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кредитні картки (28) платіжні системи (32) Приватбанк (691)

Користувачі ПриватБанку повідомляють про збій

Новини Цензор.НЕТ Події

приватбанк

Клієнти ПриватБанку повідомили про проблеми у роботі його сервісів, зокрема, під час використанні карток платіжної системи Mastercard.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Одним із перших про проблеми повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Спостерігаємо проблеми при оплаті нашими картами в терміналах Привату, при знятті готівки у банкоматах Привату, при p2p на Приват. Мабуть, збій у Приватбанку", - написав він у телеграмі.

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"Сусільне" зазначає, що проблеми стосуються розрахунків картками платіжної системи Mastercard. Картки системи Visa при цьому спрацьовують.

У пресслужбі ПриватБанку повідомили, що розбираються із ситуацією.

"На нашій стороні технічної проблеми немає. Це проблема, скоріш за все, платіжних систем, ми будемо розбиратись. З банкоматами система працює без проблем взагалі. Я не знаю, які проблеми у Гороховського з Монобанком. Але проблема авторизації, скоріш за все, не на стороні банку", - зауважив Олег Серга, прессекретар ПриватБанку.

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За його словами, не працюють термінали не лише ПриватБанку, але й інших банків.

"Щойно був у супермаркеті, де стоять термінали не ПриватБанку, то ситуація така ж. У чому причина збою авторизації, то, попередньо, це на стороні платіжних систем, але ми зараз розбираємось. Є багато скарг на Mastercard, зараз ми розбираємось і контактуємо, щоб зрозуміти, на чиїй стороні проблема з авторизацією", - додав Серга.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+1
Спочатку з жидятами зробили лайно ПР24 та розікрав гроши, зараз пише не працює.
Він такий розумний ,як Дубілєтік молодший .
Ой вей , нема більш чим зайнятися у Шабат
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29.04.2023 16:23
+1
очередная лапша.

не работают приватовские терминалы и приватовские обычные (не голд) карты
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29.04.2023 16:41
+1
через раз, раз працює раз ні
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29.04.2023 17:06
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коротко: бла-бла-бла розбираємось...розбираємось...розбираємось...бла-бла..
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29.04.2023 16:18 Відповісти
Спочатку з жидятами зробили лайно ПР24 та розікрав гроши, зараз пише не працює.
Він такий розумний ,як Дубілєтік молодший .
Ой вей , нема більш чим зайнятися у Шабат
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29.04.2023 16:23 Відповісти
Гороховський пусть свою монобанку починит сначала.
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29.04.2023 16:25 Відповісти
очередная лапша.

не работают приватовские терминалы и приватовские обычные (не голд) карты
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29.04.2023 16:41 Відповісти
Пять минут назад в булочной рассчитывался Мастеркардом, вообще без проблем.
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29.04.2023 16:47 Відповісти
Обычной картой, не голд😁
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29.04.2023 16:48 Відповісти
через раз, раз працює раз ні
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29.04.2023 17:06 Відповісти
Чудово!І це при цьому зібрались відмінити готівку і ввести електронні гроші.Прийшов скуплятись,а тут глюк.Хрена що купиш!
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29.04.2023 17:13 Відповісти
банкомати готівку видають
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29.04.2023 17:41 Відповісти
Скуплятись - то ще півбіди. Без їжі людина до 45 днів живе. А от без квитка у транспорті... Понадієшся на картку, а в пр24 збій. А тут контроль. І бац - мандат на 300 злотих!
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29.04.2023 17:41 Відповісти
Отрмав переказ коштів на карту - через пару хвилин гроші зникли! Добре що повернулись тому хто переказував! Цікаво а можливий такий збій щоб я купив товар в магазині а через пару хвилин мені кошти повернулись?
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29.04.2023 18:06 Відповісти
Можливо .але не на довго..завтра всі проводки пройдуть ,та усі холди будуть списані
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29.04.2023 20:19 Відповісти
tse garna novyna, tomu sho Privatbank to monopoly. Treba diversification - 10 bankiv zamist odnogo shob bankivska systema bula mitsnishe
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29.04.2023 18:10 Відповісти
 
 