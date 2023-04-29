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ООН "глибоко стурбована" расизмом росіян через війну: винищують нацменшини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

геноцид,війна,горе

Організація Об’єднаних Націй "глибоко стурбована" расизмом росіян стосовно українців та етнічних груп, які мешкають в РФ.

Про це йдеться у звіті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що російська армія та підконтрольні Кремлю ПВК продовжують порушувати права людини.

Також комітет ООН "стурбований" повідомленнями про розпалювання расової ненависті та пропаганду расистських стереотипів щодо етнічних українців.

Крім цього, у звіті йдеться, що в Росії проводять примусову мобілізацію, від якої невідповідно страждають етнічні меншини та корінні народи.

Читайте: ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ

ООН закликала Москву припинити примусову мобілізацію та порушення прав людини.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
клоуны *****. вы их даже из своего оон выгнать не можете. пук в лужу.
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29.04.2023 15:08
+18
Та ви там по життю такі глибоко мастурбовані! Назвіться 'збіговисько глибоко мастурбованих'' нікчем!
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29.04.2023 15:11
+16
Більш нікчемної контори,чим ця кончена оон, (тьху ,пля...) я навіть і не знаю.
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29.04.2023 15:13
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клоуны *****. вы их даже из своего оон выгнать не можете. пук в лужу.
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29.04.2023 15:08 Відповісти
Срачка на оон івців не напала через їхню мастурбованість глибоку ?!
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29.04.2023 15:19 Відповісти
Глибоко стурбовані. І шо?
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29.04.2023 15:09 Відповісти
Подскажите, в каком месте ООН турбуется и какими звуками оно сопровождается , и из какого места их турбота вылазит? Можно понимание?
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29.04.2023 15:10 Відповісти
ООН "глибоко стурбована" наскільки, що не соже виперти кацапів з організації.
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29.04.2023 15:11 Відповісти
Та ви там по життю такі глибоко мастурбовані! Назвіться 'збіговисько глибоко мастурбованих'' нікчем!
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29.04.2023 15:11 Відповісти
***, голуби у мене в дврі також сильно стурбовані. І що це дає?
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29.04.2023 15:11 Відповісти
А у мене коти на подвір'ї такі стурбовані, що кицька від їх залицянь сховалась на горищі
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29.04.2023 15:26 Відповісти
Більш нікчемної контори,чим ця кончена оон, (тьху ,пля...) я навіть і не знаю.
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29.04.2023 15:13 Відповісти
Кінчені нікчеми.
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29.04.2023 15:14 Відповісти
Імпотенти.
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29.04.2023 15:14 Відповісти
Це більше за глибоке занепокоєння, чи ще ні?)
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29.04.2023 15:18 Відповісти
В ООН представлені не лише демократичні та розвинені країни. На те, на що погодяться Литва,... не погодяться Бразилія,...

Висновок, що кацапи винищують і пригнічують корінні народи (не білої раси) повинен спонукати країни, наприклад, Африки, у яких є фантомні болі білої колонізації, призадуматись чи така вже Московія свята. Це, щоправда, якщо влади у тих країнах не повністю на "утриманні" у кацапів.
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29.04.2023 21:38 Відповісти
Треба вести з цими країнами роботу, доносити ці висновки країнам Афріки і іншого глобального півдня. Хто цим займається? Мабуть що ніхто ,в Україні теж. А делегації рашки з тих країн не вилазять...
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29.04.2023 22:13 Відповісти
ще 9 "глибоких струрбованостей" i вийде справжня "занепокоєнiсть". ООН це притулок для чиновникiв-ледарiв i легальний спонсор тероризму.
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29.04.2023 15:23 Відповісти
Це квiтнева мастурбация Органiзацii Онанiрующiх Негiдникiв.
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29.04.2023 15:24 Відповісти
Стурбованці 81 рівня у вас там ще одна «ісламська держава» з «алькаїдою» сидить і сміється з вас.
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29.04.2023 15:26 Відповісти
tak sturbovani, sho Moskoviya golovue v RadBez OON
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29.04.2023 15:26 Відповісти
Вигоніть вже рашку з ООН!!
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29.04.2023 15:27 Відповісти
Мало кто почему-то вспоминает суть параши - это азитская на самом деле страна.
Историю то они переписали и переписывают, а вот географию тяжко.

?5 % Роиссы - А-ЗИ-Я. У нас действительно с ними ничео общего нету. Не то что национальности разные, РАСЫ РАЗНЫЕ. Там 75 % монголоидов. И их количество стремительно растет в гомтерической прогрессии.
ВЕРЫ РАЗНЫЕ - 30 млн ислама по самым скромным подсчетам. А есть еще десятки миллионов буддистов. Славян там уже практически не осталось.
Плати не плати материнский капитал, а малочисленные славянские люди рожают 1-2 детей. а вот у Кадырова их, например 14. И все мусульмане равняются на него.

Поэтому ничего удивительного в расизме со стороны Роиссы нету. У нас разные расы. Разные национальности. Разные языки. Разные веры.

Кто-то знает, где находится географический центр Азии? В Китае? - Нет. В Камбодже? Нет. В Лаосе? Нет. А где же??? В Роиссе, в городе Кызыл.

А вот географический центр Европы находится в Кировоградской области.

Нет у нас ничего общего. Это все бред про братский чукотский, тувинский, дагестанский. чеченский, бурятский, удмуртский, калмыцкий и еще много какой азиатско-мусульманско-буддистко-монголоидный народ.
Нету у меня даже в 10 колене родственников чукчей и тувинцев. А это и есть вся Роисса. НАСТОЯЩАЯ АЗИАТСКАЯ МОНГОЛОИДНАЯ ИСЛАМСКАЯ РОИССА 😗
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29.04.2023 15:34 Відповісти
Что ты несёшь? Подавляющее большинство россиян, около 80%, славянской (белой) внежности. Да, рождаемость у них плохая, да, кавказцы и монголы обгоняют по среднему количеству детей в семьях, но еще и близко нет того о чём ты говоришь.
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29.04.2023 20:01 Відповісти
По результатам переписи 2021 года 80% россиян назвали себя, "русскими". Но среди этих "русских" есть таджики-узбеки переехавшие на ПМЖ, армяне (вспомним, "бобриха" Симоньян называет себя русской. Она славянской внешности?) и другие народы бывшего совка. "Русским" в многонациональной России быть удобней и безопасней так как "титульная нация". В "русские" часто себя записывают и разного рода мордва, марийцы, коми, татары... Хотя у них "на лицо" явная азиатчина. У них же никто параметры лица не измеряет. К тому же, из 146 млн населения, только 130 млн указали национальность. Легко догадаться, что оставшиеся 16 млн, скорее всего, не русские и не хотят это афишировать. Так что про 80% славянской белой внешности, это вы погорячились.
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29.04.2023 21:43 Відповісти
Оставшиеся 16 млн, которые не указали национальность, распределены приблизительно так же само как те кто указали.

80% это даже преуменьшение.
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30.04.2023 00:35 Відповісти

Ну да. Кужегетович тоже по паспорту руский. И он, да - "Белый". И доченьки его узкоглазые тоже "белые". Но это представители другой расы - монголоидной. Предатели своей веры - буддистской
Ингуши, буряты, удмурты, черкесы, даги, чечены, калмыки, буряты, эвенки, ханты, манси, якуты - все это не негры, конечно. Это люди другой расы, другой веры просто.
А по паспорут они русские большинство.
Ты б сам подумал, откуда в стране, на 75 % состоящей из Азии, рождаемость у которых в 100 раз превышает рождаемость оставшейся части населения, 80 % - славян )))
Метро перекрывают в центре Москвы, когда "славяне" празднуют Куйрам-Байрам.
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29.04.2023 23:39 Відповісти
Еще раз. В россии 80% славянской внешности, 20% неславянской. Территория ничего не означает, смотри плотность населения на этой территории. Плюс даже в дальних регионах РФ живёт много русских.
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30.04.2023 00:32 Відповісти
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29.04.2023 15:35 Відповісти
Покажчик стурбометра видав 25 мiлімеркелів(0,025Мр)
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29.04.2023 15:39 Відповісти
Українська нація має зникнути, бо вона заважає розважатись багатим цього Світу...
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29.04.2023 15:43 Відповісти
А ножкой топнуть пробовали? Вдруг поможет и перестанут нарушать!
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29.04.2023 15:47 Відповісти
Знову від 00н мастурбованість...
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29.04.2023 15:48 Відповісти
ООН здійснює пуск потужної стурбіни...
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29.04.2023 15:48 Відповісти
не потужної, а массивної...тобто мастурбіни!
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29.04.2023 16:24 Відповісти
В ООН не можуть набратись смілості та сказати прямо, в раісі розцвів неонацизм, вони всіх навколо називають нацистами, але самі перетворились на натуральних нацистів. Всі атрибути нацистської держави зібрані у ******** раісі

Переслідування "неправильною" за вірою, за "неправильною" національністю, за "неправильною" сексуальною орієнтацією.
Ненависть до лібералізму.
Віра у фюрера.
Тотальне знищення опозиції.
Напад на сусідні країни з метою захоплення земель, які проголошуються "історично своїми". Подальша анексія територій.
Заперечення існування націй (зокрема українців).

Це все чистої води нацизм і фашизм у одному флаконі.

І ще одне, головним ворогом у нацистів був не совок, а Британія та США, рівно так само як зараз у раісян.
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29.04.2023 15:52 Відповісти
Непонятно почему Запад не пользуется на полную этой бутафорской ручной организацией.
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29.04.2023 16:00 Відповісти
''Глибока стурбованість'' в стилі ООН - це коли зацмулив 5 літрів пива і переживаєш де тут туалет , щоб часом не обісцятися.
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29.04.2023 16:02 Відповісти
Щоб вони вже у рот їпались,зі своєю глубокостурбованністю,((,Вибачьте!,Але більш відповідних слів просто - немає,(,
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29.04.2023 16:30 Відповісти
Сейчас Amnesty International выкатит доклад, что украинцы истребляют бурятов и тувинцев.
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29.04.2023 16:32 Відповісти
От дебіли прикацапленні. Запам'ятайте опудала рубльові : виродки які і досі живуть в козлостані - ніякі не українці, це біологічне сміття яке природа викинула туди де їм місце - на болотнисте сміттєзвалище.
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29.04.2023 17:19 Відповісти
Дві оо на початку назви - це те місце, куда пора послати цю організацію.
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29.04.2023 17:35 Відповісти
И теперь этнические россияне в ЗСУ воюют против лугандонских и крымских предателей.
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29.04.2023 18:09 Відповісти
оон "глибоко стурбована"... як це чутливо; вже сльози на очах...
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29.04.2023 18:23 Відповісти
Все таки правий був один чувак фашист з Італії про те що 80 відсотків населення землі це просто непотріб і сміття
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29.04.2023 19:07 Відповісти
А ООН часом не турбує те, що кацапи більше року пуляють своїми ракетами по житлових будинках?
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30.04.2023 00:00 Відповісти
 
 