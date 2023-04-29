Зеленський про постачання зброї Україні: Були моменти, коли нас підводили
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Під час повномасштабної війни були моменти, коли країни підводили нас із наданням військової допомоги, коли Україна розраховувала на ту чи іншу підтримку, якої в результаті не сталося.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю для представників фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На війні дуже важливо все робити вчасно. І розраховувати на тих, хто тобі, щось пообіцяв або дав слово. На цій війні в нас були моменти, коли нас підводили. Я хочу подякувати, що цього не було з вашими країнами (Зеленський спілкувався із фінськими, шведськими, данськими і норвезькими журналістами. - Ред.)", - розповів президент.
При цьому він не вказав, про які саме країни і допомогу йдеться.
"Це важливо. Коли хтось тебе підводить - це впливає на той тягар (необхідної військової допомоги. - Ред.). Тому що ти обіцяєш країні, яка своєю чергою бореться за спільні цінності. І країни розуміють - те, що ти сказав країні дуже потрібно. Але це комплексна історія. Жодна з країн присутніх тут, або десь не може повністю забезпечити Україну. Це зрозуміло, бо це сучасна війна, масштабу якої не було, я маю на увазі гібриду, а саме масштабу застосування різних технологій. Тому це складна війна. Це ребус, який має Україна не лише розв'язати, а ще й перемогти. Тому, якщо ми не переможемо - програє цивілізований світ", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
И вот результаты.
Что ты сам сделал для страны? Балабол
Час після Пороха "Оманська зрада" -
свідомий розвал ЗСУ 👿
На фото - одеський обласний воєнком Євген Борісов. А поруч - його новий будинок в Іспанії. Недавно купив. Ну, як купив - мама купила. У них у всіх, поки вони тяжко на державу струячать, мами і дружини заробляють і вкладаються в ліквідні активи.
Дружина воєнкома виїхала за кордон. В Іспанію. Зняла квартиру. Адресу, договір оренди, вартість комунальних платежів - все вже оприлюднено. Якихось 5 тисяч євро в місяць платить дружина воєнкома за тишу і спокій. Можуть собі дозволити. Бізнесмени ж. Притому, всі.
А сам пан воєнком, під час дії воєнного стану, з 22 грудня 2022 по 18 січня 2023 року, відпочивав за кордоном. Де? Так в Іспанії ж. 28 днів - скільки там того відпочинку?
Ще злі одеські язики кажуть, що цей пан приймав у власність нерухомості у місті Марбелья (провінція Малага, Королівство Іспанія), оформленого тижнем раніше, 15 грудня 2022 року, на його матір - пенсіонерку Борисову Надію Семенівну.
Будиночок не такий вже й шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. Аж в 2017 році побудований. І площею всього-навсього у 857 квадратних метрів. Не у 2 ж тисячі! Та і хотіли за будинок 4 400 000€, а пани сторгувалися за 3 960 000€. Молодці які.
Адресу писати не буду. Щоб ви не заздрили статкам, заробленим тяжкою працею.
Але скажу, раптом вас цікавить. Так, мама - пенсіонерка у Борисова - бізнесвумен. До війни прибутки ТОВ Юг, де вона засновниця і беніфіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тому на таку хату спокійно можна було заробити. За 33 роки приблизно.
Ще злі язики кажуть, що операцію з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні.
Жодних натяків, ну що ви. Наш воєнком не може ж представляти жодного інтересу для спецслужб рф, наприклад.
Перша дрібниця.
Дружина обласного воєнкома вже у 2023 році купила офіс з терасою у престижному кварталі Golden Mile за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain.
Друга дрібниця.
Вєнком ще авто завіз - Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску. Гуманітарний вантаж, сказав. Для потреб армії. Ну ми і не сумніваємось, що у Бахмуті саме на таких підвозять снаряди.
Третя дрібниця.
Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.
Четверта дрібниця.
Кажуть, що в Одесі найдорожчий «білий квиток». А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть.
Висновок?
Висновок один - молодець який. Скажіть? Далеко не кожний зможе. Унікум.
Що далі буде? Два варіанти -або дадуть ще один орден, або звільнять по-тихому і він поїде в Іспанію, супроводжувати маму-пенсіонерку, у якої там є житло. Бо в Одесі страшно і поважна пані не має ото нервуватися.
"Шлях, який пропонували нам - бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. І це треба було робити за рік до вторгнення. Я вважаю, що був неправильний. Тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Усе це вдарить по фінансовій ситуації, по бюджету і економіці… Ми зрозуміли, що вартість нашої валюти впаде, а гроші людей і компаній підуть з країни. І я думаю, що були великі ризики", - розповів Зеленський.
Він впевнений, що ухвалене ним рішення було вірним.
А де наша зброя, падло
Де замінований Чонгар ?
Чому саме по тим дорогам , що ти набудував рашист йшов до Києва
Де наше ВПК яке закатали в асфаль?
Чому у твоїй команді досі агенти Кремля , а ти замість того , щоб боротися з ними лише скиглиш та заводиш справи проти бойових генералів та розвідників
То хто кого підвів , падлюка клоунська ?
Ви ж не виконали вимогу партнерів прибрати кацапських зрадників.
говорить с нашими союзниками, а народу сегодня нужны слова объединяющие и цементирующие
украинское общество, без этого нам не победить!
Четвёртой - не снести.
В великой Kниге сам Агур
Их список поместил.
Все четверо - проклятье нам,
Но всё же в списке том
Агур поставил раньше всех
Раба, что стал царём.
Коль шлюха выйдет замуж, то
Родит, и грех забыт.
Дурак нажрётся и заснёт,
Пока он спит - молчит.
Служанка стала госпожой,
Так не ходи к ней в дом!
Но нет спасенья от раба,
Который стал царём!
Он в созиданьи бестолков,
А в разрушеньи скор,
Он глух к рассудку - криком он
Выигрывает спор.
Для власти власть ему нужна,
И силой дух поправ,
Он славит мудрецом того,
Кто лжёт ему: «Ты прав!»
Он был рабом и он привык,
Что коль беда пришла,
Всегда хозяин отвечал
За все его дела.
Когда ж он глупостью теперь
В прах превратил страну,
Он снова ищет на кого
Свалить свою вину.
Он обещает так легко,
Но всё забыть готов.
Он всех боится - и друзей,
И близких, и врагов.
Когда не надо - он упрям,
Когда не надо - слаб,
Он раб, который стал царём,
Всё раб, всё тот же раб.
Киплинг
Lesya Porutska-Sakovych
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Ось в яких умовах доводиться працювати Головнокомандувачеві Залужному. Знов Єрмак контролює його розмови із Салліваном і Міллі.
На закритій нараді він призначає від себе "наглядачів" у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу.
Виходить, що "наглядачем" для Залужного є сам Єрмак.
Саме тому Салліван і Міллі, у присутності Єрмака, ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із Залужним особисто.
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Cтаття* на УП спантеличує. Цитата:
«Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."
Ідея призначення «кураторів", як пише УП, належить особисто Зеленському.
Тобто, зараз, коли ось-ось має початися, коли, так би мовити, кожна кулька в кожному шарикопідшипнику має бути змащена й неодноразово, Єрмак кожній бригаді призначає «кураторів» - природно, з близьких до нього людей - аби вони «допомогли» з комплектацією, й це тоді, коли комплектацію, за ідеєю, завершено.
Виникає думка: навіщо це треба?
Питаннями комплектації має займатися Міноборони на реґулярній основі. Якщо воно цього не робило (до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони - чи не той же Єрмак?), якщо МО в особі Резнікова цієї функції не подужує, то дєвочєк треба міняти! Призначити іншого рєзнікова, третього, десятого… Але ні, вони тепер, напередодні наступу, підміняють МО «своїми людьми». І дивіться, як цікаво питання ставиться: "якщо бригадам чогось бракує, це має знайти "куратор". Байдуже, як і де, але питання мають бути закриті".
Просто німієш, коли читаєш такі перли.
Питається: що ці «куратори» зможуть дістати й постачити, чого не постачили американці з натовцями, - яйця по 17 гривень, чи **********, вдвічі дорожчі за ринкову ціну?
І далі - просто фантастика: «Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно й швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни й за кордоном».
Он воно що!
Іноземна розвідка з цього зробить висновок, що МО України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура, а робота покладається на «своїх людей» із «політичними зв'язками всередині країни та за кордоном». Що ж це за держава така? Цього навіть писати не можна, це ж антиукраїнська пропаґанда!
Це пахне Ваґнерґейтом 2.0.
Єрмак посилає «своїх людей» у бригади, аби вони винюхали й доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації? А там, у бригадах наступу, все секретне зараз.
Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові у кремлі конче треба знати - це чого саме не вистачає бригадам, знати їхні слабкі точки, по яких треба бити!
Ваґнерґейт 2.0.
Не дай Боже ці люди таки туди поїдуть…
* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/25/7399268/
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Юрій Бутусов
Реальна розмова у командуванні НГУ:
- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?
- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.
- Що це?
- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проєкт у медія.
- Ну, в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...