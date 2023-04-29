Користувачі ПриватБанку повідомляють про збій

Клієнти ПриватБанку повідомили про проблеми у роботі його сервісів, зокрема, під час використанні карток платіжної системи Mastercard.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Одним із перших про проблеми повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у Приватбанку", - написав він у телеграмі.

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"Сусільне" зазначає, що проблеми стосуються розрахунків картками платіжної системи Mastercard. Картки системи Visa при цьому спрацьовують.

У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що розбираються із ситуацією.

"На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі. Я не знаю, які проблеми у Гороховського з Монобанком. Але проблема авторизації, скоріш за все, не на стороні банку", - зауважив Олег Серга, прессекретар ПриватБанку.

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За його словами, не працюють термінали не лише ПриватБанку, але й інших банків.

"Щойно був у супермаркеті, де стоять термінали не ПриватБанку, то ситуація така ж. У чому причина збою авторизації, то, попередньо, це на стороні платіжних систем, але ми зараз розбираємось. Є багато скарг на Mastercard, зараз ми розбираємось і контактуємо, щоб зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією", - додав Серга.