть бліже к сєрєдінє".
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29.04.2023 12:56 Відповісти
Щиро дякую всім Друзям, які повірили в нас, та підтримали українців у боротьбі з внутрішніми та зовнішніми ворогами.
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29.04.2023 12:31 Відповісти
Україна понад усе. Ви тільки тримайтесь на усіх напрямках. І просто залишайтесь живими.
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29.04.2023 12:32 Відповісти
У нас був один момент коли цього могло б і не бути, як би ти пдрс не дивився в очко )(уйлу!
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29.04.2023 12:31 Відповісти
це брутальна брехня - як можна "розраховувати", на те чого нема? це звичайна хуцпа и перевод стрiлок - "всi винуватi, а я один тут д'Артьньян". зеленський робить єдине шо вмiє - бреше.
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29.04.2023 12:32 Відповісти
там де єрьмак i ze рило всунули - там космiчнi витрати i негативний результат. якби ця п#дарасня сидiла пiд шконкою, як на початку вiйни, я би слова не сказав - мовчки робив би свою справу.
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29.04.2023 12:58 Відповісти
От подонок.
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29.04.2023 12:33 Відповісти
Запевнив, що українська влада готувалась до повномасштабного вторгнення, але не публічно, адже паніка могла вдарити по бюджету. Якби бізнес почав закриватися ще рік тому, а люди виїжджати - то економіка б не витримала.

"Шлях, який пропонували нам - бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. І це треба було робити за рік до вторгнення. Я вважаю, що був неправильний. Тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Усе це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету і економіці… Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, а гроші людей і компаній підуть з країни. І я думаю, що були великі ризики", - розповів Зеленський.

Він впевнений, що ухвалене ним рішення було вірним.
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29.04.2023 12:40 Відповісти
Не адекватная П...расина, не купившая за три года ни одного патрона, заморозившая программы ПВО и т.д сдавшее в Омане Украину и эта бенина Мразь рассказывает про подводили...
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29.04.2023 12:44 Відповісти
3.14здець його підводили ?

А де наша зброя, падло
Де замінований Чонгар ?
Чому саме по тим дорогам , що ти набудував рашист йшов до Києва
Де наше ВПК яке закатали в асфаль?

Чому у твоїй команді досі агенти Кремля , а ти замість того , щоб боротися з ними лише скиглиш та заводиш справи проти бойових генералів та розвідників

То хто кого підвів , падлюка клоунська ?
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29.04.2023 12:48 Відповісти
А ти сам нас не підводив? За 450 днів війни скільки замовили стугн, скільки нептунів, скільки вільх?
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29.04.2023 12:48 Відповісти
Не підводили. Підводили ви, коли переховували зрадників по кабінетах.
Ви ж не виконали вимогу партнерів прибрати кацапських зрадників.
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29.04.2023 12:51 Відповісти
Господин президент, вы не о том сегодня говорите с украинским народом, об этом вы должны

говорить с нашими союзниками, а народу сегодня нужны слова объединяющие и цементирующие

украинское общество, без этого нам не победить!
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29.04.2023 12:52 Відповісти
Три вещи в дрожь приводят нас,

Четвёртой - не снести.

В великой Kниге сам Агур

Их список поместил.

Все четверо - проклятье нам,

Но всё же в списке том

Агур поставил раньше всех

Раба, что стал царём.

Коль шлюха выйдет замуж, то

Родит, и грех забыт.

Дурак нажрётся и заснёт,

Пока он спит - молчит.

Служанка стала госпожой,

Так не ходи к ней в дом!

Но нет спасенья от раба,

Который стал царём!

Он в созиданьи бестолков,

А в разрушеньи скор,

Он глух к рассудку - криком он

Выигрывает спор.

Для власти власть ему нужна,

И силой дух поправ,

Он славит мудрецом того,

Кто лжёт ему: «Ты прав!»

Он был рабом и он привык,

Что коль беда пришла,

Всегда хозяин отвечал

За все его дела.

Когда ж он глупостью теперь

В прах превратил страну,

Он снова ищет на кого

Свалить свою вину.

Он обещает так легко,

Но всё забыть готов.

Он всех боится - и друзей,

И близких, и врагов.

Когда не надо - он упрям,

Когда не надо - слаб,

Он раб, который стал царём,

Всё раб, всё тот же раб.

Киплинг
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29.04.2023 13:12 Відповісти
На мій погляд, що самий велику шкоду для України зробили 73%, які надивившись кіно про Голобородьку, підготовленого для них Бенею, брехні на "1+1", російських помийках... і нарід клюнув. Привівши до влади оцю, виховану на радянській ідеології людину, яка весь свій репертуар "кварталу" побудувала з висміюванні України і українців, знищили нармальне майбутнє України. Ця людині з перших днів почала йти проти Констиитуції, розпустивши нормальний парламент за всі часи Незалежності і набрала тули безуглих, дубінських, брагарів, гетманцевих, котлєт,бужанських, деркачів, шевченків,більше десятка ворогів, які в перші дні окупації перейшлди на бік ворога, знищила ракетні програми, відвела армію, заборонила стріляти, звинуватися Порошенко в розв'язанні війни і побачила мир в очах пуйла, чим завела у великий блуд західних партнерів, а всі гроші, що залишили "бариги" закатав в асфальт. А сьогодні немає чис відповісти ворогу, бо були б в нас "Грім 2" чи ""Нептуни", то можливо і ворог не насмілився нападати. Сьогодні воно соромить західних партнерів і ні слова за себе, ні слова, як воно гноїло по тюрмах найкращиї генералів, найкращих патріотів, а всі спецслужби замість виявлення російських агентів три роки бігали за Порошенко і партією "ЄС". Ненавиджу цю людину від слова зовсім після того, як стало відомо, що він натворив з СБУ, з яйцями по 17 грн. і як з гуся вода, продовжує далі виголошувати патріотичні лозунги, а діяти зовсім навпаки. Але нарід є нарід, йому це подобаєиться і він цілує його в дупу і вихваляє його промови, гинучи на фронті і в тилу.
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29.04.2023 13:07 Відповісти
100%
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29.04.2023 13:52 Відповісти
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29.04.2023 13:14 Відповісти
Або дурень, або зрадник. Навіщо обсирати партнерів??? Дипломат х.єв.
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29.04.2023 13:23 Відповісти
Він не обсирає, він констатує хвакт. Щоб не підводили. Де фе-16? Де АбрАмси? Поляки дали близько 300 танків. Скільки танків дав дєдушка Жо? Словаччина дала нам 13 мігів. Скільки літаків дав нам дідо Йосип? Га?
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29.04.2023 16:46 Відповісти
Це про період 2020-2023.
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29.04.2023 13:25 Відповісти
Той хто нічого не робить, всіх критикує
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29.04.2023 14:21 Відповісти
Між іншим між Зелею та військомом багато спільного. Якщо раніше военкомі брали хабарі з тих, хто хотів відкосити від армії, то під час війни вони почали брати хабарі у дві руки. Однією рукою брали хабарі хтось хотів відкоси від армії, а інший, з тих хто хотів потрапити на фронт, бо брали не всіх. Так і Зеля, під час війни приймав гроші і зі своїх підданих, так і з іноземців
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29.04.2023 14:47 Відповісти
"Підводили" мабуть тому що не змогли переконати янєлоха позбутися Єлдака, Демченка та інших кротів.
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29.04.2023 15:08 Відповісти
Дурниця. Наскрізь корумпованому Афгавністану обама з козаком байдою свого часу дали стільки зброї, що Україні й не снилося. США завжди послуговувалися принципом "Сомоса- сучий син, але це наш сучий син".
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29.04.2023 16:49 Відповісти
Ваґнерґейт 2.0?



Lesya Porutska-Sakovych

·



Ось в яких умовах доводиться працювати Головнокомандувачеві Залужному. Знов Єрмак контролює його розмови із Салліваном і Міллі.

На закритій нараді він призначає від себе "наглядачів" у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу.

Виходить, що "наглядачем" для Залужного є сам Єрмак.

Саме тому Салліван і Міллі, у присутності Єрмака, ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із Залужним особисто.

.



Cтаття* на УП спантеличує. Цитата:

«Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."

Ідея призначення «кураторів", як пише УП, належить особисто Зеленському.

Тобто, зараз, коли ось-ось має початися, коли, так би мовити, кожна кулька в кожному шарикопідшипнику має бути змащена й неодноразово, Єрмак кожній бригаді призначає «кураторів» - природно, з близьких до нього людей - аби вони «допомогли» з комплектацією, й це тоді, коли комплектацію, за ідеєю, завершено.

Виникає думка: навіщо це треба?

Питаннями комплектації має займатися Міноборони на реґулярній основі. Якщо воно цього не робило (до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони - чи не той же Єрмак?), якщо МО в особі Резнікова цієї функції не подужує, то дєвочєк треба міняти! Призначити іншого рєзнікова, третього, десятого… Але ні, вони тепер, напередодні наступу, підміняють МО «своїми людьми». І дивіться, як цікаво питання ставиться: "якщо бригадам чогось бракує, це має знайти "куратор". Байдуже, як і де, але питання мають бути закриті".

Просто німієш, коли читаєш такі перли.

Питається: що ці «куратори» зможуть дістати й постачити, чого не постачили американці з натовцями, - яйця по 17 гривень, чи **********, вдвічі дорожчі за ринкову ціну?

І далі - просто фантастика: «Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно й швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни й за кордоном».

Он воно що!

Іноземна розвідка з цього зробить висновок, що МО України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура, а робота покладається на «своїх людей» із «політичними зв'язками всередині країни та за кордоном». Що ж це за держава така? Цього навіть писати не можна, це ж антиукраїнська пропаґанда!

Це пахне Ваґнерґейтом 2.0.

Єрмак посилає «своїх людей» у бригади, аби вони винюхали й доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації? А там, у бригадах наступу, все секретне зараз.

Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові у кремлі конче треба знати - це чого саме не вистачає бригадам, знати їхні слабкі точки, по яких треба бити!

Ваґнерґейт 2.0.

Не дай Боже ці люди таки туди поїдуть…

* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/25/7399268/

.



Юрій Бутусов

Реальна розмова у командуванні НГУ:

- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?

- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.

- Що це?

- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проєкт у медія.

- Ну, в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
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29.04.2023 15:18 Відповісти
 
 