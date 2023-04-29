ООН "глибоко стурбована" расизмом росіян через війну: винищують нацменшини
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Організація Об’єднаних Націй "глибоко стурбована" расизмом росіян стосовно українців та етнічних груп, які мешкають в РФ.
Про це йдеться у звіті організації, повідомляє Цензор.НЕТ.
У документі зазначено, що російська армія та підконтрольні Кремлю ПВК продовжують порушувати права людини.
Також комітет ООН "стурбований" повідомленнями про розпалювання расової ненависті та пропаганду расистських стереотипів щодо етнічних українців.
Крім цього, у звіті йдеться, що в Росії проводять примусову мобілізацію, від якої невідповідно страждають етнічні меншини та корінні народи.
ООН закликала Москву припинити примусову мобілізацію та порушення прав людини.
Топ коментарі
+31 Oleg Mamont
показати весь коментар29.04.2023 15:08
+18 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар29.04.2023 15:11
+16 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар29.04.2023 15:13
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Висновок, що кацапи винищують і пригнічують корінні народи (не білої раси) повинен спонукати країни, наприклад, Африки, у яких є фантомні болі білої колонізації, призадуматись чи така вже Московія свята. Це, щоправда, якщо влади у тих країнах не повністю на "утриманні" у кацапів.
Историю то они переписали и переписывают, а вот географию тяжко.
?5 % Роиссы - А-ЗИ-Я. У нас действительно с ними ничео общего нету. Не то что национальности разные, РАСЫ РАЗНЫЕ. Там 75 % монголоидов. И их количество стремительно растет в гомтерической прогрессии.
ВЕРЫ РАЗНЫЕ - 30 млн ислама по самым скромным подсчетам. А есть еще десятки миллионов буддистов. Славян там уже практически не осталось.
Плати не плати материнский капитал, а малочисленные славянские люди рожают 1-2 детей. а вот у Кадырова их, например 14. И все мусульмане равняются на него.
Поэтому ничего удивительного в расизме со стороны Роиссы нету. У нас разные расы. Разные национальности. Разные языки. Разные веры.
Кто-то знает, где находится географический центр Азии? В Китае? - Нет. В Камбодже? Нет. В Лаосе? Нет. А где же??? В Роиссе, в городе Кызыл.
А вот географический центр Европы находится в Кировоградской области.
Нет у нас ничего общего. Это все бред про братский чукотский, тувинский, дагестанский. чеченский, бурятский, удмуртский, калмыцкий и еще много какой азиатско-мусульманско-буддистко-монголоидный народ.
Нету у меня даже в 10 колене родственников чукчей и тувинцев. А это и есть вся Роисса. НАСТОЯЩАЯ АЗИАТСКАЯ МОНГОЛОИДНАЯ ИСЛАМСКАЯ РОИССА 😗
80% это даже преуменьшение.
Ну да. Кужегетович тоже по паспорту руский. И он, да - "Белый". И доченьки его узкоглазые тоже "белые". Но это представители другой расы - монголоидной. Предатели своей веры - буддистской
Ингуши, буряты, удмурты, черкесы, даги, чечены, калмыки, буряты, эвенки, ханты, манси, якуты - все это не негры, конечно. Это люди другой расы, другой веры просто.
А по паспорут они русские большинство.
Ты б сам подумал, откуда в стране, на 75 % состоящей из Азии, рождаемость у которых в 100 раз превышает рождаемость оставшейся части населения, 80 % - славян )))
Метро перекрывают в центре Москвы, когда "славяне" празднуют Куйрам-Байрам.
Переслідування "неправильною" за вірою, за "неправильною" національністю, за "неправильною" сексуальною орієнтацією.
Ненависть до лібералізму.
Віра у фюрера.
Тотальне знищення опозиції.
Напад на сусідні країни з метою захоплення земель, які проголошуються "історично своїми". Подальша анексія територій.
Заперечення існування націй (зокрема українців).
Це все чистої води нацизм і фашизм у одному флаконі.
І ще одне, головним ворогом у нацистів був не совок, а Британія та США, рівно так само як зараз у раісян.