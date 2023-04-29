Ми збираємось забрати ініціативу у війні, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що настала інша хвиля війни, під час якої Україна збирається захопити ініціативу.

Про це він сказав в інтерв’ю представникам фінських, шведських, данських і норвезьких ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що щоденно вони слабшатимуть і у нас буде все більше і більше шансів. Вони (росіяни. - Ред.) вже змінили тактику. Вони вже думають про оборону окупованих ними територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля і для нас, тому що ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, те, що було на початку, розбита нашими силами. І сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі тощо. Це буде складно для нас, буде дуже непросто, але це вже друга частина, це частина, у якій ми збираємось забрати ініціативу в цій війні", - підкреслив Зеленський.

Він переконаний, що російське військо демотивоване, а те, що росіяни "набирають якихось людей, які не вміють воювати, це не про війська, це про їх народ".

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"Їм (росіянам. - Ред.) не шкода витрачати свої життя, це їх вибір. Вони вибрали керівника, а він вибрав їх залишити в українській землі. Але їхнє військо демотивоване. Там є ще деякі групи людей, у яких є ще мотивація, але ми бачимо, ми чуємо, як вони втрачають мотивацію щодня, ми чуємо, як вони бояться нас", - зазначив президент.