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Ми збираємось забрати ініціативу у війні, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

прапор,зсу,воїни

Президент Володимир Зеленський вважає, що настала інша хвиля війни, під час якої Україна збирається захопити ініціативу.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що щоденно вони слабшатимуть і у нас буде все більше і більше шансів. Вони (росіяни. - Ред.) вже змінили тактику. Вони вже думають про оборону окупованих ними територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля і для нас, тому що ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, те, що було на початку, розбита нашими силами. І сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі тощо. Це буде складно для нас, буде дуже непросто, але це вже друга частина, це частина, у якій ми збираємось забрати ініціативу в цій війні", - підкреслив Зеленський.

Він переконаний, що російське військо демотивоване, а те, що росіяни "набирають якихось людей, які не вміють воювати, це не про війська, це про їх народ".

Читайте також: Зеленський вірить, що контрнаступ буде успішним, а Крим повернеться під контроль України: Успіх залежить від поставок зброї

"Їм (росіянам. - Ред.) не шкода витрачати свої життя, це їх вибір. Вони вибрали керівника, а він вибрав їх залишити в українській землі. Але їхнє військо демотивоване. Там є ще деякі групи людей, у яких є ще мотивація, але ми бачимо, ми чуємо, як вони втрачають мотивацію щодня, ми чуємо, як вони бояться нас", - зазначив президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+41
Ти Віслюк у в'язницю вже потроху збирайся.
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29.04.2023 13:53
+32
Боневтік героїчний заберун.
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29.04.2023 13:55
+31
Якби у Чонгарі організував оборону як у Бахмуті, то не було б зараз про що п..діти. Убоге.
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29.04.2023 14:14
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та давно пора!
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29.04.2023 13:51 Відповісти
Якби у Чонгарі організував оборону як у Бахмуті, то не було б зараз про що п..діти. Убоге.
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29.04.2023 14:14 Відповісти
Так люди мертведчука і януковича зараз і правлять у Києві. Чи тобі нагадати минуле татарова, дерьмака, бойко, шлюхрича, суркіса, смірнова?
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29.04.2023 16:33 Відповісти
Ти Віслюк у в'язницю вже потроху збирайся.
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29.04.2023 13:53 Відповісти
Уже где-то год об этом балачки...
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29.04.2023 13:55 Відповісти
Фантазии очередные. Столько фортификаций на Запорожском направлении настроили точно не для жеста доброй воли.
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29.04.2023 16:35 Відповісти
Дніпро заважав поставкам на правий берег, ріка по суті єдина причина по якій ЗСУ звільнили Херсон. Більшість російських угруповань спокійно відійшли, зберігши особовий склад та техніку. Зате пригадай наскільки довго шли бої за звільнення одного лише села Давидів Брід перед цим.

Пройшло більше ніж півроку з початку мобілізації, протяжність фронту зменшилася, РФ додала 500к+ мобіків, збудувала укріплення всюди.
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29.04.2023 16:50 Відповісти
Боневтік героїчний заберун.
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29.04.2023 13:55 Відповісти
Від '' сойдемся по середине'' і '' какая разица'' до '' забрати ініціативу у війні'' скільки загиблих людей?
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29.04.2023 13:56 Відповісти
Господи, врятуй нашу країну від граблів!
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29.04.2023 13:56 Відповісти
Прозріння настає дуже повільно.
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29.04.2023 14:18 Відповісти
Наши двести тысяч вооруженных профессиональных людей - это все, что есть в реальности, сказал Зеленский
Владимир Зеленский в интервью "РБК Украина" заявил, что западные партнеры должны финансировать увеличение украинской армии, иначе придется забирать деньги из "Большой стройки".

"Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема", - посетовал Владимир Зеленский. https://www.5.ua/ru/polytyka/zelenskyi-khochet-chtobi-soiuznyky-fynansyrovaly-ukraynskuiu-armyiu-potomu-chto-u-neho-dorohy-268534.html

Что же случилось, боневтик бабломойский?
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29.04.2023 14:00 Відповісти
Угу, особисто сяде в літак і полетить "всєх бамбіть".. Бамбіла куєв.
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29.04.2023 14:01 Відповісти
Генералиссимусу место в бункере
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29.04.2023 14:02 Відповісти
ліньки, іншим разом
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29.04.2023 14:13 Відповісти
Внаслідок вибуху у Севастополі 29 квітня було знищено більш як 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність - близько 40 тисяч тонн, - ГУР
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29.04.2023 14:01 Відповісти
Схоже половина окупаційних військ залишилася без палива
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29.04.2023 14:34 Відповісти
Він же о країні не пеклується ! Для чого він це говорить ? Щоб Путлер дав золотий ярлик йому на князювання цим уламком країни ?
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29.04.2023 14:03 Відповісти
"Беру ініціативу в війні під особистий контроль"?
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29.04.2023 14:08 Відповісти
А на шашлики на Перве Мая ти не збираєшся?
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29.04.2023 14:09 Відповісти
с русни обязательно будут , как в крыму сегодня
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29.04.2023 14:10 Відповісти
"Якщо ти слабий - кажи, що сильний, якщо сильний - вдавай слабого" - Здається саме так писав Сунь Цзи у своєму "Мистецтві війни"...от у мене з цього приводу питання - чи ми насправді на стільки слабкі, чи наше керівництво не читало Сунь Цзи?
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29.04.2023 14:09 Відповісти
Хаха, насмішили! Нашому керівництву скажи про Сун Цзи і вони запитають: "А шо це? Суші?"
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29.04.2023 15:41 Відповісти
суши сухари шмаркля
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29.04.2023 14:10 Відповісти
рухайся. після вигнання кцпів нам ще хєрмацьку феесбешну банду знищувати
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29.04.2023 14:14 Відповісти
Краще залиште це профі
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29.04.2023 14:16 Відповісти
Та робіть уже хоч що-небудь. Суцільний триндіж клована.
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29.04.2023 14:17 Відповісти
О,вылез очередной борец с диванами,которого видимо устраивает сплошная говорильня кацапам на радость.
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29.04.2023 14:22 Відповісти


"Дорогий народе! Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці усміхалися. Це була моя місія. Тепер я робитиму все, щоб українці принаймні більше не плакали."(с)
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29.04.2023 14:35 Відповісти
ось би та булава йому на башку впала як вінок на овочa. дивитися - не надивиться!
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29.04.2023 15:22 Відповісти
О , а тобі д'єрмак дозволить так зробити???
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29.04.2023 14:32 Відповісти
Мели, Іване, доки вітру стане... Біля 40% провини, що ми маемо таку ситуацію, на нашому презедентові та його камарільї. І що змінилось?
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29.04.2023 14:47 Відповісти
да да, побольше болтайте об этом на каждом углу.
когда, где и как будете наступать. и у кого заберете инициативу.
еще карты покажите, и силы свои обозначьте.
чтоб оркам яснее было где вас ждать.
чтоб уже не они а украинцы кровью умылись.
вот в самом деле, ну зачем постоянно говорить такие вещи?
подготовка к контрнаступу любит тишину и скрытность.
я чего то не понимаю ?!
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29.04.2023 14:55 Відповісти
ви ніхто і звать вас - ублюдками! ви крадете гуманітарку,ви здаєте в полон Воїнів,ви устраюєте договорняки з ворогом,ви кончені зелені мразюки!
Народ України та ЗСУ - бив,б'є і буде бити ворога!
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29.04.2023 15:00 Відповісти
Посадки військових за фейковими обвинуваченнями
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29.04.2023 15:15 Відповісти
Ваґнерґейт 2.0?



Lesya Porutska-Sakovych

·



Ось в яких умовах доводиться працювати Головнокомандувачеві Залужному. Знов Єрмак контролює його розмови із Салліваном і Міллі.

На закритій нараді він призначає від себе "наглядачів" у ЗСУ, Нацгвардію та новостворені підрозділи для контрнаступу.

Виходить, що "наглядачем" для Залужного є сам Єрмак.

Саме тому Салліван і Міллі, у присутності Єрмака, ведуть розмови про загальні речі, а важливі деталі обговорюють із Залужним особисто.

.



Cтаття* на УП спантеличує. Цитата:

«Офіс президента призначив бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" із числа топ-чиновників та депутатів, які мають допомогти їм "закрити" всі потреби."

Ідея призначення «кураторів", як пише УП, належить особисто Зеленському.

Тобто, зараз, коли ось-ось має початися, коли, так би мовити, кожна кулька в кожному шарикопідшипнику має бути змащена й неодноразово, Єрмак кожній бригаді призначає «кураторів» - природно, з близьких до нього людей - аби вони «допомогли» з комплектацією, й це тоді, коли комплектацію, за ідеєю, завершено.

Виникає думка: навіщо це треба?

Питаннями комплектації має займатися Міноборони на реґулярній основі. Якщо воно цього не робило (до речі, хто підбирав кандидатуру на пост міністра оборони - чи не той же Єрмак?), якщо МО в особі Резнікова цієї функції не подужує, то дєвочєк треба міняти! Призначити іншого рєзнікова, третього, десятого… Але ні, вони тепер, напередодні наступу, підміняють МО «своїми людьми». І дивіться, як цікаво питання ставиться: "якщо бригадам чогось бракує, це має знайти "куратор". Байдуже, як і де, але питання мають бути закриті".

Просто німієш, коли читаєш такі перли.

Питається: що ці «куратори» зможуть дістати й постачити, чого не постачили американці з натовцями, - яйця по 17 гривень, чи **********, вдвічі дорожчі за ринкову ціну?

І далі - просто фантастика: «Багато чиновників і менеджерів точно знають, як правильно й швидко налаштувати ланцюжки постачання того, що потрібно бригадам тут і зараз. Ви ж розумієте, що дуже часто йдеться про політичні зв'язки всередині країни й за кордоном».

Он воно що!

Іноземна розвідка з цього зробить висновок, що МО України фактично не працює, не виконує своїх функцій. Працює не система, не державна структура, а робота покладається на «своїх людей» із «політичними зв'язками всередині країни та за кордоном». Що ж це за держава така? Цього навіть писати не можна, це ж антиукраїнська пропаґанда!

Це пахне Ваґнерґейтом 2.0.

Єрмак посилає «своїх людей» у бригади, аби вони винюхали й доповіли йому. До речі, чи ці люди мають допуск до секретної інформації? А там, у бригадах наступу, все секретне зараз.

Що Єрмак далі з цією інформацією робитиме? Що зараз ворогові у кремлі конче треба знати - це чого саме не вистачає бригадам, знати їхні слабкі точки, по яких треба бити!

Ваґнерґейт 2.0.

Не дай Боже ці люди таки туди поїдуть…

* https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/04/25/7399268/

.



Юрій Бутусов

Реальна розмова у командуванні НГУ:

- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?

- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.

- Що це?

- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проєкт у медія.

- Ну, в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
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29.04.2023 15:19 Відповісти
Ми збираємося покінчити з корупцією у владі. А ви її очолював.
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29.04.2023 15:34 Відповісти
Зє вирішив ще щось розмінувати для кацапів?
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29.04.2023 15:41 Відповісти
Кацапи замінували Київську, Чернігівську, Харківську та правий берег Херсонської області і це їм жодним чином не допомогло. Тепер мінують Запорізьку, та лівий берег Херсонської. Ви до цих пір вірите що мінування території у цій війні хоча би щось значить?
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29.04.2023 16:21 Відповісти
Я дуже сумніваюся що масштаби мінування території у зазначених місцях були достатніми, взагалі близько не доходили до того що чекає ЗСУ сьогодні. Ще тоді в РФ не було мобілізації, не було стільки людського ресурсу для ведення війни. З жовтня були побудовані численні укріплення на окупованій землі.
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29.04.2023 16:44 Відповісти
Неможливо нічого замінувати достатньо. У даній війні артилерія завойовує перевагу, а механізовані з'єднання заходять по асфальтованій дорозі яку замінувати складно, а розмінувати швидко. Так заходили кацапи коли наступали на Ізюм наприклад, і так заходили наші коли Ізюм та Куп'янськ звільняли. В Херсоні не потрібно було нічого будувати, місто саме по собі є чудовою фортифікаційною спорудою. Це наші довели у Бахмуті наприклад, чи Вугледарі. Херсон набагато більше і військ там було достатньо. Саме місто було в кращій позиції ніж Маріуполь який був оточений з усіх сторін і все одно він протримався декілька місяців. За цей час можна було мобіків нагнати і підготувати. Але вони пішли на жест доброї волі. Тепер вони будують якісь фортифікаційні споруди. Вкладають неймовірні кошти. Я не розумію навіщо? У них нема мотивації воювати. І це жодними спорудами не перекриєш. Зараз воює тільки Вагнер. Де армія росії? Вони намагались наступати на Куп'янськ, на Вугледар, на Мар'їнку на Авдіївку і ніде нічого не досягли. Досягає тільки Вагнер і з неймовірними втратами. Тому будуть чергові жести доброї волі незалежно від якихось там споруд.
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29.04.2023 17:00 Відповісти
1. Тобто, ЗЄ правильно зробив, що все розмінував, відвів війська з позицій і здав Марік, Бердянськ, Мелітополь, Херсон.
І взагалі будь-яка бездіяльність або шкідлива діяльність краще підготовки.

Ну ти великого розуму зєбіл. Здалека видно.

2. Мінування кацапам не допомогло? А ти по військовим цвинтарям пройдися.
Чи ти вважаєш, що все було так, як в ************* росказали?
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29.04.2023 18:08 Відповісти
Егеш
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29.04.2023 15:51 Відповісти
Мордаті кварталівці, орденоносці пійдуть у перших рядах?
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29.04.2023 18:10 Відповісти
 
 