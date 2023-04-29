ООН "глибоко стурбована" расизмом росіян через війну: винищують нацменшини

Організація Об’єднаних Націй "глибоко стурбована" расизмом росіян стосовно українців та етнічних груп, які мешкають в РФ.

Про це йдеться у звіті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що російська армія та підконтрольні Кремлю ПВК продовжують порушувати права людини.

Також комітет ООН "стурбований" повідомленнями про розпалювання расової ненависті та пропаганду расистських стереотипів щодо етнічних українців.

Крім цього, у звіті йдеться, що в Росії проводять примусову мобілізацію, від якої невідповідно страждають етнічні меншини та корінні народи.

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ООН закликала Москву припинити примусову мобілізацію та порушення прав людини.