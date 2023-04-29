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Новини За кордоном
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посольство РФ (314) Варшава (125)

У Варшаві вилучили у власність держави будівлю школи при посольстві РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

варшава

Мерія Варшави разом з поліцією в суботу здійснюють процедуру взяття на баланс міста будівлі, в якій розміщується російська школа при посольстві РФ у Польщі.

Представники поліції попри протести росіян дали працівникам та охоронцям школи час до 19 години, аби вони залишили будівлю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За інформацією польського видання, зранку триває процедура взяття на баланс міста будівлі на вул. Келецькій, 45, де розміщена російська школа. Поліція заблокувала вхід на подвір’я, працівники мерії здійснюють опис майна зовні. Те, що міська влада бере на баланс приміщення за цією адресою, підтвердив виданню речник МЗС Лукаш Ясіна.

Свій протест з цього приводу вже висловило російське МЗС. Зокрема, посол РФ у Польщі Сергій Андрєєв у коментарі російським ЗМІ назвав ці дії "незаконними" і пообіцяв відповідь з боку москви, не уточнивши, однак, яку саме. Він стверджує, що дії Польщі суперечать Віденській конвенції, і російська сторона опротестовуватиме це рішення.

За словами дипломата, навчальний рік у цій школі завершиться. Ймовірно, матеріальну базу закладу перенесуть на територію посольства РФ у Варшаві.

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Вирок суду про передачу у власність Варшави будівлі, де розташована російська школа, був ухвалений у 2016 році. Однак російська сторона його проігнорувала.

В березні 2022 року МЗС Польщі заявило, що рекомендуватиме органам влади розпочати процедуру взяття на баланс держави двох приміщень у Варшаві, якими володіє Росія, але які не використовуються з дипломатичною і консульською метою. Одним з цих об'єктів є будівля, де розміщується російська школа. Інший будинок, на вул. Собеській, 100, влада Варшави вже взяла на баланс у квітні минулого року.

Школа при посольстві РФ, в якій навчалися переважно діти російських дипломатів та дипломатів з країн пострадянського простору, функціонувала у Варшаві з 1953 року.
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Топ коментарі
+10
Маленьким нацистам вчитися читати не обов'язково.
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29.04.2023 16:58
+10
навіщо тепер лаптям до школи ходити? народився і в чвк
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29.04.2023 17:02
+8
А у нас в Україні досі москальські школи і церкви!
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29.04.2023 17:39
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Разводят, панімашь, русофобію тут.
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29.04.2023 16:47 Відповісти
Маленьким нацистам вчитися читати не обов'язково.
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29.04.2023 16:58 Відповісти
А як же вони "Майн Кампф" Путіна вивчати будуть? Хіба що Гундяй прочитає на щоденній молитві або "таварищ майор" під час "минутки ненависти".
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29.04.2023 22:02 Відповісти
навіщо тепер лаптям до школи ходити? народився і в чвк
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29.04.2023 17:02 Відповісти
...тим паче, що у них і санаторій забрали раніше, в якому вони організували срач....Кацапи, сер
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29.04.2023 17:06 Відповісти
Це в цивілізованих країнах воно "срач" називається, а в кацапів це "привести территорию в состояние, пригодное к проживанию".
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29.04.2023 22:05 Відповісти
А у нас в Україні досі москальські школи і церкви!
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29.04.2023 17:39 Відповісти
Я Вам більше скажу)) У нас й багатоповерхові будинки від часів СРСР стоять й досі)) А в тих будинках живуть різні люди, навіть російськоговорящіє))
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29.04.2023 18:15 Відповісти
отак треба робити,
а не як наші соплі жували з лаврою,
дозволили кацапам все повивозити
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29.04.2023 20:43 Відповісти
выгнать кацапню вообще из Польши,вместе с их дипломатами которые офицеры фсб и гру!
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29.04.2023 20:55 Відповісти
На территории освобожденной от руских захватчиков польской школы обнаружены десятки ворованных рускими "дипломатами" велосипедов и скутеров.
Наркотики из перевалочной базы оборудованной в подвале, работники руского Наркомата ИД, сумели вынести упрятанными в канцелярских коробках и бытовых приборах.
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29.04.2023 21:15 Відповісти
 
 