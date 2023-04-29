Ми збираємось забрати ініціативу у війні, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський вважає, що настала інша хвиля війни, під час якої Україна збирається захопити ініціативу.
Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що щоденно вони слабшатимуть і у нас буде все більше і більше шансів. Вони (росіяни. - Ред.) вже змінили тактику. Вони вже думають про оборону окупованих ними територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля і для нас, тому що ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, те, що було на початку, розбита нашими силами. І сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі тощо. Це буде складно для нас, буде дуже непросто, але це вже друга частина, це частина, у якій ми збираємось забрати ініціативу в цій війні", - підкреслив Зеленський.
Він переконаний, що російське військо демотивоване, а те, що росіяни "набирають якихось людей, які не вміють воювати, це не про війська, це про їх народ".
"Їм (росіянам. - Ред.) не шкода витрачати свої життя, це їх вибір. Вони вибрали керівника, а він вибрав їх залишити в українській землі. Але їхнє військо демотивоване. Там є ще деякі групи людей, у яких є ще мотивація, але ми бачимо, ми чуємо, як вони втрачають мотивацію щодня, ми чуємо, як вони бояться нас", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Пройшло більше ніж півроку з початку мобілізації, протяжність фронту зменшилася, РФ додала 500к+ мобіків, збудувала укріплення всюди.
Владимир Зеленский в интервью "РБК Украина" заявил, что западные партнеры должны финансировать увеличение украинской армии, иначе придется забирать деньги из "Большой стройки".
"Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - посетовал Владимир Зеленский. https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-khochet-chtobi-soiuznyky-fynansyrovaly-ukraynskuiu-armyiu-potomu-chto-u-neho-dorohy-268534.html
Что же случилось, боневтик бабломойский?
"Дорогий народе! Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали."(с)
когда, где и как будете наступать. и у кого заберете инициативу.
еще карты покажите, и силы свои обозначьте.
чтоб оркам яснее было где вас ждать.
чтоб уже не они а украинцы кровью умылись.
вот в самом деле, ну зачем постоянно говорить такие вещи?
подготовка к контрнаступу любит тишину и скрытность.
я чего то не понимаю ?!
Народ України та ЗСУ - бив,б'є і буде бити ворога!
Lesya Porutska-Sakovych
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Ось в яких умовах доводиться працювати Головнокомандувачеві Залужному. Знов Єрмак контролює його розмови із Салліваном і Міллі.
На закритій нараді він призначає від себе "наглядачів" у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу.
Виходить, що "наглядачем" для Залужного є сам Єрмак.
Саме тому Салліван і Міллі, у присутності Єрмака, ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із Залужним особисто.
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Cтаття* на УП спантеличує. Цитата:
«Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."
Ідея призначення «кураторів", як пише УП, належить особисто Зеленському.
Тобто, зараз, коли ось-ось має початися, коли, так би мовити, кожна кулька в кожному шарикопідшипнику має бути змащена й неодноразово, Єрмак кожній бригаді призначає «кураторів» - природно, з близьких до нього людей - аби вони «допомогли» з комплектацією, й це тоді, коли комплектацію, за ідеєю, завершено.
Виникає думка: навіщо це треба?
Питаннями комплектації має займатися Міноборони на реґулярній основі. Якщо воно цього не робило (до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони - чи не той же Єрмак?), якщо МО в особі Резнікова цієї функції не подужує, то дєвочєк треба міняти! Призначити іншого рєзнікова, третього, десятого… Але ні, вони тепер, напередодні наступу, підміняють МО «своїми людьми». І дивіться, як цікаво питання ставиться: "якщо бригадам чогось бракує, це має знайти "куратор". Байдуже, як і де, але питання мають бути закриті".
Просто німієш, коли читаєш такі перли.
Питається: що ці «куратори» зможуть дістати й постачити, чого не постачили американці з натовцями, - яйця по 17 гривень, чи **********, вдвічі дорожчі за ринкову ціну?
І далі - просто фантастика: «Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно й швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни й за кордоном».
Он воно що!
Іноземна розвідка з цього зробить висновок, що МО України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура, а робота покладається на «своїх людей» із «політичними зв'язками всередині країни та за кордоном». Що ж це за держава така? Цього навіть писати не можна, це ж антиукраїнська пропаґанда!
Це пахне Ваґнерґейтом 2.0.
Єрмак посилає «своїх людей» у бригади, аби вони винюхали й доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації? А там, у бригадах наступу, все секретне зараз.
Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові у кремлі конче треба знати - це чого саме не вистачає бригадам, знати їхні слабкі точки, по яких треба бити!
Ваґнерґейт 2.0.
Не дай Боже ці люди таки туди поїдуть…
* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/25/7399268/
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Юрій Бутусов
Реальна розмова у командуванні НГУ:
- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?
- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.
- Що це?
- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проєкт у медія.
- Ну, в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
І взагалі будь-яка бездіяльність або шкідлива діяльність краще підготовки.
Ну ти великого розуму зєбіл. Здалека видно.
2. Мінування кацапам не допомогло? А ти по військовим цвинтарям пройдися.
Чи ти вважаєш, що все було так, як в ************* росказали?