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Нафтобазу в Севастополі підпалили два "ворожі дрони". Горітиме до вечора, - окупанти

Новини Цензор.НЕТ Події

севастополь,пожежа,нафтобаза

Пожежа на нафтобазі в окупованому Севастополі сталася через те, що до резервуарів впали "два ворожі БПЛА".

Про це заявив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развожаєв, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередніми даними, причиною пожежі стало потраплння двох ворожих безпілотних літальних апаратів до резервуарів", - заявив він.

За словами Развожаєва, пожежу локалізували. Загасити її окупанти розраховують до 18 години.

Приборкати полум’я намагаються всі пожежники Севастополя та їхні колеги з інших районів окупованого Криму. Також задіяні пожежний поїзд та "ресурси Чорноморського флоту".

Також дивіться: У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти запевняють, що пожежа не вплине на забезпечення Севастополя пальним.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у Козачій бухті Севастополя палає нафтобаза.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Це вони не загасять пожежу до 18, це просто пальне до 18 вигорить...
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29.04.2023 12:56
+26
Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
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29.04.2023 12:54
+16
Синоптики отмечают в Севастополе потепление.
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29.04.2023 13:00
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Бавовнятко

Що ви, орки, наробили -

Бавовнятко розбудили.

А цікавеє звірятко,

Українське Бавовнятко,

Ходить, біга попід складом,

Мов з м'ячем, гуля з снарядом.

Кине іграшку в куток -

Де був склад, вогонь й «хлопок».

Як вогненную чуприну

Бавовнятко до бензину

Чи соляри піднесе,

Геть горить у орків все:

Керосин, бензин, ще й гас

І мастила весь запас.

Ще пала (була б здорова)

Тлуста дупа Соловйова…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!

Орки звикли вже до нього,

Зустрічають «как родного»,

А воно їм в три моменти

І «хлопки», й «аплодисменти»;

Їм утне пломінний тверк

Ще й влаштує фейєрверк…

Отаке воно звірятко,

Українське Бавовнятко!
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29.04.2023 12:54 Відповісти
резервуари схоже за об'ємом не менше ніж 1000м3. То є добре
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29.04.2023 12:55 Відповісти
Більше, в 2-4 рази.
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29.04.2023 18:03 Відповісти
це прекрасно)
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29.04.2023 18:06 Відповісти
Це вони не загасять пожежу до 18, це просто пальне до 18 вигорить...
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29.04.2023 12:56 Відповісти
Розважайтесь, придурки...
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29.04.2023 12:57 Відповісти
Ну так ,якщо "губернатор" розважаєв,-то" розважайтесь,придурки..."
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29.04.2023 13:14 Відповісти
Именно два? Значит вы видели что летят два беспилотника и ничего не могли сделать с ними? Потому что обломков вы не найдете на месте такого масштабного пожара.
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29.04.2023 12:57 Відповісти
Вспоминаются их "успехи" ПВО до этого... 100% результативность была, а тут каких то 2 беспилотника спокойно пролетели)
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29.04.2023 12:59 Відповісти
ППО налаштоване на "камніснєба", а тут внєзапна какієта бєспілотнікі..
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29.04.2023 13:09 Відповісти
Синоптики отмечают в Севастополе потепление.
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29.04.2023 13:00 Відповісти
Та, да. "До вечора". При януку нафтобаза горіла більше тижня.
І "да". Не вплине. Взагалі ніяк.
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29.04.2023 13:00 Відповісти
как там пво, которое весь крым охраняет?
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29.04.2023 13:01 Відповісти
С-400, муха не пролетит
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29.04.2023 14:00 Відповісти
Горіла база, палала..
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29.04.2023 13:01 Відповісти
Пожежа буде ліквідована шляхом повного вигоряння об'єкта.
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29.04.2023 13:03 Відповісти
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29.04.2023 13:05 Відповісти
"За попередніми даними, причиною пожежі стало потраплння двох ворожих безпілотних літальних апаратів до резервуарів", - заявив голова окупаційної адміністрації міста Михайло Развозжаєв.
Це Брянська народна республіка, чи Бєлгородська у війну з тимчасово окупованим Кримом вступила? Україна висловлює занепокоєння і вимагає припинення братовбивчої війни.

За словами Развозжаєва, пожежу локалізували. Загасити її окупанти розраховують до 18 години. Джерело: https://censor.net/ua/n3415229
Не "загасити", а саме вигорить до 18-ї години.

Окупанти запевняють, що пожежа не вплине на забезпечення Севастополя пальним. Джерело: https://censor.net/ua/n3415229
Головне, щоб вплинула на забезпечення пальним кацапського війська.
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29.04.2023 13:09 Відповісти
Щось мені здається, що там далеко не 1000 квадр.метрів. Ну, благословляю.
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29.04.2023 13:11 Відповісти
яка сумна новина!!!
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29.04.2023 13:12 Відповісти
Пожежа не вплине на забезпечення севаса пальним так як т попередне пальне було знищене раніше.
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29.04.2023 13:24 Відповісти
Мені так нравиться як воно горить.Люди бігають...
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29.04.2023 13:24 Відповісти
я люблю рускайе певео!
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29.04.2023 13:28 Відповісти
З фото, де пожежний поїзд гасить пожежу, візуально схоже на те, що це резервуари найбільшої місткості 1-класу, які мають у діаметрі 60 метрів і розраховані на обсяг від 50 тисяч кубометрів рідини і більше, і місцевий гауляйтер визнав, що вони втратили 4 таких,
з вартістю зіпсованої інфраструктури та вартістю гасіння пожежі збитків напевне не менше, ніж на 100 млн. $, та й з наслідками пожежі їм доведеться певний час поморочитися.
Проте ця неприємність окупантів у Севастополі і близько не стоїть до тієї трагедії, яку влаштували вчора орки своїм ракетним обстрілом, вбивши стільки людей, які мирно спали у себе вдома.
Потрібна якась дошкульніша помста упирям Мордору.
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29.04.2023 13:39 Відповісти
Я вважаю, що пожежа в Севастополі - то не помста за Умань. Це один із заходів для звільнення українського Криму.
Хоча, "то не ми".
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29.04.2023 14:04 Відповісти
Юсов сказав, що помста. А так, звісно, йде війна і треба постійно працювати над тим, щоб створювати можливості, аби ворогу постійно завдавати тяжких втрат
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29.04.2023 14:21 Відповісти
я певно помилився з візуальним масштабом, Юсов, мабуть, краще знає

https://www.rbc.ua/ukr/news/gur-rozpovili-detali-vibuhiv-sevastopoli-1682763628.html
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29.04.2023 13:42 Відповісти
Ага.

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29.04.2023 14:36 Відповісти
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29.04.2023 13:53 Відповісти
ті,хто вчора нічого не вкрав з цього сховища зараз волосся на дупі рвуть.
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29.04.2023 15:56 Відповісти
Це не "ворожі дрони", це господарі прілєтіли від кацапского смраду вогнем позбавлятися.
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29.04.2023 16:41 Відповісти
Вот к чему приводит курение в неположенном месте.
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29.04.2023 19:17 Відповісти
 
 